Taco Bell aurait ramené l’un de ses éléments de menu les plus populaires

Taco Bell rapporterait l’un de ses éléments de menu les plus populaires qui a été abandonné en 2020. Les fans supplient Taco Bell de faire le retour de la pizza mexicaine depuis plus d’un an maintenant, et il semble qu’ils vont réaliser leur souhait. Le blogueur culinaire Markie_devo a annoncé sur sa page Instagram que l’élément de menu bien-aimé sera de retour sur les menus de Taco Bell en avril ou mai 2022.

La pizza mexicaine – composée de bœuf haché assaisonné et de haricots frits pris en sandwich entre deux tostadas « coquille de pizza », puis recouvertes de tomates en dés, d’un mélange de trois fromages et d’une sauce à pizza épicée – est devenue un culte rapidement après son introduction en 1985 à Taco. Menu cloche. Lorsque la pizza a été retirée du menu en novembre 2020, les clients ont été indignés et espèrent depuis son retour.

De plus, Taco Bell pourrait aller plus loin, en développant potentiellement quelques versions nouvelles et améliorées de la pizza mexicaine. Selon le blog culinaire Living Mas, cela comprend une version « double fromage », une version épicée au chorizo ​​et une version bacon-ranch. Une version dessert est également apparemment une possibilité.

La pizza mexicaine 2.0 serait également livrée dans un nouveau support, car l’emballage d’origine non durable était l’une des principales raisons pour lesquelles elle a été abandonnée en premier lieu. « Nous savons que certains fans peuvent être tristes de voir celui-ci partir, nous le sommes aussi », a déclaré Taco Bell à propos de ses pizzas mexicaines lorsqu’elles ont été abandonnées. « Un bon côté de dire au revoir à la pizza mexicaine qui pourrait vous aider à dormir tranquille est que la retirer de nos menus nous aide à respecter notre engagement à laisser une empreinte plus légère sur notre planète. Actuellement, les emballages de pizza mexicaine représentent plus de 7 millions de livres. de carton par an aux États-Unis »

Dans la même veine, la société a récemment annoncé un ensemble de nouvelles philosophies visant à avoir un impact positif sur les employés, les convives et la planète. Les engagements de l’entreprise en 2022 envers les employés comprennent un certain nombre d’engagements tels que « la suppression des obstacles à l’éducation », « l’amélioration de l’accès à des emplois de qualité » et « la lutte contre l’équité raciale et la conduite du changement ». L’entreprise vise à réduire les déchets d’emballage, affirmant sur son site Web que malgré le fait qu’elle attire 42 millions de clients chaque semaine, moins de 3 % de la nourriture de Taco Bell est gaspillée. Cependant, NPR a rapporté que plus de 8 milliards de sachets de sauce sont mis en décharge chaque année. Le restaurant a commencé à éliminer ce problème grâce au programme de recyclage des sachets de sauce piquante TerraCycle, et teste actuellement un sac Quesadilla sans fenêtre à San Francisco et espère commencer à l’utiliser sur d’autres marchés en 2022, selon un communiqué de presse.