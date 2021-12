Tablette Tom Brady, Aaron Rodgers, Bernie Sanders

L’année 2021 touche à sa fin, mais il est temps de faire un dernier retour sur l’année en mèmes, ceux qui nous ont fait rire quand nous en avions le plus besoin.

Nous avions Last Dance, Tiger King et des mèmes « comment ça a commencé, comment ça se passe » pour nous aider à traverser 2020, et cette année, il y avait des mèmes sportifs amusants (oui, le visage d’Aaron Rodgers a fait la coupe !) Je parcourrai ceux que nous avons vus cette année dans le monde de la culture pop.

Donc, sans ordre particulier, voici les meilleurs mèmes que nous avons vus en 2021.

1 Bernie Sanders à l’inauguration



Celui-ci donne l’impression qu’il date d’une éternité, mais c’est tellement tellement bon.

Inauguration de Bernie Sanders

2 The Weeknd est perdu au Super Bowl



Nous avons tous eu le vertige à la mi-temps du Super Bowl.

3 Brooks Koepka est tellement énervé contre Bryson DeChambeau



Si amusant!

4 Le visage d’Aaron Rodgers



Celui-ci était partout en octobre.

5 Je pense que vous devriez partir, saison 2



Beaucoup de blagues sur Dan Flash et « Je ne veux plus être là ».

6 La Dépêche française à Cannes



La perfection.

7 Anakin et Padme de L’attaque des clones



8 Le but de Patrik Schick



De l’Euro 2020 (qui était plus tôt cette année).

9 Agathe qui fait un clin d’œil



L’une des meilleures choses de WandaVision :

dix Tom Brady jette une tablette



Une entrée tardive dans la liste.