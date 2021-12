Tacko fait ses débuts et Ricky commence, mais les Cavs tombent à Boston

Fête pleine de nouveautés au Jardin. Presque tout ce qui s’est passé peut être considéré comme surprenant : Tacko Fall a joué son premier match de la saison, Ricky Rubio n’a commencé que pour la sixième fois cette saison, les Cavs ont perdu et les Celtics ont gagné. Un recueil de choses qui n’ont pas été tout à fait courantes jusqu’à présent cette année et qui ont également eu l’attrait supplémentaire du retour de Joe Johnson en NBA. Le gardien, qui n’avait plus joué de match depuis le 28 mai 2018, alors qu’il portait le maillot des Rockets lors de ces fameuses finales de Conférence, face aux Warriors. Aujourd’hui âgé de 40 ans, sort de sa retraite pour revenir à la compétition nord-américaine, dans laquelle il a récolté en moyenne 25 points par match (en 2006-07, alors qu’il était membre des Hawks) et de jouer sept All Strars, entre autres. C’est ce qu’a le coronavirus.

A tout cela, la victoire est revenue aux Celtics : ils ont mené la première mi-temps avec solvabilité, ils sont venus commander par 23 points et ils se sont consacrés à gérer l’avantage dans le Jardin pour ajouter leur 16e victoire de la saison, le même numéro qu’ils ont dans la boîte de perte. Les Celtics sont huitièmes de la Conférence Est, ils sont à un demi-match de la septième place des Sixers et ils ne convainquent toujours pas dans une saison où personne ne convainc et qui est déjà trempée de coronavirus, une condition énorme qui n’est pas gérée . Quelque chose qui affecte aussi les verts mais ne cache pas sa réalité : que le moment qu’ils vivent est mauvais, le projet ne tient qu’à un fil et il n’y a pas d’optimisme particulier pour l’avenir. La situation générale permet de ne pas trop parler de l’équipe d’Ime Udoka. Mais il est évident que la situation au Jardin n’est pas du tout positive.

Contre les Cavs, Jayson Tatum a eu l’un de ces matchs où il joue de la même manière que lorsqu’il joue bien, mais joue mal : 18 points, 9 rebonds et 5 passes décisives avec 6 sur 19 en placement et 2 sur 8 en triple, bien en défense mais très amorcé en attaque. Le héros était Jaylen Brown, avec 34 points, 12 sur 22 au tir et 5 sur 10 de l’extérieur. Il ne semble pas que les Celtics et leur tradition conservatrice vont faire sensation sur le marché, mais il y a déjà des fans qui restent avec Jaylen avant Jayson. OuiAu milieu de tout cela, Robert Williams avait 21 points et 11 rebonds avec 10 et 12 aux tirs et c’était l’élément différentiel et la puissance intérieure qui manquaient aux Celtics depuis un certain temps. De plus, Joe Johnson a joué moins de 2 minutes et a marqué 2 points. La notoriété attendue.

Les visiteurs n’ont plus appuyé sur la touche et ont garé leur séquence, coronavirus en passant, de six victoires consécutives : ils restent 19-13, à la quatrième place de la Conférence Est, et ils essaient par tous les moyens que la pandémie n’arrête pas sa progression fulgurante. Les difficultés sont grandes, mais cette défaite est, comme une autre, logique. De plus, ce qui n’est pas logique, c’est tout le reste. Ricky est allé à 8 points, 5 rebonds, 6 passes et 3 interceptions, Tacko a ajouté un 4 + 10 acceptable, Garland était le meilleur avec 28 points, Osman a ajouté 13 et Kevin Love continue de profiter de sa deuxième jeunesse et a contribué un double-double de 18 points et 12 rebonds. Un peu de tout pour la franchise Ohio, qui poursuit sa révolution particulière Et maintenant, il joue contre des rivaux auxquels il peut ajouter: Raptors, Pelicans, Wizards, Hawks, Pacers, Grizzlies … Un bon calendrier, c’est ce qu’ils ont. Le reste, on verra.