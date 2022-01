TABLEAUX : Ready or Not Steam No.1 pour la troisième semaine consécutive

Le jeu de tir policier Ready or Not était le jeu le plus vendu sur Steam pour la troisième semaine sur Steam.

Le titre a été lancé le 17 décembre et a été n°1 pour la troisième semaine consécutive. Co-op romp It Takes Two était la deuxième charte la plus élevée de la semaine – encore une fois – tandis que les précommandes pour Monster Hunter Rise ont pris la troisième place avant son lancement le 12 janvier.

Le projet Zomboid d’Indie Stone a augmenté d’une place d’une semaine à l’autre au n ° 4, échangeant des places avec le propre casque Index VR de Valve. La dernière entrée de la franchise Five Nights at Freddy – Security Breach – a perdu trois positions au n ° 6, juste avant les précommandes pour Elden Ring. Ce titre devrait sortir le 25 février après avoir été retardé de fin 2021.

Facepunch’s Rust a gagné deux places la semaine dernière pour se hisser au 8e rang, tandis que Xbox Game Studios détient respectivement les deux dernières positions du Top Ten avec Forza Horizon 5 et Sea of ​​Thieves.

Voici le Top Ten Steam pour la semaine se terminant le 8 janvier :

1. Prêt ou pas, Void Interactive

2. Il en faut deux, EA

3. Monster Hunter Rise, Capcom (P)

4. Projet Zomboid, la pierre indépendante

5. Valve Index VR Kit, Valve

6. Cinq nuits chez Freddy : violation de la sécurité, ScottGames

7. Anneau ancien, Bandai Namco (P)

8. Rouille, coup de poing

9. Forza Horizon 5, Xbox Game Studios

10. Mer des voleurs, Xbox Game Studios

