Tableaux interactifs F1 du GP des Pays-Bas 2021, temps et pneus

Max Verstappen et Red Bull ont repoussé avec succès une attaque à deux volets de Mercedes pour remporter le Grand Prix des Pays-Bas grâce à une combinaison de rythme, de stratégie et d’exécution.

Malgré la fréquence élevée des incidents autour du circuit délicat et remodelé de Zandvoort, la course n’a pas été entachée d’accidents et d’interventions de la Safety Car comme beaucoup l’avaient prévu dans le paddock. Au lieu de cela, la course qui s’est déroulée était une fusillade directe entre Verstappen devant et son rival au championnat Lewis Hamilton le poursuivant.

Hamilton est resté à moins de quatre secondes de son adversaire pendant la grande majorité des 72 tours de la course, se rapprochant même d’un peu plus d’une seconde du Red Bull après que la paire ait effectué ses premiers arrêts aux stands – bien plus tôt que le reste du peloton .

Avec leur première tentative de dégagement n’ayant pas réussi à faire passer Hamilton devant Verstappen, Mercedes a adopté une approche agressive avec la stratégie de Valtteri Bottas pour tenter de tirer le meilleur parti de son avantage supplémentaire.

Garder Bottas sur ses pneus tendres pendant 10 tours supplémentaires a non seulement permis à Mercedes d’explorer une stratégie à un arrêt avec leur deuxième voiture, mais lui a également permis de tenir le Red Bull dans les virages étroits et sinueux, de reculer Verstappen dans Hamilton et ouvre une opportunité potentielle de dépassement.

Bénéficiant de leurs nouveaux pneus médium, Verstappen et Hamilton ont tous deux commencé à prendre plus d’une seconde au tour de Bottas devant. Mais dès que Verstappen est arrivé à moins d’une seconde de Bottas au début du tour 29, les espoirs de Hamilton d’utiliser son coéquipier pour rattraper le Red Bull ont été anéantis. George Russell – qui devrait être confirmé dans un proche avenir comme son prochain coéquipier – est sorti de la voie des stands juste devant lui, le forçant à reculer à l’approche du deuxième virage et lui coûtant une seconde complète.

Verstappen, avec un tel avantage de performance sur Bottas à ce stade de la course, a simplement attendu son heure pour le reste du tour et était bien dans le sillage de la Mercedes au moment où il a atteint le point d’activation du DRS. Il y avait peu de Bottas à faire pour empêcher Verstappen de passer à nouveau en tête.

Après avoir échoué lors de sa première tentative, Mercedes a opté pour une deuxième tentative pour dépasser Verstappen à la fin du 39e tour, amenant Hamilton pour une deuxième série de médiums. Encore une fois, Red Bull a immédiatement répondu – seulement cette fois, Verstappen a émergé devant Hamilton et Bottas, qui étaient tombés à plus de 25 secondes du leader après son premier relais prolongé, et ayant brièvement perdu du temps lorsque Sebastian Vettel a filé devant lui. tour 37.

Malgré ses protestations sur l’incapacité de ses pneus à tenir jusqu’à la fin de la course, Hamilton a continué à rester suffisamment proche de Verstappen pour empêcher les milliers de fans néerlandais qui bordent le circuit d’être trop à l’aise. Aidé par l’avantage de rythme des pneus médium par rapport au Red Bull chaussé dur, Hamilton s’est assis à moins de deux secondes du leader pendant plusieurs tours avant que l’écart ne tombe finalement à environ quatre secondes.

Alors que les tours s’écoulaient et qu’il devenait clair que Verstappen contrôlait fermement la course, Mercedes a utilisé l’énorme écart qu’ils détenaient sur Pierre Gasly en quatrième position pour orchestrer un passage tardif aux softs afin d’obtenir le point bonus du meilleur tour.

Alors que Verstappen remportait une victoire populaire à domicile, Christian Horner a souligné la capacité de son pilote à envoyer Bottas à la première occasion après son premier arrêt comme le coup gagnant de la course.

“La partie cruciale de la course pour Max – parce que les deux arrêts étaient la course la plus rapide – était de s’assurer que nous repassions immédiatement Valtteri”, a déclaré Horner.

« Et il l’a fait. Cela a ensuite ouvert des opportunités pour rendre la seconde moitié de la course beaucoup plus gérable, alors que s’il avait passé beaucoup de tours derrière Valtteri, cela aurait pu nous ouvrir à un dégagement.

Alors que Red Bull a réussi à garder Mercedes à distance cette fois-ci, ils vont probablement s’appuyer de plus en plus sur Sergio Perez pour s’assurer que Verstappen ne soit pas trop souvent livré à lui-même au cours des courses cruciales à venir dans la saison.

Tableau des tours du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Tableau des courses du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Changement de poste

Temps au tour du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et basculez les pilotes à l’aide de la commande ci-dessous :

Meilleurs tours du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Stratégies pneumatiques du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

1er relais 2 relais 3 relais 4Max VerstappenC3 (21)C2 (19)C1 (32)Lewis HamiltonC3 (20)C2 (19)C2 (31)C3 (2)Valtteri BottasC3 (31)C2 (36)C3 (5)Pierre GaslyC3 ( 24)C2 (47)Charles LeclercC3 (34)C1 (37)Fernando AlonsoC3 (33)C2 (38)Carlos Sainz JnrC3 (31)C1 (40)Sergio PerezC1 (8)C2 (39)C3 (24)Esteban OconC3 ( 31)C2 (40)Lando NorrisC2 (42)C1 (29)Daniel RicciardoC3 (30)C1 (41)Lance StrollC3 (27)C1 (43)Sebastian VettelC3 (10)C1 (34)C2 (26)Antonio GiovinazziC3 (27 )C2 (6)C1 (37)Robert KubicaC2 (40)C1 (30)Nicholas LatifiC2 (23)C1 (47)George RussellC2 (27)C1 (41)C3 (1)Mick SchumacherC3 (4)C1 (26)C2 (39) Yuki TsunodaC3 (31)C2 (17)Nikita MazepinC2 (33)C1 (8)

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix des Pays-Bas 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Sergio PerezRed Bull18.555472Max VerstappenRed Bull18.5780.023403George RussellWilliams18.6340.079274Sebastian VettelAston Martin18.6640.109105Sebastian VettelAston Martin18.6810.126446Lewis HamiltonMercedes18.8680.313397Valtteri BottasMercedes18.8730.318318Fernando AlonsoAlpine19.0180.463339Antonio GiovinazziAlfa Romeo19.0490.4942710Max VerstappenRed Bull19.1420.5872111Pierre GaslyAlphaTauri19.1630.6082412Lewis HamiltonMercedes19.2020.6477013Esteban OconAlpine19.2400.6853114Sergio PerezRed Bull19.2870.732815Lance StrollAston Martin19.3890.8342716Daniel RicciardoMcLaren19.4490.8943017Charles LeclercFerrari19.4900.9353418Robert KubicaAlfa Romeo19.7081.1534019Lewis HamiltonMercedes19.7701.2152020Yuki TsunodaAlphaTauri19.8501.2953121Nikita MazepinHaas19.9991.4443322Antonio GiovinazziAlfa Romeo20.0431.4883323Carlos Sainz JnrFerrari20 .3271.7723124Lando NorrisMcLaren20.4431.8884225Nicholas LatifiWilliams20.6462.0912326Valtteri BottasMercedes21.7303.1756727Mick SchumacherHaas24.5786.0233028G eorge RussellWilliams25.5336.9786829Mick SchumacherHaas35.57317.01842021 Grand Prix des Pays-BasParcourir tous les articles du Grand Prix des Pays-Bas 2021

