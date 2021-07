Tablette pour les loisirs, portable pour le travail ? Pourquoi pas les deux en même temps ?

Pro 7, Go 2 et Book 3 sont les appareils Surface 2-en-1 qui combinent des performances extrêmes et une polyvalence maximale, pour allier loisirs et travail avec un confort et une agilité absolus. Profitez également de ses offres dans le Microsoft Store dès maintenant.

La vie quotidienne comprend les aspects travail ou formation et loisirs, alternant les deux à tout moment de la journée. Il n’est ni confortable ni productif de devoir recourir à un dispositif technologique différent selon la tâche à accomplir. En ce sens, les ordinateurs 2-en-1, qui combinent les avantages d’une tablette avec ceux d’un ordinateur portable, sont présentés comme l’option idéale. Microsoft est un pionnier dans ce type d’équipement polyvalent.

Surface Pro 7 : légère et compacte mais très puissante, pour tout ce dont vous avez besoin

En 2012, Microsoft, avec sa première Surface, invente le concept d’un appareil 2 en 1 : tablette convertible / ordinateur portable hybride. Le Pro 7 est le modèle le plus avancé de toutes les générations en termes de consommation. Une tablette performante pour la créativité dans tous les sens, pour profiter de vidéos haute résolution ou même pour jouer à des jeux ; un ordinateur portable capable de s’attaquer à n’importe quelle tâche, quelle que soit sa complexité. Le passage d’un mode à l’autre est aussi simple et rapide que de fixer son clavier complet, d’appairer le Surface Pen et, si vous le souhaitez, une souris. Son support intégré apporte un plus de confort et de polyvalence. Un multitâche total et réel, où et quand vous le souhaitez, grâce à sa compacité (seulement 8,5 mm d’épaisseur) et sa légèreté (moins de 800 gr).

Écran tactile haute résolution de 12,3 pouces (2 736 x 1 824). Jusqu’à processeur Intel Core i7 de 10e génération. Jusqu’à 16 Go de RAM / Jusqu’à 1 To de mémoire. 10,5 heures d’autonomie. Haut-parleurs stéréo Dolby Audio. Compatible avec Windows Hello. Mise à niveau gratuite vers Windows 11.

Surface Go 2, le compagnon du sac à dos

Surface Go 2 partage la polyvalence et les qualités multitâches de son « frère » Pro 7 mais avec une taille d’écran de 10,5 pouces. C’est l’ordinateur portable Surface 2-en-1 le plus petit et le plus léger (un peu plus d’un demi-kg) à ce jour, cependant, c’est aussi une invitation à créer avec le stylet Surface ou à gérer n’importe quel document Word, Excel ou Power Point à l’aide du couvercle – clavier et une souris.

Jusqu’à 10 heures d’autonomie. Son Dolby Audio. Connectivité LTE Advanced en option. Compatible avec Windows Hello. Mise à niveau gratuite vers Windows 11.

Surface Book 3 : puissance et polyvalence maximales pour les grands projets

Un simple mouvement transforme le livre 3 en ordinateur portable ou en tablette ; dans les deux cas, avec une puissance extraordinaire. Son panneau de haute qualité, jusqu’à 15″, génère une expérience graphique capable de satisfaire les exigences les plus rigoureuses en matière de colorimétrie, de densité, de détail et de contraste. Une équipe aussi parfaitement préparée pour profiter des jeux vidéo les plus exigeants. Cet écran, une fois détaché du clavier et associé au Surface Pen, est une grande fenêtre de créativité dans toutes les facettes expressives grâce à la précision et aux possibilités graphiques des deux composants. Le Surface Book 3 a aussi le mérite de la polyvalence : on peut disposer l’équipement en mode standard, allongé, en forme de « tente », etc.

Disponible en 13,5 et 15 pouces (jusqu’à 3 240 × 2 160). Jusqu’à processeur Intel Core i7 de 10e génération. Jusqu’à 32 Go de RAM / Jusqu’à 1 To de stockage ultra-rapide. Graphiques jusqu’à NVIDIA GTX GeForce de nouvelle génération. Jusqu’à 17,5 heures d’autonomie. Compatible avec Windows Hello. Mise à niveau gratuite vers Windows 11. Associé à une manette Xbox pour profiter de la plate-forme Xbox Game Pass pour PC.

En savoir plus sur le Surface Book 3

Dans le Microsoft Store, vous trouverez en permanence des promotions, des offres et des avantages tant dans votre équipement que dans les accessoires et services. L'achat d'appareils Surface directement sur le Microsoft Store comprend, par exemple, la livraison et les retours standard gratuits, la garantie de prix la plus compétitive et 90 jours de support technique gratuit. Il comprend également des offres spéciales pour les étudiants et des promotions permanentes telles que les packs Surface Essential, qui vous permettent d'économiser lorsque vous achetez l'appareil avec des accessoires supplémentaires, ainsi que d'obtenir une offre spéciale sur un abonnement à Microsoft 365 pendant 15 mois pour le prix. de 12 si acheté dans le même achat.