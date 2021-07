Taboola dépense 800 millions de dollars pour amener le commerce électronique sur le Web ouvert

in

La société de découverte de contenu et de publicité en ligne Taboola a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir Connexity auprès de Symphony Technology Group pour 800 millions de dollars.

Alors que Taboola permet aux sites Web et aux applications de monétiser leur contenu grâce à ses recommandations basées sur l’IA qui affichent des histoires connexes au bas des articles de presse, Connexity favorise l’acquisition de clients pour certaines des plus grandes marques du monde, notamment Walmart, Wayfair, Skeechers, Macy’s, eBay et Otto. .

Grâce à ses relations avec des éditeurs premium tels que Condé Nast, DotDash, Hearst, Vox Media, Meredith et News Corp Australia, Connexity est en mesure d’atteindre plus de 100 millions d’acheteurs uniques chaque mois sans avoir recours à des cookies tiers. Dans le même temps, la technologie de l’entreprise permet aux éditeurs d’intégrer de manière transparente plus de 750 millions d’offres de produits sur leurs sites Web afin de générer une source de revenus importante.

Le PDG et fondateur de Taboola, Adam Singolda a expliqué comment l’acquisition permettra à l’entreprise d’aider les commerçants à se libérer des jardins clos dans un communiqué de presse, déclarant :

« L’essor du commerce social prouve la valeur du commerce aux côtés du contenu, et avec Connexity, Taboola est prêt à apporter cette valeur au Web ouvert. Le commerce électronique est l’avenir du Web ouvert, les consommateurs achèteront en dehors d’Amazon, sur les sites des éditeurs à côté de contenu éditorial de confiance beaucoup plus qu’ils ne le sont aujourd’hui. Amazon compte des millions de marchands, mais les marchands ont principalement Amazon. Cela change aujourd’hui. L’association des technologies Taboola et Connexity est un pas en avant pour créer une alternative aux jardins clos.

Recommandations de commerce électronique personnalisées

Taboola et Connexity partagent de nombreux points communs et l’acquisition s’aligne sur la stratégie de croissance « Recommend Anything » de Taboola axée sur l’introduction de nouveaux types de recommandations tout en pénétrant de nouveaux segments.

L’acquisition permettra également à un nouveau type d’annonceur de se connecter avec le public mondial de Taboola sur le Web ouvert tout en offrant aux éditeurs un moyen supplémentaire de stimuler la croissance des revenus en exploitant le marché du commerce électronique américain de 35 milliards de dollars ainsi que le marché mondial plus large.

En tirant parti de sa technologie et de l’expertise et de l’indice de vente au détail de Connexity, Taboola sera en mesure d’introduire un nouveau type de recommandation qui relie le contenu éditorial aux recommandations de produits afin que les lecteurs puissent facilement acheter des produits liés aux histoires qu’ils lisent.

Ce sera la cinquième acquisition de Taboola et une fois terminée, elle ajoutera plus de 200 personnes à l’équipe, dont le PDG de Connexity, Bill Glass, qui dirigera la nouvelle unité commerciale de l’entreprise aux côtés de son ancienne équipe de direction.