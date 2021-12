Tablet con pantalla gigante Lenovo Yoga a su precio mínimo

Si estás pensando en comprarte un nuevo tablet y el uso que le vas a dar tiene a los contenidos multimédia como el foco principal, lo ideal es que te hagas con un modelo que tenga una pantalla muy grande. Ahora puedes hacerte en Amazon con uno de Lenovo que cumple con esto y, además, es muy potente.

El tamaño del panel que tiene el Lenovo Yoga Tab 13 es de los más grandes qu’existen actualmente en el mercado de los tablet ya que hablamos de trece poulgadas. A esto le acompaña una resolución 2K que asegura que todo lo verás con una precisión muy alta. Aparte, el brillo de la pantalla táctil es 400 lentes y ofrece compatibilité avec Dolby Vision. Por lo tanto, se puede decir que es un componente de excellente qualité y que te hará disfrutar al máximo de películas y series.

Algo que resulta de lo más interesante es que este es un modelo que en el lateral tiene una prominencia circulaire que , junto a un elemento trasera que permite colocar el tablet en formato atril (e, incluso, colgarlo), asegura que podrás utilizarlo de forma muy cómoda para obtener una gran experiencia de uso. Otra de las virtudes de este dispositivo tiene que ver con su sonido, ya que incluye un conjunto de cuatro altavoces firmados par JBL. Estos también permiten utilizar Dolby Atmos, por lo que escucharás música o los diálogos de los vídeos con una claridad y localización excepcional.

Una gran oferta en Amazonie

Ahora mismo lo que tienes que pagar para comprar el Lenovo Yoga Tab 13 es 749 euros, lo que está bastante bien ya que no son los 799€ habituales. Además, puedes aprovechar las cuentas Prime para pas de pagar gastos de envío, lo que siempre es algo positivo. Te dejamos el enlace de compra para que te hagas con este dispositivo que, pese a lo grande de su pantalla, tiene unas dimensiones bastante contenidas. Fils las siguientes : 31,9 x 18,5 x 21,7 centimetros (y, además, su peso es de apenas 800 gramos).

Puissance de l’Est Lenovo

Pues lo cierto es que cumple sobradamente el dispositivo en este apartado, tanto es así que permite utilizarlo como sustituto del portátil sin la más mínima duda. Los dos motivos Fundamentales que existen para decir esto son que incluye un procesador muy potente, un Muflier 870 (que tiene un GPU que ejecuta juegos con gran fluidez); y, además, la RAM es de 8 Go… plus que suffisant pour Android 11 funcione como la seda… y también cualquier aplicación que desees utilizar.

Finalmente hay que mencionar que el almacenamiento está muy bien resuelto ya que se incluyen 128 Go, que es posible ampliar utilizando para ello tarjetas microSD. Y, gracias a que la batería integrada tiene un alto amperaje, puedes utilizar sin problemas por plus de diez horas Le Lenovo Yoga Tab 13 est soumis à des restrictions. Si a todos esto le sumas que dispone el tablet de un puerto SUB y de WiFi 6 para asegurar un acceso muy rápido a Internet, está claro que este es un equipo muy completeo que ahora con la oferta de Amazon merece la pena tener presente si estás dans la fase d’elección de compra. Te lo vas a perder?