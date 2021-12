Taco Bell ajoute un nouvel élément de menu surprenant

Taco Bell est peut-être connu pour sa cuisine de style mexicain, y compris les tacos, les burritos et les nachos, mais un nouvel élément arrivant au menu après la nouvelle année renverse le script. La chaîne de restauration rapide bien-aimée débutera en 2022 avec l’ajout d’un tout nouvel élément de menu plutôt inhabituel – Crispy Chicken Wings.

Prévus pour être disponibles dans tout le pays à partir du jeudi 6 janvier, les ailes de poulet croustillantes ont été confirmées pour la première fois par NBC’s Today. Le nouvel élément de menu comprend cinq ailes de poulet frites et juteuses qui sont « enrobées d’assaisonnement au queso mexicain et servies avec une sauce ranch épicée », selon le magasin. Les ailes, cependant, ne seront pas là pour rester, car elles sont à durée limitée et ne seront au menu que pendant une semaine. Chew Boom note que les ailes de poulet croustillantes, qui ont été initialement testées à Fullerton, en Californie l’année dernière, seront disponibles dans les magasins Taco Bell participants à l’échelle nationale pour une durée limitée seulement après 14h00 tous les jours et seront servies dans un plat spécial sur-le- go box pour un prix suggéré de 5,99 $. On ne sait pas si Taco Bell pourra les ramener au menu de manière permanente à une date ultérieure.

Taco Bell ajoute de nouveaux éléments à son menu, y compris des ailes !https://t.co/peVup3eQqQ – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 20 décembre 2021

Les ailes de poulet croustillantes seront l’un des nombreux articles qui rejoindront temporairement le menu Taco Bell. Le Chipotle Cheddar Chalupa a rejoint le menu le 23 décembre. Prévu pour être disponible dans les magasins participants à l’échelle nationale pour une durée limitée, l’élément de menu est disponible dans une variété d’options de viande ou de protéines végétales – bœuf assaisonné, haricots noirs, poulet, ou steak – et comprend une sauce crémeuse au chipotle. Le bœuf assaisonné et les Chalupas aux haricots noirs ont un prix suggéré de 3,59 $ chacun, le poulet coûte 3,99 $ et le steak est de 4,19 $. Les clients peuvent également commander le combo Chipotle Cheddar Chalupa, qui comprend deux bœufs assaisonnés Chipotle Cheddar Chalupas, un taco croquant et une grande boisson en fontaine, pour 7,59 $.

Le 23 décembre également, Taco Bell a renforcé son nouveau menu Cravings Value avec l’ajout du Burrito à la fondue à 2 $ et du Fiesta Veggie Burrito à 2 $. Les deux nouveaux burritos proposent une tortilla de farine chaude qui est remplie de votre choix de bœuf assaisonné ou de haricots noirs salés. Ils sont maintenant disponibles dans les succursales participantes à l’échelle nationale pour une durée limitée.

Taco Bell a également clôturé l’année en introduisant quelque chose pour aider les clients à laver leurs commandes. L’Island Berry Freeze est une boisson glacée glacée disponible en format régulier pour un prix suggéré de 2,69 $ ou grand pour 2,89 $. Le Island Berry Freeze est disponible en saveurs de fraise des bois ou de framboise bleue, les deux mélangées à un tourbillon de crème tropicale.