Tablette Realme Pad dévoilée – Images et fonctionnalités confirmées | La technologie

Les rumeurs d’une tablette realme sont confirmées avec ces rendus divulgués par OnLeaks et 91Mobiles de realme pad, et cela a l’air très bien.

La compagnie vrai moi il est entré sur le marché du mobile comme un ouragan il y a quelques années, prêt à devenir le nouveau Xiaomi.

Son parcours a été un succès, car en Espagne, c’est le fabricant de mobiles qui a le plus progressé en 2020, et il est déjà entré les 7 marques de smartphones les plus vendues dans le monde.

Pour se consolider sur le marché, realme sait que les téléphones mobiles ne suffisent pas, c’est pourquoi il a déjà lancé un bracelet d’activité, des montres connectées comme la Realme Watch 2, ou sa plateforme ouverte AIoT qui regroupera tous ses objets connectés. Nous avons récemment examiné le realme TechLife Vacuum, leur premier aspirateur robot.

Un autre des produits qu’il prévoit commercialiser après l’été est une tablette. Jusqu’à présent ce n’était que des rumeurs, avec quelques photos prises en pleine rue, mais ces rendus révélés par OnLeaks et 91Mobiles, qui sont des sources de confiance que de nombreux autres produits ont avancées, confirment l’existence de tablette de realme.

realme pad sera une tablette de 10,5 pouces et une taille 246,1 x 155,8 x 6,8 mm. L’épaisseur passe à 8,4 mm dans la caméra.

Son design allongé semble idéal pour regarder des films et l’utiliser horizontalement, mais dans les photos filtrées susmentionnées, nous l’avons vu utilisé verticalement, comme un mobile.

Et la vérité est que l’emplacement de la caméra semble conçu pour être utilisé verticalement, du moins avec certaines applications comme TikTok.

Son design rappelle beaucoup l’iPad Pro 2020, y compris la bosse de l’appareil photo.

Il a un corps en aluminium monocoque et une ligne décorative qui traverse toute la voiture arrière et la caméra elle-même, pour accentuer le design.

Sur le devant, il a des cadres visibles, et une caméra au centre du bord supérieur. Ils sont également appréciés quatre haut-parleurs, deux de chaque côté et le bouton d’alimentation.

Il dispose également des boutons de volume indispensables, un connecteur USB Type-C, et ce qui semble être un lecteur de carte micro SD.

D’après les spécifications du régulateur, il semble qu’il aura une batterie de 7 100 mAh. On dit aussi qu’il utilisera un Snapdragon 870 avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il pourrait être mis en vente en octobre.

Un nouveau rival pour Apple, Samsung et Huawei sur un marché qui a besoin de plus de dynamisme pour faire face à la montée en puissance des ordinateurs portables.