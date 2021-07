TABOO s’apprête à lancer les premiers objets de collection NFT pour les mannequins

Comparer

Les jetons non fongibles (NFT) ont amélioré la plus grande attraction du marché des crypto-monnaies cette saison haussière. Il est passé du statut de Fan Token aux ligues sportives populaires au produit le plus recherché que chaque industrie souhaite lancer aujourd’hui. Tout a commencé avec l’artiste numérique Beeple vendant ses œuvres pour 69 millions de dollars et depuis lors, chaque marque, célébrité et star du sport reconnues a déjà lancé une forme de NFT ou cherche à le faire. Certaines des marques clés qui ont été livrées aux NFT incluent Dolce Gabbana, Coca-cola, Taco Bell, Pizza Hut et Nike. Outre les marques, des célébrités populaires comme Mike Tyson, Paris Hilton, Aston Kutcher et plusieurs autres ont également rejoint l’engouement pour le NFT.

À mesure que la popularité et les cas d’utilisation des NFT augmentent, l’industrie de la mode et l’industrie pour adultes pourraient être le prochain grand domaine dans lequel les NFT peuvent briller. En toile de fond, le montant total d’argent qui a été dépensé pour investir, acheter et créer du NFT dépasse 14,3 milliards de dollars. Le marché actuel du divertissement pour adultes NFT est évalué à environ 500 millions de dollars, avec des sommets historiques, oscillant autour de 2 milliards, plus tôt cette année. Il s’agit d’un segment de marché totalement intact, représentant 3,5 % du marché total des TVN.

TABOO, un projet populaire de streaming multimédia NFT + pour adultes, est prêt à mener la charge et à combler cet écart en amenant NFT dans le monde glamour. Il se spécialise dans le contenu hautement exclusif mettant en vedette des modèles, qui ne sont pas strictement des stars du porno, et fournit d’autres formes de médias tels que le streaming, la vidéo, la réalité virtuelle, les animations 3D, etc. TABOO prétend être le Playboy de Blockchain.

TABOO vend de la fantaisie, destinée aux playboys, à la mode et à toutes sortes de modèles. Bien qu’ils soient dans l’espace de divertissement pour adultes, ils ne proposent pas XXX comme produit phare et phare. Ils fourniront la mode, la culture, la classe et le sexe, sous toutes leurs formes merveilleuses.

L’industrie du divertissement pour adultes est aussi populaire et importante que tout autre marché, mais elle s’estompe souvent en raison de la nature du « TABOU ». TABOO brise ces secousses pour amener l’industrie du divertissement pour adultes au premier plan du marché NFT. On peut comprendre et estimer la popularité et la demande de contenu de divertissement pour adultes à partir de la popularité d’OnlyFans. Cependant, TABOO apporte de nouvelles innovations technologiques, exclusivité et qualité à l’industrie, avec des fonctionnalités inédites et un modèle commercial unique.

Le premier mannequin exclusif à collectionner de NFT est là

Le premier mannequin exclusif NFT a été conçu en association avec Khloe Terae, 3 fois Playmate de l’année internationalement reconnue, en accord avec sa marque haut de gamme. TABOO sélectionne de manière sélective le meilleur du meilleur pour les modèles et leur contenu.

TABOO développe la liste la plus exclusive de créateurs de contenu que vous ayez jamais vue. Il y aura un processus de candidature où tout artiste adulte qui souhaite être sur la plate-forme devra d’abord se qualifier et obtenir l’approbation de la plate-forme. Cette sélectivité et cette exclusivité créeront une plate-forme médiatique de la plus haute qualité et bientôt tout le monde comprendra pourquoi TABOO est le meilleur de l’industrie. Alors que dans le divertissement pour adultes, TABOO n’est pas comme le reste des jetons pour adultes. Vous aurez besoin d’un système à un seul niveau avec des exigences pour accéder au contenu allant de Safe-For-Work à Premium XXX NFT + Media.

Vous voulez un NFT inventé d’un modèle de playboy sexy en lingerie ou en bikini ? Accès au NFT classé XXX ? Émissions en direct privées + vidéos classées R ? Contenu de réalité virtuelle ? La capacité de transférer de manière transparente le NFT de divers réseaux vers notre marché ? Ou peut-être êtes-vous un créateur de contenu qui aimerait essayer l’opportunité de récompenses de revenus passifs ? La réponse à toutes ces questions est TABOU.

TABOO apporte qualité, innovation et exclusivité sur le marché NFT.

TABOO n’est pas n’importe quel autre marché NFT essayant de tirer pleinement parti de la popularité du marché NFT aujourd’hui. Il apporte une innovation et une exclusivité importantes sur le marché. Le projet s’est associé à Powersoft, le développeur et leader du développement de marché d’Enjin Coin ($ ENJ), pour développer son marché exclusif des médias NFT + à partir de zéro, contrairement à de nombreux autres projets qui ont construit leur marché proxy sur les protocoles existants.

NFT Marketplace et la plate-forme multimédia seront inter-chaînes, utilisant des protocoles de solution de couche 2 avec des frais minimes et les transactions les plus rapides. Un pont d’actifs sera construit, avec la version 1 du marché, pour apporter des NFT conformes aux ERC721 et ERC1155 à l’écosystème TABOO, sur la Binance Smart Chain pour permettre à tous ceux qui ont choisi par erreur d’utiliser Opensea d’avoir la possibilité de rejoindre. argent. mensonge.

Marketplace sera construit sur une plate-forme compatible inter-chaînes, ciblant des réseaux tels que Polygon, Harmony et Fantom, qui ont manifesté leur intérêt pour la plate-forme. De plus, il disposera d’un magasin de merchandising où vous pourrez acheter vos bonbons préférés. Un forum unique sera également conçu, avec des incitations et des récompenses importantes pour générer du trafic.

Le marché TABOO NFT s’appuierait sur Plasma pour assurer la compatibilité et l’interopérabilité entre les chaînes.

Protocoles Defi inter-chaînes Prise en charge de la réalité virtuelle à venir Fiat sur rampe pour un accès facile Système de niveau pour l’exclusivité Transactions parfaites de NFT à NFT Compatibilité mobile, pour une expérience utilisateur mobile. Cohésion de marché unique Et bien plus encore !

Caractéristiques qui font de TABOO le meilleur projet NFT à considérer

La plate-forme TABOO prendrait en charge NFT 721 et NFT 1155, ainsi que les médias standard tels que le streaming, les images et d’autres médias. Il y aura des salles d’exposition de réalité virtuelle personnelles pour voir et afficher les collections TABOO.

Le projet créera un nombre limité de jetons de gouvernance à utiliser comme récompense pour les TABOO Stakers. La plate-forme lancerait un pari de style pool de sirop pour le jeton TABOO, afin de générer son jeton secondaire, qui sera utilisé pour une gouvernance et une participation limitées à la plate-forme. Certaines des caractéristiques clés du jeton de gouvernance TABOO seront,

Donnez des pourboires et récompensez les créateurs de contenu pour leurs performances, leurs publications ou toute autre chose. Votez pour les prochains créateurs de contenu, que nous les apportions ou non sur la plateforme. Participer à des événements qui ne nécessitent pas de jetons TABOO, pour participer.

La plateforme TABOO sera une plateforme publicitaire ouverte, organisée par l’équipe TABOO. Il y aura également un espace pour que les nouvelles crypto-monnaies mettent leur nom, tout comme CoinSniper ou des plateformes similaires. En tant que pièce de l’industrie pour adultes, TABOO favorisera toutes les pièces liées à l’industrie pour adultes et fournira des groupes agricoles pour ces pièces, au sein de la plate-forme, qui généreront leur jeton de gouvernance, ainsi qu’un marketing collaboratif.

