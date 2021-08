Tablette Este Lenovo Yoga es ideal para ver series y es una ganga

El modelo del que estamos hablando es el Lenovo Yoga Smart Tab, un dispositivo que tiene una excelente particularidad su diseño: en uno de sus laterales cuenta como un elemento redondant más pronunciado que incluye un accesorio metálico que permite colocarlo como si fuera un atril. De esta forma, siempre puedes utilizarlo de pie lo que es toda una ventaja a la hora de disfrutar de series, películas y cualquier otro contenido multimedia como por ejemplo existente en YouTube. Por cierto, el acabado de este tablet es de aluminio de color negro lo que le permite ser bastante lamativo, y el peso que tiene el producto es de tan solo 570 gramos lo que permite llevarlo de un lado a otro con comodidad.

Otra de las grandes virtudes que tiene este dispositivo para el uso del que estamos hablando, es que su pantalla de 10,1 poulgadas. Unas dimensiones bastante superiores a las que puedes encontrar en cualquier teléfono del mercado y, como su resolución es Full HD, no vas a tener problema alguno a la hora de ver cualquier tipo de contenido ya sea tumbado en la cama de tu casa o viajando en avión. Además, este es un modelo que también cuenta con sonido estéréo compatible avec Dolby, por lo que está perfectamente preparado para que le saques partido para no perderte capítulo alguno que quieras seguir viendo pese a que tengas que ir de un lado a otro.

Un matériel complet et suffisant

Si se est de plus de puissance que vas a encontrar en el mercado, sí que en su interior dispone unos componentes que resultan plus que suficiente para no tener restricción alguna a la hora de disfrutar de todo lo que tengas available in las platesformas de video en streaming o almacenadas el local. Así, su processador es un Snapdragon de ocho núcleos que gestiona de forma muy efectiva vídeos Full HD y, además, la RAM llega a los 4 GO, lo que resulta bastante positivo. Por cierto, que su almacenamiento es de 64 gigas -que es posible ampliar mediante el uso de tarjetas microSD-.

L’offre de la tablette Lenovo Yoga Smart Tab

Ahora mismo, y sin tener que pagar nada por el envío en el caso de que dispongas de una cuenta prime, puedes aprovechar un descuento del 18% qué buen seguro que te resulta atractivo a la hora de decidirte para comprar este completeo tablet. Te dejamos el enlace de compra que debes utilizar para no perder la oportunidad de conseguir este modelo que, entre otras cosas, ofrece una conectividad de lo más completa, ya que por ejemplo no le falta Wifi pour accéder à Internet o Bluetooth para conectar diferentes accesorios.

Sí a todo lo que hemos comentado hasta el momento le sumamos que la autonomía que vas a encontrar en este producto es muy amplia, que supera las ocho horas de uso, debes valorar seriamente aprovechar la promoción existente en Amazon para comprar este tablet de lobo que utiliza sistema operativo Android.