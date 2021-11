Tableaux interactifs des tours F1 du GP de Mexico 2021 2021, temps et pneus

Après avoir obtenu leur premier lock-out au premier rang de la saison, Mercedes aurait pu être pardonné de se sentir bien dans ses chances de se battre contre Max Verstappen et Red Bull sur un circuit auquel ils ne s’attendaient pas pour convenir à leur voiture.

Cependant, après un seul virage, Mercedes s’est retrouvée plus poursuivante que poursuivie – avec le départ rapide de Verstappen et une vrille pour Valtteri Bottas laissant Lewis Hamilton derrière son rival et avec Sergio Perez dans le cou.

La vitesse brute supérieure de Verstappen cet après-midi-là était évidente dans la régularité avec laquelle il s’est éloigné de Hamilton après la voiture de sécurité. Et alors que Perez commençait à se rapprocher, Mercedes a appelé son conducteur pour passer aux pneus durs pour essayer d’éviter la menace que Red Bull les sape.

Perez lui-même s’arrêterait 12 tours plus tard et utiliserait l’avantage de ses pneus plus frais pour combler rapidement l’écart avec Hamilton jusqu’à casser la gamme DRS de Mercedes avec 11 tours restants. Mais cela s’avérerait aussi proche que Perez obtiendrait la deuxième place, Hamilton étant capable de tenir le favori de la foule locale à distance jusqu’au drapeau à damier.

Derrière eux, Ferrari a partagé sa stratégie entre Charles Leclerc et Carlos Sainz Jnr, échangeant leurs voitures dans une tentative infructueuse de défier l’AlphaTauri de Pierre Gasly sur la route. Quand il est devenu clair que Sainz ne l’atteindrait jamais, Ferrari a ordonné à Sainz de reculer et de rendre la position à Leclerc.

Plus loin, la promesse initiale d’Antonio Giovinazzi de terminer septième dans la phase d’ouverture de la course ne s’est pas concrétisée en points alors qu’il s’est évanoui avec un long deuxième relais. George Russell a également glissé en arrière dans le peloton après avoir navigué dans le désordre des premiers virages pour se hisser au neuvième rang – la direction a dû effectuer un long relais final sans jouer beaucoup sur les forces des Williams.

Bottas a eu un après-midi à oublier car il a été contraint de se battre depuis l’arrière du peloton après le premier contact avec Daniel Ricciardo et a ensuite été retardé par un très long arrêt au stand après que son équipage ait eu du mal à trouver un remplaçant à l’avant gauche. Cependant, en s’arrêtant dans les derniers tours, Bottas a au moins réussi à ravir le point de bonus pour un tour le plus rapide aux rivaux Red Bull de son équipe.

Avec l’élimination de son coéquipier Mick Schumacher au deuxième virage, ce fut une autre course solitaire pour Nikita Mazepin dans le Haas à l’arrière du peloton – finalement à plus d’une minute de Nicholas Latifi dans la voiture classée suivante au moment où Verstappen avait remporté sa victoire.

Tableau des tours du Grand Prix de Mexico 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Tableau des courses du Grand Prix de Mexico 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Temps au tour du Grand Prix de Mexico 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour déplacer et basculer les pilotes à l’aide de la commande ci-dessous :

Meilleurs tours du Grand Prix de Mexico 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Stratégies de pneus pour le Grand Prix de Mexico 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

1er relais 2 relais 3 relais 4 relais 5Max VerstappenC3 (33)C2 (38)Lewis HamiltonC3 (29)C2 (42)Sergio PerezC3 (40)C2 (31)Pierre GaslyC3 (31)C2 (40)Charles LeclercC3 (30)C2 (41) Carlos Sainz JnrC3 (42)C2 (28)Sebastian VettelC3 (33)C2 (37)Kimi RaikkonenC3 (32)C2 (38)Fernando AlonsoC3 (39)C2 (31)Lando NorrisC3 (44)C2 (26)Antonio GiovinazziC3 (16 )C2 (54)Daniel RicciardoC3 (1)C2 (37)C3 (32)Esteban OconC4 (14)C2 (56)Lance StrollC3 (12)C2 (22)C3 (35)Valtteri BottasC3 (1)C2 (39)C3 (23)C4 (4)C4 (2)George RussellC3 (15)C2 (54)Nicholas LatifiC3 (11)C2 (38)C3 (20)Nikita MazepinC3 (13)C2 (45)C3 (10)

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix de Mexico 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1max VerstappenRed Bull21.908332George RussellWilliams21.9840.076153Carlos Sainz JnrFerrari22.0310.123424Charles LeclercFerrari22.0850.177305Sergio PerezRed Bull22.1140.206406Antonio GiovinazziAlfa Romeo22.2050.297167Sebastian VettelAston Martin22.2770.369338Lewis HamiltonMercedes22.3730.465299Kimi RaikkonenAlfa Romeo22.4240.5163210Valtteri BottasMercedes22.4630.555111Lando NorrisMcLaren22.5340.6264412Pierre GaslyAlphaTauri22.5490.6413113Valtteri BottasMercedes22.6800.7726314Nicholas LatifiWilliams22.7390.8314915Daniel RicciardoMcLaren22.8130.9053816Esteban OconAlpine23.1001.1921417Lance StrollAston Martin23.5861.6781218Nikita MazepinHaas23.6371.7295819Nicholas LatifiWilliams23.6811.7731120Fernando AlonsoAlpine23.9852.0773921Nikita MazepinHaas25.0943.1861322Lance StrollAston Martin26.0564.1483423Valtteri BottasMercedes26.4434.5356724Valtteri BottasMercedes31.6649.7564025Daniel RicciardoMcLaren38.12816.22012021 Grand Prix de MexicoParcourir tous les articles du Grand Prix de Mexico 2021

