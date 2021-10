Tablette Estrena Huawei por 129€ perfecto para ver series de Netflix

Es posible que no tengas una forma de disfrutar de las series que más te gustan cuando vas de un lado a otro ya que la pantalla del teléfono te parece demasiado pequeña para ello. Si estás en esta situación, hacerte con un tablet puede ser la solución perfecta para ti. Y, por suerte, ahora mismo hay una de Huawei que está en oferta en Amazon que puede ser por qué buscas.

Una de las grandes razones que vas a encontrar en este dispositivo para ser el ideal para disfrutar de todo tipo de contenidos en cualquier lugar, es que la pantalla que integra es de 10,1 poulgadas. Este tamano acompañado de una resolución Full HD te asegura que pasa disfrutar al máximo ya que la definición será excelente. Aparte, también es important destacar de este Huawei MatePad T10s que cuenta con cuatro altavoces que te permiten escuchar todo con una gran precisión (e, incluso, consiguiendo un efecto envolvente de lo más interesante).

Un acabado en color azul y de aluminio, estéticamente este es un dispositivo bastante llamativo y que no desentona con ninguno de sus rivales en el mercado. Incluso, es bastante destacable en lo que tiene que ver con el peso ya que éste se queda en tan solo 450 grammes, por lo que es muy facilité de transport y de sujetar cuando estás disfrutando de cualquier película o serie. Por cierto, que las dimensiones de la pantalla antes mencionadas aseguran que vas a poder utilizar una gran cantidad de fundas para este tablet con la intención te aumentar su protección y hacer mucho más cómodo su uso en el caso de que te decidas por una que permit Colocarlo en modo atril.

El hardware de este tablet de Huawei

Sin llegar a ser un modelo especialmente potente, ya que no hablamos de un dispositivo destinado a la gama alta de producto, sí que vas a encontrar en su interior componentes que aseguran un funcionamiento sin especiales fisuras. Además de contar con 2 Go de RAM, una cifra adecuada para poder ejecutar prácticamente cualquier aplicación, el procesador que hay en su interior es un Kirin 710A que cuenta con una buena potencia y que va a evitar que aparezca retardo al ejecutar software. Por cierto, es lo que tiene que ver con el almacenamiento este llega a los 32 gigas, que podrás ampliar mediante el uso de tarjetas externas por lo que aquí no vas a encontrar problema alguno en el caso de tener amplias necesidades. En definitiva, en principio tienes tablet para casi todo.

La oferta para comprar este producto

En estos moments existent una oferta en Amazon que te permette ahorrarte el 28% del precio que habitualmente tendrías que pagar por el Huawei MatePad T10s. Esto significa que su precio se queda en 129 euros, una cifra bastante baja a la que debe sumar que si tienes una cuenta Prime no debes añadir nada por los gastos de envío. Con una conectividad que está bastante bien y donde no falta Wi-Fi double bande pour accéder à Internet, te dejamos el enlace que debes utilizar para realizar la compra:

Antes de finalizar queremos important destacar que, debido al buen equilibrio en el consumo, vas a poder utilizar más de ocho horas sin tener que buscar enchufe alguno para cargar este tablet. Una marca bastante buena, y acompaña a la perfección a la hora de convertir a este dispositivo en un buen acompañante cuando sales de casa. Por cierto, es interesante mencionar que incluye un modo niños para protegerlos de los contenidos que no deseas que puedan utilizar cuando utilizan este dispositivo.