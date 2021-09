Tablets de 10″ avec Android que son un ganga: Cuál comprar?

Las comprimés están viviendo una segunda juventud. Tras su boom a medidos de la década de 2010, los móviles comenzaron a crecer y muchos vieron menos sentido a este producto. Pas d’obstante, el teletrabajo, tele-colegio y la necesidad de entretenimiento como consecuencia del confinamiento de 2020, hizo despertar el mundo de las tablet. Lo cierto es que el mercado vuelve a estar lleno de marcas y modelos donde se dan cita excelentes opciones con buena relación calidad/precio. Ademas, si tienen descuento como las que os mostramos a continuación, mejo que mejor.

Nadie dijo que fuese fácil elegir una tablet. Muchas ocasiones convergen características técnicas muy similares, en un precio muy parecido y donde solo el diseño parece marcar la diferencia (a veces ni eso). Por ese motivo, hemos querido echar un vistazo a algunas de las mejores opciones en comprimés de 10 pulgadas, que encontramos con descuento ahora mismo en Amazon. Una vez que desgranaremos cada una de ellas, puede que la elección de compra te sea algo más sencilla.

Lenovo Tab M10

Empezamos fuerte porque esta tablet de Lenovo se convierte en una de las mejores opciones de la lista. Y no es porque sea la más avanzada técnicamente, si no porque su precio se ha desplomado desde los casi 120 euros a los poco más de 84 euros que cuesta ahora mismo. Con este precio puede que estemos ante la opción de mejor relación calidad/precio de toda la lista. Es perfecta para estudiantes o entretenimiento multimedia gracias a su pantalla de 10 pulgadas (con resolución HD). Aucun quizá obstante se quede algo escasa de memoria con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Sin embargo, si el uso mayoritario es navegar y ver películas o series, es una apuesta segura.

Samsung Galaxy Tab A7

Podemos subir une escalade et des spécifications techniques avec le Samsung Galaxy Tab A7. Dispone de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, lo cual supera al modelo anterior. Sin embargo, en este caso su precio oficial es de 229 euros, aunque la encontramos ahora mismo de oferta por 183 euros. La buena noticia es que también mejora el panel, ya que tiene resolución FullHD + y eso se nota a la hora de ver contenidos en alta definition. Si no te importa gastar un poco más, esta puede ser una opción más adecuada pensando a futuro.

Huawei Mediapad T5

Estamos ante una excelente tablet que encontramos en oferta y cuyo precio cae hasta los 139 euros. La Huawei Mediapad T5 destaca por sus 32 GB de memoria interna ou gran batterie de 5.100 mAh. Ademas, su pantalla es FullHD, que es algo a tener muy en cuenta. Sin embargo, respecto a las anteriores, palidece al contar con Android 8 Oreo sin posibilidad de actualización. Sus 2 GB de RAM también pueden resultar algo escasos en determinadas ocasiones. Pas d’obstante, el uso meramente multimédia sigue siendo más que válido en esta tablet.

Teclast P20HD

Estamos ante la opción más desconocida de toda la lista, pero no por ella es la menos interesante. Si eres de los usuarios que no les preocupa probar lo desconocido, esta tablet Teclast P20HD puede ser una gran opción. En estos moments tiene una oferta flash muy interesante, quedándose en solo 144 euros. Por ese precio y teniendo en cuenta su hardware, es la opción más potente de toda la lista en estas 10 pulgadas. Su panel es FullHD et cuenta avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne. Además, llega con Android 10 et une batterie de 6.000 mAh