Tableaux interactifs des tours F1 du GP d’Azerbaïdjan 2021

Deux accidents majeurs ont façonné le résultat du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Mais les premiers arrêts aux stands ont également joué un rôle important.

L’arrêt légèrement raté de Lewis Hamilton a assuré qu’un combat serré entre lui et Max Verstappen a basculé en faveur du pilote Red Bull. Sergio Perez a même pu sauter Hamilton, après avoir terminé troisième derrière lui, malgré un arrêt de 4,3 secondes, ce qui, selon le directeur de l’équipe, Christian Horner, était dû au fait que le vainqueur éventuel était légèrement hors de position dans son stand.

Néanmoins, cela s’est avéré l’un des moments qui ont décidé du vainqueur de la course. Perez a maintenu Hamilton derrière lui jusqu’à la reprise en fin de course, lorsque la propre erreur de Hamilton l’a mis hors de combat plus tard.

Avant la course, Pirelli et les équipes avaient insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un arrêt unique, mais le drapeau rouge tardif signifiait naturellement que les pilotes en ont profité pour monter des trains de pneus de seconde main.

Photos : Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021Les courses de Verstappen et Lance Stroll se sont terminées par des défaillances de pneus en fin de relais. Pirelli enquête sur la cause.

Les durées de ces relais seront inévitablement un centre d’intérêt, car elles peuvent indiquer si les échecs étaient liés à l’usure. Stroll a commencé avec des pneus durs, adoptant une stratégie alternative à la plupart des autres pilotes, et sa course s’est terminée au 30e tour, avec la défaillance de l’arrière gauche. Verstappen a commencé avec des pneus tendres, s’est arrêté au 12e tour – un relais plus que décent par rapport à certains – et a fait 34 tours sur le composé dur avant sa propre défaillance arrière gauche qui a mis fin à la course.

De manière significative, lorsque le drapeau rouge a été présenté au tour 48 et que tous les pilotes se sont arrêtés, 11 d’entre eux avaient des pneus plus vieux que ceux de Verstappen au moment de la panne. Parmi les pneus les plus anciens appartenaient à Lando Norris et Fernando Alonso, qui ont tous deux passé aux stands au septième tour, et roulaient donc avec des pneus de 41 tours sans avoir subi une panne similaire.

Bien que le style de conduite, les circonstances et les caractéristiques de la voiture de chaque équipe jouent un rôle, ni Stroll ni Verstappen ne repoussaient les limites des relais possibles sur les pneus durs, semble-t-il.

Un pilote dont la course est très clairement racontée dans le tableau des tours est Charles Leclerc. Ferrari craignait de ne pas avoir le rythme de course correspondant à ses capacités de qualification à Bakou et cela a été démontré assez instantanément et brutalement par la lente descente de Leclerc dans l’ordre.

Le coût des erreurs est également clairement mis en évidence dans les tableaux de bord. Carlos Sainz Jnr et Hamilton sont tous deux entrés dans les zones de dégagement au freinage. Sur certaines pistes, ils auraient peut-être pu rejoindre rapidement avec peu de dommages réels à leur position. Cependant, si les ruissellements de Bakou font que les murs mordent moins profondément qu’à Monaco, ils font perdre beaucoup de temps à un pilote et une excursion se fait souvent au prix d’un crevaison d’un train de pneus.

Tableau des tours du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Tableau des courses du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Temps au tour du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour déplacer et basculer les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous :

Meilleurs tours du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Stratégies pneumatiques du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

1er relais 2 relais 3 relais 4 relais 5Sergio PerezC5 (13)C3 (35)C5 (3)Sebastian VettelC5 (18)C3 (30)C5 (3)Pierre GaslyC5 (11)C3 (37)C5 (3)Charles LeclercC5 (9)C3 (39)C5 (3)Lando NorrisC5 (7)C3 (41)C5 (3)Fernando AlonsoC5 (7)C3 (27)C5 (14)C5 (3)Yuki TsunodaC5 (9)C3 (39)C5 (3) Carlos Sainz JnrC5 (10)C3 (38)C5 (3)Daniel RicciardoC5 (11)C3 (37)C5 (3)Kimi RaikkonenC4 (13)C3 (35)C5 (3)Antonio GiovinazziC5 (2)C3 (32)C3 (14)C5 (3)Valtteri BottasC5 (11)C3 (37)C5 (3)C5Nicholas LatifiC4 (9)C3 (39)C5 (3)Mick SchumacherC5 (8)C3 (26)C5 (10)C5 (4) C5 (3)Nikita MazepinC5 (9)C3 (25)C5 (10)C5 (3)C5 (1)Lewis HamiltonC5 (11)C3 (37)C5 (3)George RussellC4 (1)C3 (33)C3 (14 )C5 (0)Max VerstappenC5 (12)C3 (33)Lance StrollC3 (29)Esteban OconC5 (3)

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Combien de temps ont duré les arrêts au stand de chaque pilote (hors changements de pneus sous drapeau rouge) :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1max VerstappenRed Bull19.769122Charles LeclercFerrari19.8360.06793Sebastian VettelAston Martin19.8410.072184George RussellWilliams19.9700.20115Fernando AlonsoAlpine19.9830.214346George RussellWilliams20.0290.260347Kimi RaikkonenAlfa Romeo20.0480.279138Carlos Sainz JnrFerrari20.0640.295109Daniel RicciardoMcLaren20.0820.3131110Pierre GaslyAlphaTauri20.1560.3871111Fernando AlonsoAlpine20.1680.399712Antonio GiovinazziAlfa Romeo20 .1930.4243413Yuki TsunodaAlphaTauri20.2530.484914Valtteri BottasMercedes20.3560.5871115Antonio GiovinazziAlfa Romeo20.4020.633216Lando NorrisMcLaren20.5330.764717Mick SchumacherHaas21.5871.8184418Nikita MazepinHaas21.7591.990919Sergio PerezRed Bull21.8742.1051320Nikita MazepinHaas21.9582.1893421Nicholas LatifiWilliams22.1492.380922Mick SchumacherHaas22.4402.671823Lewis HamiltonMercedes22.4702.7011124Nikita MazepinHaas24 .7805.0114425Mick SchumacherHaas69.76149.9923426Nikita MazepinHaas86.44066.6714827Nikita MazepinHaas1828.9651809.196472021 Grand Prix d’AzerbaïdjanParcourir tous les articles du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

