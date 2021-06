Tableaux, temps et pneus interactifs des tours F1 du GP de Styrie 2021

Avant la course, Pirelli et Red Bull avaient prédit que la stratégie la plus rapide serait de démarrer avec des pneus tendres, comme l’a fait Sergio Perez.

Cependant, son incapacité à dépasser Lando Norris au départ, il a brièvement pris l’avantage, mais a perdu la place à l’entrée du virage quatre a compromis ses chances d’empirer les choses.

Ses espoirs ont été à nouveau touchés par un arrêt au stand lent pour Red Bull – son deuxième en trois courses – en raison d’un problème lors du changement de la roue arrière gauche. Cela a supprimé tout avantage que Perez aurait pu avoir en exécutant un relais de 26 tours avec ses pneus tendres de départ. Red Bull l’a fait passer à une stratégie à deux arrêts, et bien qu’il ait chargé Valtteri Bottas, il n’a pas pu récupérer la dernière place du podium.

Lewis Hamilton a été le premier du duo de tête à se rendre au stand, ayant commencé avec des pneus médium avec un tour de plus que celui de Verstappen en Q2. Mais il avait déjà plus de cinq secondes de retard à son arrivée, il n’y avait donc aucune chance qu’il devance le pilote Red Bull. En conséquence, lui et Verstappen ont passé toute la course dans leurs positions de départ de deuxième et premier.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a estimé que l’arrêt au stand de Verstappen était un éclair de 1,8 seconde. Les jours de ces arrêts aux stands rapides sont comptés en raison des nouvelles règles à venir pour le Grand Prix de Hongrie. Mais Aston Martin a égalé Red Bull pour avoir le temps d’entrée et de sortie des stands le plus rapide pour l’arrêt au stand de Lance Stroll.

Le problème qui a coûté un point à Daniel Ricciardo est clairement visible dans les données du sixième tour. Cela lui a coûté six secondes et, pire, les quatre places qu’il avait gagnées dans le premier tour de la course.

Carlos Sainz Jnr faisait partie de ceux qui ont profité du malheur de Ricciardo. Dans un renversement de la dernière course, les deux pilotes Ferrari semblaient en bonne forme dimanche, Sainz dépassant Lance Stroll sur le chemin de la sixième et Charles Leclerc récupérant très bien après sa conduite maladroite dans le premier tour.

À l’arrière du peloton, les pilotes Haas se sont divertis et l’ont fait plus proprement que lors des dernières courses. Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a déclaré que les deux hommes devaient se battre étant donné que leur voiture ne peut généralement pas suivre leurs rivaux. C’est certainement ce qu’ils ont fait en Autriche, en échangeant trois fois leurs places pendant la course.

Cependant, Nikita Mazepin a eu du mal avec ses pneus durs dans le dernier relais, souffrant de dégradation. Il est tombé en dernier après avoir été dépassé par Nicholas Latifi, qui a perdu du temps dans le premier tour suite à une crevaison.

Tableau des tours du Grand Prix de Styrie 2021

Tableau des tours du Grand Prix de Styrie 2021

Tableau des courses du Grand Prix de Styrie 2021

Tableau des courses du Grand Prix de Styrie 2021

Changement de poste

Temps au tour du Grand Prix de Styrie 2021

Temps au tour du Grand Prix de Styrie 2021

Meilleurs tours du Grand Prix de Styrie 2021

Meilleurs tours du Grand Prix de Styrie 2021

Stratégies de pneus pour le Grand Prix de Styrie 2021

Stratégies de pneus pour le Grand Prix de Styrie 2021

Relais 1Stint 2Stint 3Max VerstappenC3 (29)C2 (42)Lewis HamiltonC3 (28)C2 (41)C4 (2)Valtteri BottasC3 (27)C2 (44)Sergio PerezC4 (26)C2 (28)C3 (17)Lando NorrisC4 ( 31)C2 (39)Carlos Sainz JnrC3 (41)C2 (29)Charles LeclercC4 (1)C2 (36)C3 (33)Lance StrollC4 (28)C2 (42)Fernando AlonsoC4 (27)C2 (43)Yuki TsunodaC4 ( 26)C2 (44)Kimi RaikkonenC2 (36)C3 (34)Sebastian VettelC3 (27)C2 (43)Daniel RicciardoC3 (41)C2 (29)Esteban OconC3 (36)C2 (34)Antonio GiovinazziC3 (23)C2 (47 )Mick SchumacherC3 (33)C2 (36)Nicholas LatifiC3 (1)C4 (24)C2 (43)Nikita MazepinC3 (21)C2 (47)George RussellC3 (25)C2 (1)Pierre GaslyC4 (1)

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix de Styrie 2021

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix de Styrie 2021

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1Lance StrollAston Martin20.936282Max VerstappenRed Bull20.9360.000293Sergio PerezRed Bull20.9610.025544Fernando AlonsoAlpine21.1310.195275Antonio GiovinazziAlfa Romeo21.2100.274236Lewis HamiltonMercedes21.2190.283287Carlos Sainz JnrFerrari21.2260.290418Kimi RaikkonenAlfa Romeo21.2270.291369Yuki TsunodaAlphaTauri21.2340.2982610Esteban OconAlpine21.2380.3023611Daniel RicciardoMcLaren21.4100.4744112Sebastian VettelAston Martin21.5460.6102713Lewis HamiltonMercedes21.6400.7046914Lando NorrisMcLaren21.6920.7563115Valtteri BottasMercedes21.7520.8162716Charles LeclercFerrari21.9240.9883717Nicholas LatifiWilliams21.9531.0172518Mick SchumacherHaas22.4001.4643319Nikita MazepinHaas22.7591.8232120Sergio PerezRed Bull23.4772.5412621Nicholas LatifiWilliams26.4195.483122Charles LeclercFerrari28.3867.450123George RussellWilliams37.30916.3732524George RussellWilliams46.31525.379262021 Grand Prix de StyrieParcourir tous les articles du Grand Prix de Styrie 2021

