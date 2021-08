¿Tablette puissante avec Android ? Este TCL lo es y es toda una ganga

El modelo del que estamos hablando es el TCL 10 TABMAX, que entre las virtudes que tiene está la de ofrecer un acabado de muy buena calidad donde no falta el metal, y también el integrar una pantalla de 10,36 poulgadas avec panneau IPS que te permet de visualiser cualquier contenido foin un espacio lo suficientemente amplio para quedar satisfecho. Por cierto, este componente tiene una resolución Full HD que combina a la perfección el uso personal con el profesional. Es decir, que podrás desde ver películas y series hasta ejecutar procesadores de texto o aplicaciones edición multimedia.

El hardware principal que vas a encontrar en este tablet es bastante potente, ya que por ejemplo la cantidad de memoria RAM que incluye llega a los 4 GO. Por su parte, el procesador es un Médiatek MT8788A, que tiene músculo más que suficiente para poder ejecutar cualquier app qué decir a descargar desde la tienda de aplicaciones Play Store (a la que tiene acceso de forma directa). Aparte de lo indicado, debes conocer que el almacenamiento se situa en los 64 gigas, una cantidad adecuada pero que cuenta con la virtud deportes ampliar mediante el uso de tarjetas microSD.

La oferta por este comprimé TCL

La oferta existente en Amazon te permite horrible à 11% de lo que habituellement tendrías que pagar, lo que hablamos con una muy buena oportunidad ya que es el mayor ahorro que se ha visto hasta la fecha en la mencionada tienda online. Con un grosor de sólo 8,3 milímetros y con posibilidad de comprar tanto el modelo de color negro como la azul con la promoción de la que hablamos, te dejamos en el enlace que debes utilizar para hacerte con este dispositivo aprovechando las cuentas Prime para no tener que Pagar nada por los gastos de envío y recibirá el tablet al día siguiente de comprarlo:

Una muy buena autonomía y conectividaré

En el primer apartado una de las cosas que más llama la atención es que la batería integrada tengo una carga de 8.000 mAh. Esto, junto con un buen tratamiento del consumo debido a unos componentes que no son muy exigentes y al uso del sistema operativo Android 10, aseguran que vas a poder utilizar el equipo algo más de ocho horas sin tener que recurrir a un enchufe. Aquí también hay que destacar que esto es un modelo que cuenta con carga rápida, ofreciendo compatibilidad con una potencia máxima de hasta 18 W (se incluye adaptador necesario al comprar el tablet).

Para finalizar hay que indicar que la conectividad que ofrece el TCL 10 TABMAX resulta plus que suficiente para cualquier tipo de necesidad que se pueda tener. Así, sur puerto USB es tipo C, y en el apartado inalámbrico este es un equipo al que no le falta WiFi double bande et Bluetooth. Y esto último es important, ya que permite utilizar todo tipo de accesorios como por ejemplo teclados inalámbricos y de esta forma conseguir que el producto del que hablamos sustituya de forma efectiva a un ordenador portátil.