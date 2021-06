Tableaux interactifs des tours F1 du Grand Prix de France 2021, temps et pneus

Le Grand Prix de France a connu de nombreux dépassements en piste, mais de nombreuses positions clés ont été décidées dans la stratégie des arrêts aux stands et la gestion des pneus.

Avant la course, la prédiction de Pirelli était que pour les pilotes partant avec le pneu moyen, il faudrait entre 18 et 25 tours avant de se rendre aux stands. La plupart des voitures ne sont pas allées aussi loin, car une dégradation inopinément élevée a fait des ravages dès le départ.

La plupart des pilotes ont eu du mal avec les pneus pendant le Grand Prix de France, mais Ferrari a connu une journée exceptionnellement difficile. Ils s’étaient bien qualifiés, Carlos Sainz Jnr en cinquième et Charles Leclerc en septième, mais ils ont rapidement reculé, les deux pilotes terminant en dehors du top 10.

Après la course, Sainz a déclaré qu’ils luttaient contre “deux fois” la dégradation des autres voitures. il a déclaré que la dégradation des pneus avant était une préoccupation majeure pour eux depuis Bahreïn.

Le grainage de Ferrari était si grave qu’à la fin de la course, les pilotes de McLaren roulaient deux secondes plus vite qu’ils ne pouvaient le faire, ne laissant à l’équipe aucune marge pour les appels de stratégie à récupérer.

Les deux voitures ont exécuté des stratégies différentes, Sainz sur une course à un arrêt, Leclerc a appelé pour un deux arrêts relativement tardifs, ce qui, selon lui, était un acte de désespoir puisqu’il courait en dehors des points de toute façon. Il n’a pas livré, en raison du trafic.

Verstappen a repris la tête qu’il a perdu en faisant un deuxième arrêt. Ce qui a clairement fonctionné, c’est de courir longtemps sur un premier relais. Les pilotes qui ont pu le faire – Sergio Perez, Lando Norris, tous deux pilotes Aston Martin – ont bien réussi et ont avancé sur des stratégies à arrêt unique.

Tout comme Daniel Ricciardo, malgré l’arrêt au 14ème tour et la course jusqu’au bout. Lui et Fernando Alonso ont tous deux adopté une stratégie à un seul arrêt avec un premier relais relativement court tandis que les autres pilotes et équipes luttaient pour préserver leurs pneus.

Le vainqueur de la course, Max Verstappen, a emprunté un parcours totalement différent. Après avoir accidentellement cédé la tête à Lewis Hamilton au départ, il l’a regagnée en étant le premier des deux à passer au stand.

Les arrêts aux stands de Mercedes ont été problématiques à plusieurs reprises cette année. Cette fois, leur arrêt était compétitif, mais amener Hamilton dans deux tours après Hamilton s’est avéré coûteux, et Verstappen a pris les devants. Il a ensuite abandonné la tête en s’arrêtant une deuxième fois, car Red Bull s’est rendu compte que ce serait la route la plus rapide jusqu’à la fin de la course, et ils ne voulaient pas risquer une répétition de leur défaite en Espagne.

Leur calcul s’est avéré correct, puisque Verstappen a dépassé Hamilton pour la tête dans l’avant-dernier tour de la course.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Tableau des tours du Grand Prix de France 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Tableau des courses du Grand Prix de France 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Temps au tour du Grand Prix de France 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour déplacer et basculer les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous :

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Meilleurs tours du Grand Prix de France 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Stratégies pneumatiques du Grand Prix de France 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

Relais 1Stint 2Stint 3Max VerstappenC3 (18)C2 (14)C3 (21)Lewis HamiltonC3 (19)C2 (34)Sergio PerezC3 (24)C2 (29)Valtteri BottasC3 (17)C2 (36)Lando NorrisC3 (24)C2 ( 29)Daniel RicciardoC3 (16)C2 (37)Pierre GaslyC3 (17)C2 (36)Fernando AlonsoC3 (18)C2 (35)Sebastian VettelC2 (37)C3 (16)Lance StrollC2 (34)C3 (19)Carlos Sainz JnrC3 (17)C2 (36)George RussellC3 (17)C2 (35)Yuki TsunodaC3 (15)C2 (37)Esteban OconC2 (28)C3 (24)Antonio GiovinazziC2 (28)C3 (24)Charles LeclercC3 (14)C2 ( 24)C3 (14)Kimi RaikkonenC2 (33)C3 (19)Nicholas LatifiC3 (18)C2 (34)Mick SchumacherC3 (15)C2 (37)Nikita MazepinC2 (31)C3 (21)

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix de France 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Sergio PerezRed Bull29.682242Nicholas LatifiWilliams29.7750.093183Max VerstappenRed Bull29.8030.121184Daniel RicciardoMcLaren29.9510.269165George RussellWilliams30.0920.410176Max VerstappenRed Bull30.1230.441327Esteban OconAlpine30.2070.525288Yuki TsunodaAlphaTauri30.2260.544159Lewis HamiltonMercedes30.2630.5811910Lando NorrisMcLaren30.5310.8492411Carlos Sainz JnrFerrari30.5340.8521712Valtteri BottasMercedes30. 5720.8901713Antonio GiovinazziAlfa Romeo30.5860.9042814Pierre GaslyAlphaTauri30.7811.0991715Charles LeclercFerrari30.7981.1161416Nikita MazepinHaas30.9831.3013117Lance StrollAston Martin30.9961.3143418Sebastian VettelAston Martin31.0691.3873719Fernando AlonsoAlpine31.2881.6061820Kimi RaikkonenAlfa Romeo31.3271.6453321Charles LeclercFerrari31.3681.6863822Mick SchumacherHaas31.4571.775152021 français grand PrixParcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :