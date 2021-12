tableaux de bord, temps et pneus – .

Les attentes selon lesquelles le circuit de la corniche de Djeddah pourrait produire une course affectée par des drapeaux rouges et des voitures de sécurité se sont concrétisées lors d’un premier Grand Prix d’Arabie saoudite chaotique.

Avec une période de Safety Car et une paire de drapeaux rouges dans les 16 premiers tours, très peu d’arrêts aux stands ont été effectués sous drapeau vert. Cela signifiait également que plusieurs chauffeurs étaient mal servis par la fortune.

Lewis Hamilton et son coéquipier Valtteri Bottas se sont arrêtés sous la voiture de sécurité. Max Verstappen est resté à l’écart et a récolté une énorme récompense lorsque la course a été signalée pour la première fois, lui permettant de changer ses pneus sans piquer et de conserver ses avances.

Cependant, le premier redémarrage a été incroyablement de courte durée, ne durant que quelques virages avant qu’un autre drapeau rouge ne soit montré. Hamilton a profité de cette opportunité pour devancer son rival, même s’il l’a immédiatement perdu au prochain redémarrage.

Lando Norris était un autre des plus gros perdants, passant sous la première période de Safety Car et repartant 16e après le drapeau rouge ayant perdu 10 places. Charles Leclerc a fait de même sans vraiment perdre grand-chose, du fait de leurs positions relatives en piste.

Après le départ de la course pour la troisième (et dernière) fois, il y a eu d’autres interruptions de course. Quatre périodes de voiture de sécurité virtuelle, causées par des débris sur la piste, font que les chronogrammes au tour ressemblent davantage à une course à quatre ou cinq arrêts.

Compte tenu du nombre de fois où la course au drapeau vert a été interrompue, l’attrition était étonnamment faible. Cinq pilotes n’ont pas été classés, dans l’ordre : Mick Schumacher, Sergio Perez, Nikita Mazepin, George Russell et Sebastian Vettel disparaissent des classements au fil des données du Grand Prix. Le plus notable d’entre eux est probablement Vettel, qui a contribué de manière significative au nombre de périodes de voiture de sécurité virtuelle en roulant avec une voiture fortement endommagée qui laissait tomber des débris – et lui en bas de l’ordre, aérodynamiquement compromis par rapport à tout avantage concurrentiel.

Vers la fin de la course, Verstappen a signalé de réelles difficultés avec ses pneus arrière, qui peuvent également avoir été endommagés par le contact avec Hamilton au 37e tour. Dans cet incident bizarre, Verstappen a ralenti pour laisser passer Hamilton après que son équipe a conclu qu’il avait gagné un position en sortant de la piste. Hamilton ne voulait pas le dépasser avant le point de détection du DRS, alors Verstappen a encore ralenti. Le résultat a été que la paire a perdu quatre secondes par rapport aux voitures de chasse.

Une fois que Hamilton a finalement pris l’avantage, les temps au tour de Verstappen ont considérablement chuté. Son pari sur les pneus moyens pour le redémarrage final n’a pas porté ses fruits et il est rentré chez lui en boitant comme le montre sa comparaison de temps au tour ci-dessous.

Tableau des tours du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Tableau des courses du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

NB. Ne reflète pas les pénalités de temps après la course

Changement de poste

Temps au tour du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et basculez les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous :

Meilleurs tours du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Stratégies pneumatiques du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

1er relais 2 relais 3 relais 4 Lewis HamiltonC3 (10)C2 (40)Max VerstappenC3 (13)C2 (2)C3 (35)Valtteri BottasC3 (10)C2 (5)C3 (35)Esteban OconC3 (0)C2 (50)Daniel RicciardoC2 (13)C3 (37)Pierre GaslyC3 (13)C2 (37)Charles LeclercC3 (10)C2 (40)Carlos Sainz JnrC2 (13)C3 (37)Antonio GiovinazziC3 (0)C2 (50)Lando NorrisC4 (10)C2 (40)Lance StrollC3 (9)C2 (6)C3 (35)Nicholas LatifiC3 (10)C2 (3)C3 (2)C2 (35)Fernando AlonsoC3 (10)C2 (5)C4 (29)Yuki TsunodaC3 (0 )C2 (15)C3 (8)C2 (26)Kimi RaikkonenC3 (0)C2 (26)C3 (23)Sebastian VettelC2 (0)C3 (15)C3 (29)Sergio PerezC3 (10)C2 (-10)C3 (14)Nikita MazepinC3 (13)C2 (1)George RussellC3 (9)C2 (5)Mick SchumacherC3 (8)

Heures des arrêts au stand du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Fernando AlonsoAlpine20.405102George RussellWilliams20.5190.11493Charles LeclercFerrari20.5310.126104Lewis HamiltonMercedes20.5800.175105Sergio PerezRed Bull20.7100.305106Lando NorrisMcLaren20.9730.568107Fernando AlonsoAlpine21.0970.692448Valtteri BottasMercedes21.6681.263109Nicholas LatifiWilliams24.2203.8151010Lance StrollAston Martin27.1656.760911Yuki TsunodaAlphaTauri27.8747.4692312Kimi RaikkonenAlfa Romeo34.48914.08426

NB. Exclut les changements de pneus sous drapeau rouge.

