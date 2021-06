Tablette Amazon Fire HD 10 Kids vs. Fire HD 8 Kids : laquelle acheter ?

Juste à droite

Feu HD 8 Enfants

Le grand

Feu HD 10 Enfants

Pour la plupart des enfants et des parents, la Fire HD 8 Kids sera à la pointe de la performance et du prix. La résolution de l’écran est suffisamment nette pour que les jeunes enfants apprennent à lire et à consommer des médias. Avec un an d’Amazon Kids+ inclus, votre enfant bénéficiera d’une utilisation de qualité de cette tablette.

Avantages

Taille d’écran gérable pour les petits enfants Chargement USB-C avec option de charge rapide Étui à l’épreuve des enfants inclus Stockage extensible jusqu’à 1 To

Les inconvénients

Seule la résolution HD Les enfants plus âgés peuvent préférer un écran plus grand

La Fire HD 10 Kids est tout ce que vous pouvez attendre d’une tablette pour enfant. Grâce à 3 Go de RAM, il offre d’excellentes performances et un grand écran Full HD parfait pour la consommation multimédia. À moins que votre enfant ne soit un utilisateur intensif ou le sera dans un proche avenir, le coût supplémentaire peut ne pas en valoir la peine.

Avantages

Grand écran Full HD Étui à l’épreuve des enfants inclus Chargement USB-C avec option de chargement rapide Excellentes performances

Les inconvénients

La différence de coût peut ne pas être justifiable L’écran peut être trop grand pour certains

Lorsqu’Amazon a mis à niveau ses tablettes Fire, la société a fait du bon travail en apportant les modifications nécessaires, notamment des processeurs améliorés, une RAM accrue, de meilleurs écrans, etc. Comparaison entre Fire HD 8 Kids et Fire HD 10 Kids, qui constituent les tablettes de niveau intermédiaire et supérieur et toutes comportent certaines des mises à jour récentes d’Amazon. Ces tablettes ont beaucoup de points communs, mais leurs différences suffisent à vous influencer d’un côté à l’autre.

Amazon Fire HD 10 Kids Edition contre Fire HD 8 Kids Edition : à la recherche de la séparation

Comme mentionné ci-dessus, ces deux comprimés partagent tellement le même ADN qu’il peut être difficile de choisir lequel choisir. Cependant, si nous regardons de près, nous pouvons voir quelques différences en dehors du prix.

Fire HD 8 Kids Fire HD 10 Kids Poids 19,4 oz 25,2 oz Écran 8 pouces HD 10,1 pouces Full HD Dimensions 9,2 x 7,2 x 1,0 pouces 8,2 x 10,6 x 1,1 pouces Mémoire 2 Go de RAM

32 Go de stockage 3 Go de RAM

32 Go de stockage Stockage extensible Jusqu’à 1 To Jusqu’à 1 To Résolution d’écran 1280 x 800 (189 PPI) 1920 x 1200 (224 PPI) Autonomie de la batterie Jusqu’à 12 heures de multimédia Jusqu’à 12 heures de multimédia Appareil photo Appareil photo 2MP avant et arrière avec enregistrement vidéo 720p 2MP avant et caméras arrière 5 MP avec enregistrement vidéo 720p Alexa activé Désactivé par défaut Désactivé par défaut Couleurs Rose, Bleu, Violet Aigue-Marine, Lavande, Bleu Ciel Audio Double haut-parleurs avec Dolby Atmos Double haut-parleurs avec Dolby Atmos Étui Coffre-fort pour enfant inclus Kid- coffre-fort inclus Contrôle parental Oui Oui Amazon Kids+ Un an inclus Un an inclus Ports USB C, prise casque 3,5 mm USB C, prise casque 3,5 mm Garantie 2 ans 2 ans

Les deux tablettes diffèrent en trois catégories : la taille, la résolution et la quantité de stockage extensible. Bien que ces changements puissent sembler infimes, du point de vue de la convivialité, ils font toute la différence.

Amazon Fire HD 10 Kids vs Fire HD 8 Kids : Quelle est l’importance de ces différences ?

Source : Amazon

Vous pensez peut-être que plus c’est gros, mieux c’est, n’est-ce pas ? Eh bien, cela dépend de la situation. Le Fire HD 10 Kids a un écran de 10,1 pouces, tandis que le Fire HD 8 Kids un écran de 8 pouces.

Le Fire HD 10 est grand et peut être idéal pour regarder des films ou des jeux inclus avec l’année d’Amazon Kids+ sur chacune de ces tablettes. Cependant, ce grand écran devient encore plus grand lorsque l’on considère l’étui volumineux pour enfant qui vient dessus. Bien que vous puissiez retirer l’étui, vous ne le ferez probablement pas, car il s’agit d’un appareil coûteux que vous mettrez souvent entre les mains de vos enfants. À moins que l’enfant utilisant la Fire HD 10 Kids ne soit plus âgé avec de plus grandes mains, cette grosse tablette pourrait être difficile à gérer. Cependant, gardez à l’esprit que cette nouvelle version de la tablette a été réduite pour être légèrement plus compacte et pourrait donc valoir l’investissement supplémentaire.

Les petites mains pourraient avoir du mal à utiliser le grand écran, en particulier avec l’étui de protection inclus.

Cette différence de taille est la raison pour laquelle le modèle de 8 pouces peut être plus attrayant. Bien que l’écran du plus grand modèle ait une résolution légèrement plus élevée (1920×1200), l’écran 1280×800 du Fire HD 8 Kids semble toujours excellent. Même avec l’étui en mousse installé, la taille de la tablette reste dans la plage que la plupart des enfants ne devraient avoir aucun problème à utiliser.

Bien que ces deux tablettes ne disposent que de 32 Go de stockage intégré, chacune peut également être étendue avec 1 To supplémentaire, grâce au slot microSD. Cela signifie que votre tout-petit ne manquera probablement jamais d’espace pour ses aspirations de divertissement et d’apprentissage. Bien que vous n’ayez peut-être pas besoin d’un téraoctet complet de stockage sur la tablette de votre enfant, cette option peut être merveilleuse pour les longs trajets en voiture ou d’autres fois où Internet n’est pas disponible.

Amazon Fire HD 10 Kids contre Fire HD 8 Kids : quelles fonctionnalités obtenez-vous ?

Source : Amazon

Comme il s’agit de tablettes pour enfants d’Amazon, elles sont livrées avec certains des meilleurs contrôles parentaux et contenus pour enfants de l’industrie. À l’achat de chaque tablette Kids Fire, vous bénéficiez d’un an d’Amazon Kids+. Cela coûte 3 $ par mois après la première année si vous êtes un membre principal ou 5 $ par mois si vous ne l’êtes pas.

Les parents peuvent définir des limites d’utilisation quotidienne de la tablette, des limites d’applications et le contenu disponible via les contrôles parentaux intégrés.

Amazon Kids+ est une bibliothèque de contenus adaptés à l’âge pour les enfants avec plus de 20 000 livres, films, émissions de télévision, applications et jeux. Grâce au contrôle parental, vous sélectionnez la tranche d’âge du contenu auquel votre enfant doit accéder. Vous pouvez également définir des objectifs spécifiques pour le moment où votre enfant peut accéder aux contenus “amusants” sur sa tablette. Pour mon fils, j’ai besoin d’au moins 30 minutes de lecture avant qu’il puisse accéder aux jeux et vidéos.

Chacune de ces tablettes bénéficie également d’une garantie “sans souci” de deux ans qui remplacera l’appareil pour quelque raison que ce soit en cas de dommage. Bien que le boîtier de ces tablettes soit très robuste, des choses arrivent et Amazon vous soutient si c’est le cas.

Amazon Fire HD 10 Kids contre Fire HD 8 Kids : résultat

Source : Amazon

Lorsque l’on considère l’Amazon Fire HD 10 Kids contre Fire HD 8 Kids, les deux sont d’excellentes options pour les plus jeunes. Ils ont deux haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos, des processeurs rapides, un port USB-C pour le chargement et une prise casque. Tout cela fonctionne à merveille en tandem avec les services et la garantie fournis par Amazon. Vous verrez de meilleures performances globales de la plus grande tablette car elle dispose de 3 Go de RAM plutôt que des 2 Go de RAM de la Fire HD 8 Kids.

Cependant, lorsque nous réduisons ces deux tablettes à l’essentiel, la Fire HD 8 Kids est l’option la mieux adaptée à la plupart des familles. Il offre d’excellentes performances et les mêmes fonctionnalités logicielles que l’option plus grande tout en vous faisant économiser de l’argent. La taille sera également plus utilisable pour la plupart des enfants car elle ne devient pas trop lourde dans son étui pour les petites mains.

Le Fire HD 10 Kids peut mieux répondre aux besoins de votre famille si vous avez un enfant plus âgé qui peut gérer un écran plus grand et utilisera les capacités les plus performantes. L’écran à plus haute résolution pourrait être avantageux lorsque la consommation de médias est le principal cas d’utilisation de cet appareil.

En fin de compte, ces deux sont d’excellents choix à considérer pour votre enfant. Notez simplement que les boîtiers très durables de ces appareils sont également assez volumineux, de sorte que cette grande tablette de 10,1 pouces sera beaucoup plus grande avec celle-ci.

Parfaitement moyen

Amazon Fire HD 8 Enfants

En taille, pas en performance

Avec ses excellentes performances et son excellente facilité d’utilisation pour les enfants à sa taille de 8 pouces, la tablette Fire HD 8 Kids est un choix parfait. Apportez Amazon Kids+ et une garantie de deux ans dans le giron, et vous avez un enfant heureux.

Grand et responsable

Amazon Fire HD 10 Enfants

Devenir grand

Avec un écran Full HD de 10,1 pouces et des options de contenu fantastiques d’Amazon Kids+, le Fire HD 10 Kids est prêt pour des heures de divertissement et de performances pour s’assurer qu’il ne ralentit jamais.

