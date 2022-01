Taco Bell ajoute des ailes de poulet à son menu, mais il y a un hic

Taco Bell continue de plonger ses orteils dans les guerres du poulet de la restauration rapide en dépassant ses offres classiques de style mexicain de tacos, burritos et nachos. Dans une étrange tournure des événements, la chaîne de restauration rapide bien-aimée ajoute des ailes de poulet croustillantes au menu en 2022, bien que les amateurs de Taco Bell devront agir rapidement, car il y a un problème avec le dernier ajout au menu Taco Bell.

Les clients qui commandent les ailes de poulet croustillantes de Taco Bell recevront cinq ailes de poulet frites et juteuses qui sont « enrobées d’assaisonnement au queso mexicain et servies avec une sauce ranch épicée ». Les ailes non désossées sont « croustillantes à la perfection » et servies avec une sauce ranch épicée, selon une description du produit. Dans un communiqué annonçant le dernier ajout au menu, la société a déclaré: « Taco Bell n’est pas étranger à prendre un favori familier et à lui donner une tournure unique (Nacho Fries, n’importe qui?!) Et les ailes sont la dernière création du test les cerveaux de la cuisine. »

(Photo: Taco Bell)

Aussi excitantes que puissent être les Crispy Chicken Wings, il y a un petit problème. Le nouvel ajout au menu n’est qu’une offre à durée limitée qui ne sera disponible au menu que pendant une seule semaine. Les ailes de poulet croustillantes ont fait leurs débuts sur les menus de Taco Bell dans tout le pays le jeudi 6 janvier, ce qui signifie que les clients n’ont plus que six jours pour passer leur commande. Les clients peuvent passer leur commande après 14 h pendant une semaine seulement, avec une commande de cinq ailes pour 5,99 $.

Les ailes de poulet croustillantes à durée limitée ne sont que le dernier exemple de l’amour de Taco Bell pour le poulet. En septembre, la chaîne de restauration rapide s’est jointe à la guerre des sandwichs au poulet de restauration rapide en cours avec le lancement du Crispy Chicken Sandwich Taco. Bénéficiant d’un poulet croustillant de viande blanche de qualité supérieure mariné dans du babeurre jalapeño, puis assaisonné d’épices mexicaines audacieuses et roulé dans un enrobage croustillant de tortillas, le sandwich a fait ses débuts en tant qu’essai à durée limitée en mars avant de faire ses débuts à l’échelle nationale en septembre. Également au cours de l’été, la chaîne a remis le poulet nu Chalupa au menu.

Les ailes de poulet croustillantes ne sont que le dernier ajout à durée limitée au menu Taco Bell. Il rejoint le Chipotle Cheddar Chalupa, le Beefy Melt Burrito et le Fiesta Veggie Burrito. Pendant ce temps, Taco Bell offre également aux fans la possibilité de gagner un taco gratuit par jour pendant 30 jours via son nouveau service d’abonnement à tacos baptisé Taco Lover’s Pass, qui coûte 10 $.