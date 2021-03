tableaux de tours, temps et pneus · .

Mercedes a donné à Lewis Hamilton la chance de remporter le Grand Prix de Bahreïn quand ils ont réagi rapidement aux premiers arrêts aux stands derrière lui, et l’ont mis dans les stands avant le leader de la course Max Verstappen.

Les pneus se dégradent rapidement sur le circuit international abrasif de Bahreïn, et monter sur des pneus neufs offre un puissant avantage de «contre-dépouille». Hamilton a gagné deux secondes et demie énormes après être passé au nouveau caoutchouc, et n’ayant été qu’à 1,7 seconde du Red Bull en tête de la course auparavant, il était assuré de se mettre en position de prendre de l’avance à ce stade.

Red Bull a réagi de la seule manière possible – en prolongeant les premier et deuxième relais de Verstappen aussi longtemps qu’ils l’ont osé. Avec une dégradation supplémentaire obligeant Hamilton à retourner dans les stands pour son deuxième arrêt dès le 28e tour – demi-distance, ce qui suggérait qu’il aurait besoin de faire un troisième temps – le plan semblait fonctionner.

En effet, les stratèges peuvent être convaincus que, après avoir sans doute laissé tomber le ballon en laissant Hamilton prendre les devants en premier lieu, ils ont mis Verstappen dans une position où il a pu dépasser la Mercedes pour la tête à trois tours de la fin. (Le mouvement n’a pas collé, mais ce n’est pas le problème.)

Deux choses ont permis à Mercedes d’être aussi agressive avec la stratégie de Hamilton. Le premier était la présence de Valtteri Bottas. Une fois libéré de Charles Leclerc, Bottas était suffisamment proche des leaders pour être un facteur, et Mercedes l’a rapproché d’une stratégie conventionnelle, forçant Red Bull à couvrir les deux options. Malheureusement pour Bottas, cela a été gâché par un deuxième arrêt au stand lent.

Hamilton a résisté à l’attaque de Verstappen juste assez longtemps Le deuxième facteur important était que Mercedes gardait en main un nouvel ensemble de pneus durs C2 pour la course, ce que Red Bull n’avait pas. Les deux pilotes en ont fait bon usage dans leur relais intermédiaire, dont l’importance n’a pas été perdue sur Verstappen.

«Je pense que, du point de vue de la stratégie, nous devrons analyser ce que nous aurions pu faire mieux», a-t-il déclaré. «Nous n’avions pas les pneus comme eux, donc nous n’avions pas vraiment beaucoup de flexibilité dans la stratégie. Alors peut-être que là aussi, nous aurions pu faire mieux dans le choix de nos pneus tout au long de la pratique.

«L’année dernière, nous aurions été très heureux de ce résultat et maintenant nous sommes déçus, donc nous avons définitivement fait un bon pas en avant et bien sûr, c’est encore une très longue saison. Nous devons simplement continuer et essayer de faire mieux. »

Red Bull a peut-être commencé la saison avec la voiture la plus rapide, mais les champions du monde ont saisi cette opportunité pour prouver qu’ils pouvaient avec une supériorité tactique et une vitesse.

Tableau des tours du Grand Prix de Bahreïn 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Tableau des courses du Grand Prix de Bahreïn 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous:

Changement de position

Temps au tour du Grand Prix de Bahreïn 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, tours très lents exclus). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour faire un panoramique et basculez les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous:

Tours les plus rapides du Grand Prix de Bahreïn 2021

Tour le plus rapide de chaque pilote:

Stratégies des pneus du Grand Prix de Bahreïn 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur:

Stint 1Stint 2Stint 3Stint 4Lewis HamiltonC3 (13) C2 (15) C2 (28) Max VerstappenC3 (17) C3 (22) C2 (17) Valtteri BottasC3 (16) C2 (14) C2 (24) C3 (2) Lando NorrisC4 ( 12) C3 (21) C2 (23) Sergio Perez C3 (2) C3 (17) C2 (19) C3 (18) Charles LeclercC4 (12) C3 (20) C2 (24) Daniel Ricciardo C4 (13) C3 (19) C2 (24) Carlos Sainz JnrC4 (15) C3 (22) C2 (19) Yuki TsunodaC3 (15) C2 (18) C2 (23) Lance StrollC4 (12) C3 (16) C2 (28) Kimi RaikkonenC3 (13) C2 ( 16) C3 (27) Antonio GiovinazziC3 (12) C2 (18) C3 (25) Esteban OconC4 (13) C3 (18) C2 (24) George RussellC4 (13) C3 (23) C3 (19) Sebastian VettelC3 (24) C2 (31) Mick SchumacherC3 (14) C3 (19) C2 (22) Pierre GaslyC3 (4) C2 (15) C3 (20) C2 (13) Nicholas LatifiC4 (14) C3 (18) C3 (19) Fernando AlonsoC4 ( 11) C3 (18) C2 (3) Nikita Mazepin

Heures des arrêts au stand du Grand Prix de Bahreïn 2021

Combien de temps les arrêts aux stands de chaque pilote ont duré:

ChauffeurÉquipeHeure d’arrêt au standÉcartSur les genoux1max VerstappenRed Bull23.848392Nicholas LatifiWilliams23.9830.135323Sergio PerezRed Bull23.9930.14524Kimi RaikkonenAlfa Romeo24.0460.198295Lewis HamiltonMercedes24.0760.228286Sergio PerezRed Bull24.1050.257197Kimi RaikkonenAlfa Romeo24.1070.259138Charles LeclercFerrari24.1760.328329Sergio PerezRed Bull24.1910.3433810Antonio GiovinazziAlfa Romeo24.2230.3753011George RussellWilliams24.2480.4003612 Valtteri BottasMercedes24.2620.4141613Pierre GaslyAlphaTauri24.3170.4691914Yuki TsunodaAlphaTauri24.3280.4803315Carlos Sainz JnrFerrari24.3410.4933716Carlos Sainz JnrFerrari24.3530.5051517Fernando AlonsoAlpine24.3730.5251118Esteban OconAlpine24.4710.6233119Valtteri BottasMercedes24.5660.7185420George RussellWilliams24.6210.7731321Sebastian VettelAston Martin24.6260.7782422Daniel RicciardoMcLaren24.6550.8073223Daniel RicciardoMcLaren24. 6880.8401324Max VerstappenRed Bull24.7670.9191725Fernando AlonsoAlpine24.7750.9272926Lewis HamiltonMercedes24.8390.9911327Lance StrollAston Martin24.8841.0361228L ando NorrisMcLaren24.8991.0511229Charles LeclercFerrari24.9251.0771230Pierre GaslyAlphaTauri24.9831.1353931Yuki TsunodaAlphaTauri25.0461.1981532Esteban OconAlpine25.2261.3781333Mick SchumacherHaas25.3431.4953334Lance StrollAston Martin25.5251.6772835Lando NorrisMcLaren25.6401.7923336Mick SchumacherHaas25.7981.9501437Nicholas LatifiWilliams26.0462.1981438Antonio GiovinazziAlfa Romeo31.9988.1501239Valtteri BottasMercedes32.8979.0493040 Pierre GaslyAlphaTauri38.33814.4904

