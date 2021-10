Tableaux interactifs, temps et pneus des tours F1 du GP des États-Unis 2021

Comme prévu avant la course, les stratégies à deux arrêts étaient l’option préférée de la plupart des équipes du Grand Prix des États-Unis.

Dans la lutte pour la victoire, Red Bull a opté pour des premier et deuxième relais plus courts que Mercedes. Max Verstappen avait des doutes sur la stratégie « agressive » qui a laissé son dernier relais de 26 tours, soit près de la moitié de la distance de course.

Essayant de reprendre l’avantage perdu lorsque Verstappen s’est arrêté devant eux la première fois, Mercedes a mis Lewis Hamilton sur des relais plus longs, dans l’espoir d’avoir des pneus plus frais à la fin. Le résultat net a été que ses pneus à la fin étaient huit tours plus frais que ceux de son rival, ce qui lui a permis de se rapprocher de la Red Bull, même s’il a manqué de temps pour l’attaquer.

Les deux seuls à prendre le départ en pneus tendres étaient Yuki Tsunoda et Carlos Sainz Jnr, car ils étaient bloqués sur eux après les qualifications. Ils ont couru des premiers relais relativement courts, bien que le caoutchouc souple s’en soit mieux sorti qu’ils ne l’auraient imaginé. Ils ont égalé ou dépassé les premiers relais de nombreuses voitures sur des pneus de départ composés moyens – Sainz a fait 14 tours, Tsunoda 12, à peu près le même que lorsque de nombreuses voitures arrivaient sur des moyennes.

La durée des arrêts aux stands, ainsi que le relais, ont également été la clé de la façon dont l’ordre a finalement été ébranlé. Un deuxième arrêt au stand lent pour Sainz lui a coûté environ deux secondes et, a-t-il déclaré après la course, a mis fin à ses espoirs de battre Daniel Ricciardo.

Cela aurait pu représenter une grande opportunité pour McLaren, mais Lando Norris a également perdu du temps lors de son deuxième arrêt. McLaren a amené les deux pilotes dans le même tour, Norris à seulement huit secondes de Ricciardo, et l’arrêt de la deuxième voiture a donc été quelque peu lent.

Sergio Perez a terminé à plus de 40 secondes de son coéquipier mais a lutté toute la course avec la limitation physique du système de boissons défaillant dans sa voiture. Ses temps au tour ont encore baissé par rapport aux deux voitures devant lui au fur et à mesure que la course avançait.

À l’autre extrémité du spectre, Nikita Mazepin était fréquemment plus d’une seconde plus lente par tour que les voitures les plus lentes suivantes. Il a également signalé un grave inconfort dû à la chaleur dans les pieds de son cockpit et a dû s’arrêter tôt lorsque son appui-tête s’est desserré.

Trois voitures se sont retirées de la course, toutes avec des problèmes techniques, dont les deux Alpine. Fernando Alonso s’est garé avec une faute d’aileron arrière tandis qu’Esteban Ocon avait « un problème avec l’arrière de la voiture » qui semblait être lié à la suspension.

L’autre pilote à abandonner était Pierre Gasly, qui a eu un moment inquiétant lorsque son groupe motopropulseur a refusé de démarrer avant la course, mais a finalement abandonné avec un problème de suspension.

Tableau des tours du Grand Prix des États-Unis 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Tableau des courses du Grand Prix des États-Unis 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Temps au tour du Grand Prix des États-Unis 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour déplacer et basculer les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous :

Meilleurs tours du Grand Prix des États-Unis 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Stratégies pneumatiques pour le Grand Prix des États-Unis 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

1er relais 2 relais 3 relais 4Max VerstappenC3 (10)C2 (19)C2 (27)Lewis HamiltonC3 (13)C2 (24)C2 (19)Sergio PerezC3 (12)C3 (18)C2 (26)Charles LeclercC3 (12)C2 ( 20)C2 (24)Daniel RicciardoC3 (11)C2 (19)C2 (26)Valtteri BottasC3 (15)C2 (19)C2 (22)Carlos Sainz JnrC4 (11)C2 (18)C2 (27)Lando NorrisC3 (10 )C2 (20)C2 (26)Yuki TsunodaC4 (9)C2 (23)C2 (23)Sebastian VettelC3 (17)C3 (21)C2 (17)Antonio GiovinazziC3 (8)C3 (18)C2 (29)Lance StrollC3 (18)C3 (16)C2 (21)Kimi RaikkonenC3 (12)C3 (19)C2 (24)George RussellC3 (9)C2 (22)C2 (24)Nicholas LatifiC3 (5)C2 (20)C2 (30) Mick SchumacherC3 (11)C2 (23)C3 (20)Nikita MazepinC3 (1)C2 (23)C3 (13)C3 (17)Fernando AlonsoC3 (7)C2 (21)C2 (11)C3 (10)Esteban OconC3 ( 3)C2 (22)C3 (15)Pierre GaslyC3 (10)C2 (4)

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix des États-Unis 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Fernando AlonsoAlpine23.314392Carlos Sainz JnrFerrari23.4140.100113Lance StrollAston Martin23.4550.141344Antonio GiovinazziAlfa Romeo23.5020.188265Yuki TsunodaAlphaTauri23.5290.215326George RussellWilliams23.5720.25897Fernando AlonsoAlpine23.5760.26278Sergio PerezRed Bull23.6040.290309Valtteri BottasMercedes23.6190.3053410Nicholas LatifiWilliams23.6530.3392511Lewis HamiltonMercedes23.6760.3623712Max VerstappenRed Bull23 .7270.4131013Pierre GaslyAlphaTauri23.7450.4311014Yuki TsunodaAlphaTauri23.8020.488915Charles LeclercFerrari23.8050.4913216Lance StrollAston Martin23.8270.5131817Fernando AlonsoAlpine23.8440.5302818Sebastian VettelAston Martin23.8490.5353819Esteban OconAlpine23.9190.6052520Antonio GiovinazziAlfa Romeo23.9930.679821Charles LeclercFerrari24.0110.6971222Daniel RicciardoMcLaren24.0360.7223023Max VerstappenRed Bull24.0520.7382924 Kimi RaikkonenAlfa Romeo24.0900.7763125Nikita MazepinHaas24.1690.8553726Daniel RicciardoMcLaren24.1760.8621127Kimi RaikkonenAlfa Romeo24.1910.877122 8Mick SchumacherHaas24.2470.9333429Mick SchumacherHaas24.2930.9791130Lando NorrisMcLaren24.3851.0711031Valtteri BottasMercedes24.4441.1301532Lewis HamiltonMercedes24.4811.1671333Nikita MazepinHaas24.6111.2972434Sebastian VettelAston Martin24.9771.6631735George RussellWilliams24.9801.6663136Sergio PerezRed Bull25.0181.7041237Lando NorrisMcLaren25.5482.2343038Carlos Sainz JnrFerrari26.8663.5522939Nikita MazepinHaas30. 6737.359140Nicholas LatifiWilliams32.6109.296541Esteban OconAlpine40.80017.48632021 Grand Prix des États-UnisParcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

