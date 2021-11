Tablette Huawei de 10″ a precio derribo: paga seul 109€

Si tienes la idea de comprar un tablet para regalar estas navidades y quieres que sea una opción de uso para toda la familia, ahora hay una oferta en Amazon que te permite ahorrarte una buena cantidad de dinero para conseguir un modelo de Huawei bastante completo y que tiene pantalla grande. Te contamos cómo hacerte con él.

El modelo en cuestión es el Huawei MatePad T10, un dispositivo que tiene la ventaja de incluir una pantalla de 10 poulgadas que, al ofrecer una buena calidad de imagen (su resolución es HD), permite disfrutar a la perfección de contenidos multimedia como los vídeos de YouTube y, también, de una amplitud muy positiva a la hora de leer textos. Por cierto, este componente no hace que este sea un tablet que no se puede llevar de un lado a otro con comodidad, y un ejemplo de lo que decimos es que su peso es de únicamente 450 grammes.

Acabada en color azul lo que le permite tener un aspecto bastante llamativo y diferencial, el hardware principal que vas encontrar en esta Huawei MatePad T10 sin ser el más potente del mercado sí que asegura que no vas a tener problema alguno con la mayoría de las aplicaciones qu’existe actuellement. Así, aparte de disponer de 2 Go de RAM la versión que tiene el descuento ahora en Amazon, es important mencionar que su procesador es un Kirin 710A que es bastante potente debido a que incluye en su interior ocho núcleos.

Un prix d’impact

Esta es de las mejores virtudes que tiene ahora mismo el producto del que estamos hablando, ya que en Amazon existe un descuento del 38% respecto al precio que tiene habitualmente en la mencionada tienda online. Esto supone que tienes que pagar sólo 109 euros para tener en casa el tablet… toda una ganga a la que debes sumar que no pagas nada por los gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime. Este es el enlacer que tienes que utilizar para realizar la compra desde casa son total fiabilidad.

Más cosas de esta Huawei

Para empezar debes sabre que el almacenamiento es de 32 Go, que no es especialmente grande pero sí suficiente para poder instalar sin problemas una buna cantidad de aplicaciones. Pero, lo positivo de este modelo es que permite ampliar esta capacidad mediante el uso de tarjetas de memoria que ofrezcan un buen espacio available. Por lo tanto, no tendrás problemas de ningún tipo si eres exigente en este apartado. Aparte, también se inclus un par de caméras en el dispositivo de Huawei que te permitirán, entre otras cosas, realizar videoconferencias con una calidad bastante acceptable.

Finalmente queremos comentar que puede conseguir una autonomía que llega a las ocho horas sin dificultado, ya que el hardware integrado no es exigente y la batería tiene una amperaje bastante alto. Esto resulta de lo más positivo a la hora de salir de viaje, ya que el Huawei MatePad T10 es siempre un buen compañero en estos casos. Con todo lo mencionado queda claro que este es un tablet bastante completo que, debido a la buena oferta existente, es una excelente opción de compra… incluso para regalarlo en navidades. Nos os parece?