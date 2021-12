Táchira est laissé derrière, mais continue dans la lutte pour entrer dans la finale

02/12/2021 à 06:02 CET

Les Tachira ne pouvait pas avec lui Deportivo Lara ce mercredi après chute de 2-1, et est resté à la troisième place de l’hexagone A, à deux points des leaders et pariant qu’ils n’ajouteront pas lors de la dixième et dernière journée de la phase finale qui se jouera dimanche prochain. Deportivo Lara a été le premier à marquer un but, avec un but de Jean Franco Castillo à la minute 36. Par la suite, Ruben Rojas Il a fait de même à la minute 50 et a scellé la victoire de Lara, qui n’a donné une chance à Táchira qu’à la minute 82. De l’hexagone A, dans lequel les meilleures équipes de la première phase ont été encadrées, sera l’endroit où le champion émerge de la ligue, comme ainsi que les équipes qui joueront la Copa Libertadores la saison prochaine.

Caracas a gagné à domicile

Les Caracas bat Monagas 2-0 au stade olympique de l’Université centrale du Venezuela, à Caracas. Dans le match dramatique dans lequel les deux équipes avaient besoin de la victoire, en raison du fait que les positions les plus élevées du classement sont contestées, Caracas a montré sa puissance dans les premières minutes de la première mi-temps avec les deux buts de Samson Olanrewaju Akinyoola.

La Guaira n’a pas pu avec Mérida

Les Deportivo La Guaira a coulé dans le sous-sol du classement de Hex A au perdre contre Estudiantes de Mérida 4-1. Bien que le match ait bien commencé pour La Guaira, qui a marqué un but de Carlos Augusto Rojas, à la 8e minute, Estudiantes a montré sa puissance avec deux buts en première mi-temps. Les protagonistes du match étaient Jesús Javier Gómez et Armando José Araque, qui ont marqué les buts qui ont donné la victoire à Mérida.

Hermanos Colmenárez, à l’Amérique du Sud

Frères Colmenárez Il a remporté le B hexagonal à battre les métropolitains 4-0 et a obtenu sa qualification pour la Coupe d’Amérique du Sud en 2022. Le Colombien Juan Camilo Zapata a ouvert le score avec un but à la 8e minute, suivi d’un autre de Wilmar González, après le premier quart d’heure. Le groupe bleu et blanc a assuré sa victoire avec un autre but de l’attaquant colombien Anuar José Peláez et un quatrième but dans lequel Zapata a répété. Cependant, la défaite des Metropolitanos n’affecte pas leur transfert vers la Sudamericana, donc les deux équipes, classées aux deux premières places du groupe B, disputeront ce tournoi la saison prochaine.