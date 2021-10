Tablets de gran tamaño en oferta para ver series y pelis en Netflix

Hoy en día es difícil encontrar un hogar en el que no haya al menos una tablet, ya sea para un uso familiar, solamente para los peques o para los más mayores. A día de hoy, encontramos modelos que pueden incluso sustituir a un portátil por su gran rendimiento, pero lo cierto es que hoy en día existe una gran demanda en modelos con pantalla de gran tamaño. Y es que se ha convertido en el dispositivo ideal para ver tus series favoritas de Netflix u otras plataformas cuando nos vamos a la cama, el sofá o cuando salimos de viaje.

En este sentido, contar con una tablette de generosas dimensiones hace que la experiencia mer mucho mejor. Por ello, hemos seleccionado algunos modelos de tablet de más de 11 pulgadas que podemos conseguir ahora en oferta para poder ver todo tipo de contenidos de la mejor manera posible. Modelos que también cuentan con un interesante hardware y que incluso nos permiten realizar otras tareas mucho más exigentes.

Comprimés con pantalla grande en oferta

Lenovo Yoga Tab 11

Se trata de un modelo de 11 pulgadas que cuenta con una pantalla de alta resolución, 2K, capaz de mostrar imágenes de gran calidad. Une tablette impulsée par un processeur MediaTek Helio G90T et 4 Go de mémoire RAM. Como sistema operativo cuenta with Android 11 y está equipada with 4 altavoces para que la experiencia audiovisuel sea complete. El precio oficial de este modelo es de 349 euros, pero podemos comprarla ahora en oferta por 296,65 euros.

Huawei MatePad 11

Esta Huawei MatePad 11 es autre de los modelos de tablet con pantalla de gran tamaño que encontramos en oferta. En esta ocasión, la oferta incluye la propia tablet y una funda protectora. Mientras que el precio oficial es de 399 euros, ahora es posible conseguirla con 50 euros de descuento, es decir, por 349 euros. La pantalla de esta Huawei tiene une résolution 2,5K, cuenta con une alta frecuencia de actualización y está impulsada por un processeur Snapdragon 865.

Samsung Galaxy Tab S7+

Este es uno de los modelos de Samsung plus puissants. Réglez la Galaxy Tab S7+, une tablette avec une tablette de 12,4 pouces et une résolution QHD qui est lancée par un processeur Snapdragon 865 Plus et 6 Go de mémoire RAM. Dispone de sistema operativo Android 10 oui compatible avec le S Pen de Samsung. Su precio oficial es de 979 euros pero ahora cuenta con un 12% de descuento en Amazon, siendo su precio en oferta de 859 euros.

Apple iPad Pro 12,9″

Hablando de tablet de gran tamaño y buen rendimiento no podía faltar el iPad de Apple. En este caso, se trata del iPad Pro de 12,9 pulgadas, una tablet de énorme tamaño ideal para realizar to do tipo de tareas en ella, incluyendo la de ver películas y series allá donde vayamos. Cuenta conectividad WiFi y celular with 128 GB de capacidad para el almacenamiento interno. Su precio de venta recomendado es de 1269 euros, aunque ahora la podemos comprar por solo 929 euros.

Apple iPad Pro 11″

L’iPad Pro et la version avec le pantalon de 11 poudres et l’autre de la tablettes que les podemos conseguir en oferta. Un modèle avec connexion Wi-Fi, 128 Go de mémoire ROM et impulsado por el famoso chip M1 de Apple. Su pantalla es Liquid Retina con tecnología ProMotion, True Tone et ofrece una amplísima gama cromática para que podamos disfrutar al máximo de cualquier contenido en ella. El modelo en oferta tiene un precio de 845,45 euros en estos moments en Amazon.