Tables magnétiques, les dernières nouveautés des tables pour le télétravail et les jeux | La technologie

Si votre bureau ou votre table de jeu est un fouillis de câbles et de périphériques, les nouvelles tables en métal qui deviennent à la mode seront très utiles.

Si vous jetez un coup d’œil à la table où vous utilisez le PC, peu importe qu’il s’agisse d’un ordinateur portable ou d’un modèle de bureau pour travailler, ou d’une grotte de jeu, elle est sûrement pleine de cordes qui pendent, tapis de sol qui dépassent, des périphériques tels que des manettes de jeu ou des souris, et d’autres éléments. Allez, c’est complètement foiré…

le tables en métal Ils ne sont pas une nouveauté, mais dernièrement certains fabricants leur ont redonné la priorité, car ils sont assez pratiques en ces temps de télétravail et beaucoup de jeux.

Un bon exemple est la table magnétique SecretLab Magnus Metal Desk, qui comprend des idées très intéressantes pour garder notre bureau bien rangé et améliorer l’utilisation du PC. Regardez la vidéo pour comprendre :

Comme on le voit, il s’agit de une table 100% métalDe la base aux pieds, la première chose qu’il apporte est la durabilité.

Mais étant métallique, c’est aussi magnétique, et cela offre certains avantages. Le plus intéressant est la possibilité de placer clips magnétiques à la fois n’importe où sur la table elle-même et sur les pieds, pour les maintenir ensemble et dans une certaine position.

Surveiller les câbles et autres périphériques ils se cachent sous un couvercle sur le dessus de la table, et avec les attaches magnétiques ils restent parfaitement positionnés, afin que les connecteurs ne dérangent pas ou ne tombent pas au sol, comme vous pouvez le voir sur cette photo :

Et bien sûr, le lumières LED, pour lui donner cette touche de jeu, bien que dans la vidéo, nous puissions également voir la version sérieuse, pour le télétravail.

Il y a aussi des poignées, des pendentifs pour placer les écouteurs et un tapis de souris magnétique spectaculaire qui couvre toute la table, et qu’étant magnétique, il ne glisse jamais, même si vous déplacez frénétiquement la souris dans une partie de Valorant ou Overwatch.

Est table magnétique SecretLab Magnus Bureau en métal vendu sur son site internet avec expédition depuis l’Union Européenne, et prix de 399 euros.