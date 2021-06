tablette Samsung en cadeau à l’achat du Samsung Galaxy S20 FE, dont le prix baisse également de 60 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez un mobile haut de gamme mais qu’il serait bon que vous ayez une tablette, vous pouvez désormais faire d’une pierre deux coups avec un pack d’El Corte Inglés, qui vend le Samsung S20 FE avec une tablette en cadeau.

Une offre très populaire est réapparue il y a quelques mois à peine, notamment pour ceux qui utilisent habituellement des appareils Samsung et qui sont fidèles à la marque coréenne, et il existe désormais un pack qui comprend mobile et tablette à un très bon prix.

Il est vendu par El Corte Inglés et comprend le Samsung Galaxy S20 FE et le Samsung Galaxy Tab A7 pour 599 €, une aubaine pour quiconque a besoin de deux de ces appareils. Les économies par rapport à ce qu’elles coûteraient séparément sont assez considérables.

Chez Amazon, sans aller plus loin, le prix du Samsung Galaxy S20 FE est de 505 € tandis que celui de la tablette est de 185 €, soit un total de 690 € pour les deux appareils.

En échange, El Corte Inglés les vend tous les deux avec pratiquement 100 € de remise, même s’il est vrai que si vous n’êtes intéressé que par le Samsung Galaxy S20 FE, cela vous rattrape davantage de l’acheter sur Amazon.

Gardez à l’esprit que l’édition incluse dans ce pack est celle avec la connectivité 4G, et non celle avec la 5G, que nous avons pu tester sur ComputerHoy.com dans son analyse, bien que la plupart des fonctionnalités soient absolument identiques. .

Écran AMOLED et recharge sans fil

Il y a plusieurs caractéristiques qui font de ce Galaxy S20 FE un haut de gamme avec toutes les lois, à commencer par son processeur, un Exynos 990 qui a peu à envier au meilleur Qualcomm Snapdragon.

Non seulement cela, mais il possède également des éléments tels que 6 Go de RAM ou un écran AMOLED avec une résolution Full HD +. La qualité de sa dalle est l’un de ses principaux atouts, puisqu’avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz le visionnage des vidéos est excellent.

Il y a quelque chose d’absolument inédit dans le milieu de gamme : la recharge sans fil, qui est pour l’instant réservée à des mobiles assez chers.

L’audio stéréo ou la caméra vidéo 4K sont deux extras qui illustrent que nous sommes confrontés à un mobile qui, pour les 599 euros qu’il coûte, a maintenant peu de rivaux.

