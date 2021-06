Tablette Amazon Fire HD 8 Kids vs. Fire 7 Kids : quelle est la meilleure pour votre enfant ?

Améliorations de la qualité

Feu HD 8 Enfants

Juste de commencer

Feu 7 Enfants

Amazon a mis à jour sa gamme Fire HD 8 et, lorsqu’il l’a fait, les enfants ont obtenu les mêmes améliorations de qualité. Avec 2 Go de RAM, 32 Go ou 64 Go de stockage intégré et jusqu’à 1 To de stockage extensible, vous disposez de suffisamment d’énergie pour profiter des 12 heures d’autonomie de la batterie. Au moment de la mise sous tension, le port USB-C sera très apprécié.

140 $ sur Amazon

Avantages

Résolution d’écran améliorée 32 Go ou 64 Go de stockage intégré et 2 Go de RAM Jusqu’à 12 heures d’autonomie de la batterie Deux haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos Jusqu’à 1 To de stockage extensible

Les inconvénients

Un peu plus cher La taille et le poids pourraient être beaucoup pour certains enfants

Si vous recherchez une tablette pour que vos enfants démarrent avec leur propre technologie, ou si vous voulez quelque chose qui aura un excellent contrôle parental à faible coût, alors la Fire 7 Kids est une excellente option. Ce n’est peut-être pas la tablette qui vieillira bien avec votre enfant en raison des spécifications bas de gamme, mais elle ira bien tout en mettant ses pieds technologiques sous elle.

100 $ sur Amazon

Avantages

Un peu plus facile à tenir Coût d’entrée réduit

Les inconvénients

L’affichage est juste OK Haut-parleur mono Seulement 1 Go de RAM Seulement sept heures de batterie

Amazon fait un excellent travail en mettant continuellement à jour sa gamme de tablettes Fire et les tablettes Kids, et lorsque l’on regarde les Fire HD 8 Kids vs 7 Kids, ces mises à jour sont les bienvenues. Ces tablettes offrent une option de tablettes relativement peu coûteuses pour les enfants qu’ils adoreront, et les parents peuvent se sentir à l’aise de les remettre. Les contrôles parentaux fournis sur les tablettes Fire Kids sont parmi les meilleurs de toutes les technologies, et le contenu pour enfants organisé est suffisamment vaste pour les enfants de tous âges. Cependant, en surface, le Fire HD 8 Kids et le 7 Kids n’ont qu’une différence de 1 pouce, alors que devriez-vous choisir ?

Amazon Fire HD 8 Kids contre Fire 7 Kids : la taille n’est pas la seule différence

Source : Amazon

Le Fire HD 8 Kids se situe carrément au milieu de la gamme de tablettes Amazon pour enfants, mais la capacité est au sommet. Bien qu’elle n’ait pas la même taille d’écran ou la même résolution que le géant de 10,1 pouces, la plus petite tablette a la même puissance brute. Bien que le modèle de 7 pouces n’ait pas de spécifications impressionnantes, il obtient toujours les fantastiques contrôles parentaux et le contenu pour enfants comme ses homologues plus chers.

Fire HD 8 Kids Fire HD 7 Kids Poids 19,4 oz 16,1 oz Écran 8″ HD 7″ Dimensions 9,2 x 7,2 x 1,0 pouces 8,7 x 6,3 x 1,0 pouces Stockage 32 Go 16 Go Stockage extensible Jusqu’à 1 To Jusqu’à 512 Go Résolution d’écran 1280 x 800 (189 ppi) 1024×600 (171 ppi) Autonomie de la batterie Jusqu’à 12 heures de multimédia Jusqu’à 7 heures de multimédia Appareil photo Appareils photo avant et arrière 2MP avec enregistrement vidéo 720p Appareils photo avant et arrière 2MP avec enregistrement vidéo 720p Alexa activé Désactivé par défaut Désactivé par défaut Couleurs Rose, Bleu, Violet Rose, Bleu, Violet Audio Deux haut-parleurs avec haut-parleur Dolby Atmos Mono Étui Étui de sécurité pour enfants inclus Étui de sécurité pour enfants inclus Contrôle parental Oui Oui Amazon Kids+ Un an inclus Un an inclus Ports USB C, prise casque 3,5 mm Micro-USB, prise casque 3,5 mm Garantie 2 ans 2 ans

Même si ces deux tablettes se ressemblent beaucoup, certaines variations importantes font une différence significative dans l’expérience globale. Selon l’âge de votre enfant, il peut ou non remarquer une différence. Cependant, à mesure que votre enfant vieillit et expérimente des technologies plus performantes, les composants internes moins avancés de la tablette de 7 pouces commenceront à apparaître.

Si nous commençons par la partie de la tablette qui sera utilisée à chaque fois que vous l’allumerez – l’écran – les différences sont mineures. L’affichage amélioré de la version 8 pouces mérite d’être pris en compte, car au fur et à mesure que votre enfant grandit et apprend, le PPI (pixels par pouce) plus élevé compte, surtout lorsqu’il apprend à lire. La résolution plus élevée signifie que non seulement les choses amusantes qu’ils font sur la tablette seront plus belles, mais aussi le texte qu’ils essaient de lire.

Obtenir la meilleure expérience de visionnement possible est important pour les petits yeux afin de s’assurer qu’il y a moins de strabisme.

Passons à l’autre partie de l’expérience de divertissement qui est améliorée sur le Fire HD 8 Kids par rapport à l’option plus petite de 7 pouces, ce sont les haut-parleurs. Sur la plus grande tablette, vous obtenez deux haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos. Cela signifie qu’il y aura moins de tension pour entendre ce qui est joué sur la tablette. Ne vous inquiétez pas, parents. Il y a toujours une prise casque.

Lorsque nous examinons ce qui se trouve sous la surface, la RAM accrue et le stockage intégré du modèle 8 pouces signifient que le processeur plus rapide n’aura aucun problème à gérer les programmes pour votre enfant. La tablette sera une expérience beaucoup plus fluide, ce qui est essentiel pour que votre jeune enfant ne se décourage pas en pensant qu’il n’a pas fait quelque chose de bien.

Les spécifications internes accrues signifient également que la tablette sera en mesure de répondre aux demandes de votre enfant à mesure qu’il grandit. Cela leur permet de continuer à utiliser la tablette plus longtemps, ce qui vous permet d’économiser de l’argent. J’ai un enfant de 7 ans qui utilise un Fire HD 8 Kids d’il y a deux ans, et bien qu’il fonctionne toujours bien pour la plupart des choses, ses spécifications inférieures commencent à montrer un certain âge dans la catégorie de vitesse.

Lorsque vous pouvez vous permettre d’acheter une technologie avec de meilleures spécifications, il est bon de le faire si vous avez l’intention de l’utiliser pour les années à venir.

Bien que le Fire 7 Kids n’ait pas les meilleures spécifications, il possède toujours certains des meilleurs logiciels, car toutes les tablettes Amazon Kids partagent ce logiciel. Doté d’un large éventail de contrôles parentaux, vous pouvez contrôler le contenu auquel votre enfant peut accéder, quand il peut y accéder et pendant combien de temps.

Amazon Kids+ est l’endroit où votre enfant peut accéder à plus de 20 000 livres, films, émissions de télévision, applications et jeux qui ont tous été spécialement conçus pour les enfants – et c’est gratuit la première année. Avec le contrôle parental, vous pouvez définir la tranche d’âge du contenu que votre enfant peut voir à partir de cette bibliothèque.

En plus des excellents logiciels, Amazon aide également à protéger le matériel. Chaque tablette pour enfants est livrée avec un étui en caoutchouc mousse de couleur amusante avec une béquille qui facilite la tenue de la tablette et la garde en sécurité. Cependant, si la tablette est endommagée, elle est couverte par une garantie “sans souci” de deux ans dans laquelle Amazon remplacera l’appareil gratuitement en cas de problème.

Amazon Fire HD 8 Kids contre Fire 7 Kids : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Amazon

Chacune de ces tablettes est livrée avec un contenu suffisamment intéressant pour que votre enfant soit probablement satisfait. Mon fils était juste ravi d’avoir une tablette qu’il pourrait appeler la sienne. Cela étant dit, si vous pouvez vous permettre le coût supplémentaire du Fire HD 8 Kids, cela en vaudra la peine. De son affichage amélioré, de son meilleur matériel interne et sans parler des 5 heures d’autonomie supplémentaires par rapport au modèle de 7 pouces, la plus grande tablette est la voie à suivre.

Parce qu’il a amélioré le matériel par rapport à son petit frère, l’option 8 pouces sera un appareil qui vieillira mieux que le Fire 7 Kids. Cependant, si vous recherchez une tablette avec laquelle vous pouvez commencer votre enfant et que le prix est une considération primordiale, la version 7 pouces fera toujours le travail. Étant donné que chaque tablette offre la même excellente expérience logicielle, le contenu et le contrôle parental sont toujours là.

Petit avantage de taille

Amazon Fire HD 8 Enfants

Plus grande séparation interne

Le Fire HD 8 Kids est livré avec toutes les caractéristiques exceptionnelles de la plus grande tablette pour enfants Amazon dans un format plus petit. L’écran HD et les deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos feront un excellent usage de la bibliothèque de plus de 20 000 titres approuvés par les enfants dans Amazon Kids+. Le contrôle parental s’assure que vous êtes à l’aise pendant que votre enfant joue.

Légèrement plus petit

Amazon Feu 7 Enfants

Bien que toujours tout à fait capable

Même si la tablette de 7 pouces n’est pas dotée des mêmes spécifications haut de gamme que les membres plus grands de la famille Kids, elle reste un appareil performant pour les jeunes enfants. Comme il possède toujours tous les avantages de la bibliothèque de contenu pour enfants Amazon Kids+ pour garder votre enfant heureux, ainsi que le contrôle parental pour vous aider à vous sentir à l’aise, il y a beaucoup de bons moments à passer.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Toutes les protections

Ces étuis robustes et pour enfants sont parfaits pour l’Amazon Fire HD 10

C’est cool d’avoir un étui ultra-mince et minimal qui n’ajoute pas de volume, mais ces étuis n’offrent pas grand-chose pour protéger votre Amazon Fire HD 10. Il existe de nombreuses excellentes options qui sont soit lourdes- devoir, conçu pour les enfants, ou les deux, afin que votre Fire HD 10 puisse résister à tout.

Clicité Claccité

Ce sont les meilleurs claviers Bluetooth pour votre Amazon Fire HD 10 & 10 Plus

Bien que la plupart du temps, nous utilisions notre Amazon Fire HD 10 à des fins de divertissement, nous devons parfois travailler. Bien que nous puissions utiliser le clavier à l’écran, un clavier physique peut être plus confortable. De plus, vous pouvez voir l’intégralité de votre écran. C’est là qu’un excellent clavier Bluetooth entre en jeu.