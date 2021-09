Tableaux interactifs, temps et pneus des tours F1 du GP d’Italie 2021

La période de mi-course de la voiture de sécurité causée par la collision de Lewis Hamilton et Max Verstappen dans le Grand Prix d’Italie a défini le cours de la course pour ceux qui n’étaient pas encore aux stands à ce moment-là.

Les pilotes restants se sont entassés dans les stands, ont obtenu le seul arrêt au stand qu’ils devaient faire à l’écart et sont retournés sur la piste. Mais la course n’était pas dénuée d’intrigues stratégiques.

C’était grâce au fait qu’il s’agissait d’un week-end de qualification de sprint, chaque pilote avait le libre choix de ses pneus pour prendre le départ de la course. Hamilton a été le seul dans le top 10 à opter pour un départ en pneus durs, dans l’intention vraisemblable de prolonger son premier relais pour tenter de dépasser les McLaren, tout en lui permettant également de pousser plus fort pour tenter de faire des dépassements en piste.

Cela n’a pas semblé entraver le départ de Hamilton, loin de là. Il a brièvement pris le dessus sur Lando Norris et s’est également rapproché de Verstappen. Mais ce n’est qu’à la fin du relais que Hamilton a pu utiliser l’avantage de ses pneus pour enfin dépasser Norris en piste.

Les arrêts aux stands étaient dictés par deux choses : la nécessité absolue et les voitures de sécurité. Le premier s’est produit lorsque les voitures de tête ont constaté que leurs pneus moyens de départ ont commencé à baisser considérablement, en particulier à l’arrière, Ricciardo s’arrêtant en tête et Verstappen tentant de répondre au tour suivant.

La seconde s’est produite lorsque Verstappen et Hamilton se sont écrasés – puisque cela s’est produit juste au moment où Hamilton sortait des stands, cela a vraiment ouvert la fenêtre à quiconque restait pour changer ses pneus.

Beaucoup des meilleurs pilotes ont eu des arrêts au stand lents, le plus dramatiquement désastreux de Verstappen, un changement de pneus de 11,1 secondes. Cependant, Hamilton a également eu un arrêt sensiblement lent et même celui de Norris n’était pas comme il aurait peut-être dû l’être. Red Bull a déclaré à Verstappen que celui de Ricciardo n’était pas très rapide, même s’il s’est avéré être le plus rapide de la course, en partie parce que de nombreux autres pilotes se sont réunis pendant la période de la voiture de sécurité qui a suivi.

Le rythme de Valtteri Bottas pendant les deux relais et le temps qu’il a gagné pendant la période de Safety Car l’ont aidé à remonter du fond de la grille jusqu’à la dernière marche du podium – un superbe effort. Il était l’homme le plus rapide en piste pendant une grande partie du Grand Prix jusqu’à ce qu’il se retrouve coincé dans la file d’attente dirigée par les McLaren.

Daniel Ricciardo a signé le meilleur tour de la course en passant le drapeau à damier pour la victoire. Lui et son coéquipier Norris ont montré à quel point la McLaren est rapide lorsqu’elle arrive à faible consommation de carburant, la première et la deuxième à franchir la ligne et au classement du tour le plus rapide.

Tableau des tours du Grand Prix d’Italie 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Tableau des courses du Grand Prix d’Italie 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Temps au tour du Grand Prix d’Italie 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour déplacer et basculer les pilotes à l’aide du contrôle ci-dessous :

Meilleurs tours du Grand Prix d’Italie 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Stratégies pneumatiques pour le Grand Prix d’Italie 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

1er relais 2 relais 3 relais 4Daniel RicciardoC3 (22)C2 (31)Lando NorrisC3 (24)C2 (29)Sergio PerezC3 (26)C2 (27)Valtteri BottasC2 (26)C3 (27)Charles LeclercC3 (26)C2 (27)Carlos Sainz JnrC3 (26)C2 (27)Lance StrollC3 (25)C2 (28)Fernando AlonsoC3 (25)C2 (28)George RussellC3 (26)C2 (27)Esteban OconC3 (26)C2 (27)Nicholas LatifiC3 (23) C2 (30)Sebastian VettelC3 (22)C2 (4)C3 (27)Antonio GiovinazziC3 (1)C2 (24)C3 (28)Robert KubicaC2 (26)C3 (27)Mick SchumacherC3 (23)C2 (30)Nikita MazepinC3 (24)C4 (4)C2 (11)C4 (2)Lewis HamiltonC2 (25)C3 (0)Max VerstappenC3 (23)C2 (2)Pierre GaslyC2 (3)

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix d’Italie 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Daniel RicciardoMcLaren23.812222Sergio PerezRed Bull23.9060.094263George RussellWilliams24.1560.344264Nicholas LatifiWilliams24.1680.356235Lando NorrisMcLaren24.1680.356246Carlos Sainz JnrFerrari24.2830.471267Valtteri BottasMercedes24.3080.496268Robert KubicaAlfa Romeo24.5010.689269Charles LeclercFerrari24.5570.7452610Mick SchumacherHaas24.7140.9022311Fernando AlonsoAlpine24.7970.9852512Nikita MazepinHaas24.8060.9942813 lance StrollAston Martin24.8461.0342514Nikita MazepinHaas24.9281.1162415Sebastian VettelAston Martin25.1571.3452216Lewis HamiltonMercedes25.6191.8072517Sebastian VettelAston Martin25.9272.1152618Esteban OconAlpine30.3336.5212619Antonio GiovinazziAlfa Romeo30.5516.7392520Nikita MazepinHaas30.9177.1053921Max VerstappenRed Bull32.4568.6442322Antonio GiovinazziAlfa Romeo37.19013.37812021 grand Prix d’ItalieParcourir tous les articles du Grand Prix d’Italie 2021

