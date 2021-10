Tableaux, temps et pneus interactifs des tours F1 du GP de Turquie 2021

Le Grand Prix de Turquie était une question de stratégie pneumatique, mais pas de la manière dont nous pourrions être habitués à le voir.

Plutôt qu’une question de savoir quel composé serait le mieux à utiliser quand ou s’il fallait courir une course à un ou deux arrêts, la décision était entièrement due au timing, avec quelques pilotes et équipes ayant notamment raison – ou tort.

Avant la course, Pirelli avait examiné s’il serait possible de faire une course à un seul arrêt. En fin de compte, chaque barre de pilote Sebastian Vettel l’a fait. Et sa stratégie, de passer à des pneus slicks à composé moyen tandis que d’autres se sont arrêtés pour des pneus plus intermédiaires, était, a-t-il reconnu, une erreur.

En termes d’arrêts aux stands simples, cependant, la variation de la durée de leur relais initial était élevée. Daniel Ricciardo était le premier, après 21 tours, tandis que le dernier pilote au stand était Lewis Hamilton, au 50e tour.

Esteban Ocon a conduit toute la course avec un seul train de pneus. Il est tombé à un tour de la distance totale après avoir été doublé. Son exemple montre-t-il que Lewis Hamilton aurait dû éviter de piquer quand il l’a fait ?

Les temps au tour du pilote Alpine indiquent que, aussi frustré que puisse être Hamilton avec l’arrêt au stand tardif, il a eu raison de s’arrêter dans les derniers tours de la course. Le rythme d’Ocon a fortement chuté dans les dernières étapes de la course. Au cours des huit derniers tours, il a perdu 22 secondes contre son coéquipier Fernando Alonso, illustrant le genre de perte que Hamilton a subi s’il n’avait pas pêché.

Daniel Ricciardo était dans des lignes droites tout aussi désastreuses malgré avoir installé de nouveaux intermédiaires plus tôt dans la course. Il souffrait d’une grave dégradation des pneus, tournant deux secondes plus lentement que même Ocon lors de la dernière tournée.

Ocon a sauvé un point avec sa stratégie audacieuse. La mésaventure de son coéquipier Alonso au premier tour a gâché son après-midi. Cependant, Carlos Sainz Jnr a fait une superbe remontée après être parti du fond de la grille, grimpant de 11 places à la huitième place.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Tableau des tours du Grand Prix de Turquie 2021

Les positions de chaque pilote à chaque tour. Cliquez sur le nom pour le mettre en surbrillance, cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Tableau des courses du Grand Prix de Turquie 2021

Les écarts entre chaque pilote à chaque tour par rapport au temps moyen au tour du leader. Très grands écarts omis. Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et cliquez avec le bouton droit pour réinitialiser. Basculez les pilotes à l’aide des commandes ci-dessous :

Changement de poste

Temps au tour du Grand Prix de Turquie 2021

Tous les temps au tour des pilotes (en secondes, hors tours très lents). Faites défiler pour zoomer, faites glisser pour effectuer un panoramique et basculez les pilotes à l’aide de la commande ci-dessous :

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Meilleurs tours du Grand Prix de Turquie 2021

Le tour le plus rapide de chaque pilote :

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Stratégies pneumatiques du Grand Prix de Turquie 2021

Les stratégies pneumatiques pour chaque conducteur :

Relais 1Stint 2Stint 3Valtteri BottasIntermédiaire (37)Intermédiaire (21)Max VerstappenIntermédiaire (36)Intermédiaire (22)Sergio PerezIntermédiaire (37)Intermédiaire (21)Charles LeclercIntermédiaire (47)Intermédiaire (11)Lewis HamiltonIntermédiaire (50)Intermédiaire (8)Pierre GaslyIntermédiaire (39)Intermédiaire (19)Lando NorrisIntermédiaire (34)Intermédiaire (24)Carlos Sainz JnrIntermédiaire (36)Intermédiaire (22)Lance StrollIntermédiaire (39)Intermédiaire (19)Esteban OconIntermédiaire (57)Antonio GiovinazziIntermédiaire (40)Intermédiaire (17)Kimi RaikkonenIntermédiaire (37)Intermédiaire (20)Daniel RicciardoIntermédiaire (21)Intermédiaire (36)Yuki TsunodaIntermédiaire (35)Intermédiaire (22)George RussellIntermédiaire (35)Intermédiaire (22)Fernando AlonsoIntermédiaire (30)Intermédiaire (27)Nicholas LatifiIntermédiaire (34)Intermédiaire (23)Sebastian VettelIntermédiaire (36)C3 (1)Intermédiaire (20)Mick SchumacherIntermédiaire (39)Intermédiaire (17)Nikita MazepinIntermédiaire (35)Intermédiaire (21)

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et s’inscrire

Horaires des arrêts au stand du Grand Prix de Turquie 2021

Combien de temps les arrêts au stand de chaque pilote ont pris :

ConducteurÉquipeTemps d’arrêt au standÉcartSur les genoux1max VerstappenRed Bull22.442362Sergio PerezRed Bull22.4630.021373Lewis HamiltonMercedes22.6840.242504Valtteri BottasMercedes22.9620.520375Daniel RicciardoMcLaren23.0280.586216Antonio GiovinazziAlfa Romeo23.1500.708407Kimi RaikkonenAlfa Romeo23.1640.722378Lando NorrisMcLaren23.2390.797349Yuki TsunodaAlphaTauri23.3290.8873510Sebastian VettelAston Martin23.5001.0583611Sebastian VettelAston Martin23.5141.0723712George RussellWilliams23.5511.1093513Charles LeclercFerrari23.6461.2044714Nikita MazepinHaas23.8291.3873515Mick SchumacherHaas23.8921.4503916Nicholas LatifiWilliams24.1041.6623417Carlos Sainz JnrFerrari28.35Alpernan35.9130Parcourir tous les articles du Grand Prix de Turquie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :