Tableaux interactifs des tours F1 du GP du Qatar 2021, temps et pneus

Pierre Gasly, Fernando Alonso et Lando Norris ont pris le départ du Grand Prix du Qatar consécutivement, respectivement de la deuxième à la quatrième. Mais tous avaient des après-midi assez différents.

Alors qu’Alonso signait enfin son premier podium de l’année, Gasly n’a pas réussi à marquer depuis la première ligne de la grille et Norris a été frappé par une crevaison tardive qui a ruiné sa course.

Gasly et Norris ont peut-être été désavantagés par le côté sale de la grille, mais ce n’est pas là que l’un ou l’autre des pilotes a perdu du temps. Alonso a devancé l’Alpine avec un superbe dépassement pour la deuxième place à l’extérieur du virage deux au début de la course.

Comme le montre le tableau des temps au tour, Gasly était plus lent que la McLaren et l’Alpine dans le premier relais, Alonso ayant un avantage supplémentaire sur Norris. Comme Gasly l’a souligné plus tard, même avec des pneus neufs, il n’avait aucune chance de suivre le rythme de l’Alpine, qui était facilement capable de le devancer sur des gommes plus anciennes.

Norris a commencé à se rapprocher d’Alonso dans le deuxième relais. Mais comme il l’a admis, la McLaren aurait eu du mal à défier Alonso, dont les temps au tour sont restés constants. C’était malgré le fait qu’Alonso ait pris un soin particulier à éviter les trottoirs, en particulier une fois que l’échec de Valtteri Bottas au 33e tour a mis tout le monde en garde. En effet, Norris a cessé de gagner sur Alonso quelques tours avant sa crevaison et son arrêt au stand au 49e tour.

Une voiture de sécurité virtuelle a été déclenchée car d’autres conducteurs ont également rencontré des problèmes de pneus. Jusque-là, Alonso était rattrapé par Sergio Perez à un rythme effréné – jusqu’à deux secondes par tour parfois. Sans le VSC, Perez aurait été sur Alonso dans les deux derniers tours, se battant pour le podium final.

Alonso a devancé Perez grâce à Virtual Safety CarAprès le VSC, Max Verstappen a pris un nouveau jeu de caoutchouc et a encore abaissé le meilleur temps qu’il détenait déjà, assurant un point de bonus vital.

Cet arrêt a fait de Verstappen le seul pilote à effectuer une stratégie à trois arrêts. La plupart des équipes visaient des arrêts simples bien que les prétendants au titre en aient fait deux chacun car ils avaient le luxe de gagner du temps sur leurs rivaux et un fort désir d’éviter les problèmes de pneus.

Charles Leclerc et Carlos Sainz Jnr ont effectué les premiers relais les plus longs : Ferrari les a doublés dans les stands après 27 tours. Cela a fonctionné, gardant leurs deux voitures dans les points et devant Daniel Ricciardo. Ils ont terminé devant les deux McLaren grâce à la crevaison de Norris.

Les arrêts aux stands les plus longs de la course, sans surprise, appartenaient à ceux qui ont eu des crevaisons. Valtteri Bottas a dû changer l’aileron avant de sa Mercedes, ainsi que les pneus, après sa crevaison au 33e tour. Approprié pour la voiture numéro quatre, Norris avait les quatrième et quatrième pires arrêts aux stands.

Ici aussi, les prétendants au titre ont montré qu’ils ne laissaient aucune chance à un avantage. Les trois arrêts les plus rapides de la course ont tous été effectués sur les voitures de Verstappen et Lewis Hamilton.

Tableau des tours du Grand Prix du Qatar 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Tableau des courses du Grand Prix du Qatar 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Changement de poste

Temps au tour du Grand Prix du Qatar 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et basculez les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous :

Meilleurs tours du Grand Prix du Qatar 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Stratégies pneumatiques pour le Grand Prix du Qatar 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

1er relais 2 relais 3 relais 4 Lewis HamiltonC2 (18)C1 (24)C2 (15)Max VerstappenC2 (17)C1 (24)C2 (14)C3 (2)Fernando AlonsoC3 (23)C1 (34)Sergio PerezC2 (19)C1 ( 22)C2 (16)Esteban OconC3 (24)C1 (33)Lance StrollC2 (23)C1 (34)Carlos Sainz JnrC2 (27)C1 (30)Charles LeclercC2 (27)C1 (30)Lando NorrisC3 (25)C1 ( 24)C2 (7)Sebastian VettelC3 (26)C2 (30)Pierre GaslyC3 (13)C2 (22)C2 (21)Daniel RicciardoC2 (26)C1 (30)Yuki TsunodaC3 (9)C2 (25)C1 (22) Kimi RaikkonenC3 (10)C2 (20)C1 (26)Antonio GiovinazziC3 (15)C2 (17)C2 (24)Mick SchumacherC3 (22)C2 (34)George RussellC3 (17)C1 (32)C3 (6)Nikita MazepinC2 (31)C3 (24)Nicholas LatifiC3 (18)C1 (32)Valtteri BottasC2 (33)C1 (15)

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix du Qatar 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1max VerstappenRed Bull25.175412Lewis HamiltonMercedes25.2350.060183Max VerstappenRed Bull25.3000.125174Lando NorrisMcLaren25.3190.144255Antonio GiovinazziAlfa Romeo25.3470.172326Lewis HamiltonMercedes25.3810.206427Sergio PerezRed Bull25.4190.244198Sergio PerezRed Bull25.4200.245419Max VerstappenRed Bull25.4650.2905510Esteban OconAlpine25.5170.3422411Daniel RicciardoMcLaren25.5620.3872612Pierre GaslyAlphaTauri25.6300.4551313Kimi RaikkonenAlfa Romeo25.6330.4583014Carlos Sainz JnrFerrari25.6390.4642715Yuki TsunodaAlphaTauri25.6590.484916Sebastian VettelAston Martin25.7260.5512617Charles LeclercFerrari25.7990.6242718Nicholas LatifiWilliams25.8110.6361819Mick SchumacherHaas25.8810.7062220Antonio GiovinazziAlfa Romeo25.9870.8121521Fernando AlonsoAlpine25.9910.8162322Pierre GaslyAlphaTauri26.1090.9343523George RussellWilliams26. 1210.9461724Lance StrollAston Martin26.1570.9822325Kimi RaikkonenAlfa Romeo26.1740.9991026Nikita MazepinHaas26.5151.3403127Lando NorrisMcLaren26.5521.3774928Yuki Tsun odaAlphaTauri26.6741.4993429George RussellWilliams35.0069.8314930Valtteri BottasMercedes36.34111.166332021 Grand Prix du QatarParcourir tous les articles du Grand Prix du Qatar 2021

