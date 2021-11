Tablette Estrena Lenovo a precio de ganga gracias a MediaMarkt

Si uno de los objetivos que tienes para este Black Friday es encontrar un tablet que sea completeo ya la vez barato, estás de suerte ya que no vas a tener que esperar al próximo 26 noviembre para poder conseguirlo. Gracias a MediaMarkt puedes comprar ahora un modelo Lenovo al que no le falta de nada y tiene una gran oferta.

El equipo del que estamos hablando ofrece todo lo necesario para poder ejecutar cualquier aplicación actualmente existe para el sistema operativo Android que utiliza el dispositivo que está en promoción (y aquí incluimos una gran cantidad de juegos). El caso es que vas a encontrar un matériel bastante complet, donde destaca su procesador MediaTek Helio P22t y 4 GB de RAM, que te aseguran que vas a encontrar el músculo necesario para obtener una muy buena experiencia de uso tanto si te apetece utilizar el equipo en el ambito personnel como en el professionnel. Vamos, que es un todoterreno.

El Lenovo Smart Tab M10 Ahora mismo está en oferta también incluye una pantalla de bastante buena calidad ya que cuenta con un panneau IPS de 10,3 pulgadas que resulta más que suficiente para poder ejecutar varias aplicaciones a la vez e, incluso, para quedar más que satisfecho a la hora de disfrutar de contenidos multimedia como pueden ser los vídeos de YouTube o los contenidos de plataformas como – Netflix pueden como pueden ser los vídeos de YouTube o los contenidos de plataformas como – Netflix pueden la résolution Full HD Tiene mucho que ver en esto-. Por cierto, que este componente no le faltó una excelente tactilidad que permite gestionar cualquier cosa con commodité y de forma muy intuitiva.

Un descuento muy interesante

El lugar en el que vas a poder disfrutar de la promoción de la que estamos hablando es MediaMarkt (concretamente en su tienda online). El caso es que tienes que pagar 189 euros por este completeo tablet de nuevo, lo que supone un 13% menos de lo habituel. Sin sumar absolutamente nada por los gastos de envío en este momento -y teniendo en cuenta que el número de unidades disponibles es limité-, te recomendamos que no pierdas tiempo alguno Si crees que este es el dispositivo que estabas buscando para jubilar el que has utilizado hasta la fecha. Este es el enlace de compra:

Buenas opciones en este tablette Lenovo

Claro ejemplo de lo que decimos es que el peso que tiene el equipo del que estamos hablando es bastante bajo teniendo en cuenta el tamaño que hemos mencionado antes. Concretamente se queda en solo 460 grammes. Avec une batterie intégrée de 5.000 mAh, puedes llegar hasta las ocho horas de l’utilisation de la forme habituelle, plus de temps pour que pas de tengas que etar buscando constantemente el enchufe utilizar el cable USB tipo C que necesitas para rellenar su batería. Pas d’está anda mal.

Otras cosas que son importantes conocer de este Lenovo Smart Tab M10 es que cuenta con un almacenamiento de 64 Go que podrás ampliar en caso de ser necesario utilizando tarjetas de memoria de alta capacidad, por lo que este apartado jamás será un problema para ti. Aparte, no le falta sonido estéréo para que puedas escuchar música con las conversaciones de las series con una buena precisión teniendo en cuenta que este es un modelo al que no le falta compatibilidad con Dolby.