Tabreed-IFC va investir 400 millions de dollars dans l’espace de refroidissement en Inde

Tabreed, société de refroidissement urbain basée aux Émirats arabes unis, a déclaré lundi avoir formé un partenariat stratégique avec la Société financière internationale (IFC) pour investir jusqu’à 400 millions de dollars en Inde au cours des cinq prochaines années. Le partenariat ciblera un portefeuille d’environ un lakh tonne de réfrigération, desservant les développements industriels, commerciaux et de vente au détail à travers l’Inde.

Après le partenariat, la propriété de Tabreed India sera transférée à Tabreed Asia, qui sera détenue à 75 % par Tabreed et à 25 % par IFC. « Nous nous engageons à fournir un refroidissement efficace aux villes et avons activement soutenu les initiatives entreprises par le gouvernement », a déclaré Sudheer Perla, directeur national de Tabreed en Inde.

« En parallèle, nous nous sommes engagés avec plusieurs promoteurs immobiliers de premier plan pour évaluer les opportunités de projets en nous concentrant sur des micro-marchés spécifiques dans six villes clés du pays », a ajouté Perla.

Selon le plan d’action pour le refroidissement de l’Inde élaboré par le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique de l’Union, l’espace total de climatisation centralisée pour les grands bâtiments du pays devrait augmenter de sept fois par rapport aux niveaux actuels à 38 millions de tonnes de réfrigération. par FY38.

