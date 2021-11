Taco Bell aurait rapporté un élément de menu clé

Taco Bell pourrait être prêt à réparer un tort pour de nombreux clients après ce que certains considèrent comme une trahison à l’automne 2020. C’est à ce moment-là que le restaurant a retiré la populaire pizza mexicaine du menu dans le cadre de la coupe d’articles pour une offre raffinée. Il est maintenant question du retour de l’article populaire dans la chaîne, bien que rien ne soit encore confirmé.

Le restaurant a tenté d’atténuer le choc pour les clients en notant à quel point l’emballage de la pizza mexicaine annulait les efforts visant à rendre l’entreprise plus verte pour l’environnement. « Un bon côté de dire au revoir à la pizza mexicaine qui pourrait vous aider à dormir tranquille, c’est que la retirer de nos menus nous aide à travailler vers notre engagement à laisser une empreinte plus légère sur notre planète », lisait une déclaration de la société à l’époque. « Actuellement, les emballages de pizza mexicaine représentent plus de 7 millions de livres de carton par an aux États-Unis. »

(Photo : Joshua Blanchard/.)

L’explication n’a pas adouci la situation pour beaucoup de ceux qui ont déploré le retrait de l’article. Leur souffrance a duré plus d’un an à ce stade, mais pourrait bientôt prendre fin. Selon The Takeout, cependant, il y a de l’espoir si une prétendue vidéo d’une convention de franchise le mois dernier. Living Mas, le populaire site de fans de Taco Bell, prétend avoir reçu une vidéo de l’événement qui aurait confirmé le retour de l’article populaire.

« Si nous voulons le ramener, si c’est un grand si, pourrions-nous éventuellement faire plus que la pizza mexicaine originale? » Le vice-président et directeur de l’exploitation de Taco Bell, Mike Grams, a déclaré dans la transcription de la vidéo. Après une discussion avec Liz Matthews, responsable de l’innovation alimentaire, Grams est enthousiasmé par certaines des idées pour le retour de la collation. Cela comprend une potentielle pizza mexicaine au double fromage, une autre avec du chorizo, une avec du bacon ranch, une option de dessert possible et enfin, une option à 7 couches.

Alors que tout le va-et-vient semble amusant, Grams clôt le segment en disant: « D’accord Liz, nous ramenons la pizza mexicaine. » C’est loin d’être une confirmation, mais Living Mas a également partagé des informations de son subreddit et d’un « employé vérifié de Taco Bell » anonyme qui confirme la rumeur de la pizza et en lance quelques autres.

Cela comprend le nouveau menu de valeur comprenant un double burrito de bœuf, un burrito « Fiesta Veggie » et une option de ranch de poulet. Il y a aussi le retour de Crispy Chicken en février sous forme de lanières, un autre retour pour leurs ailes dans une offre de deux semaines et le retour ferme de la pizza d’ici avril ou mai en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

The Takeout ajoute que Living Mas s’en tient aux rapports et que « l’employé vérifié » en question a toujours été précis avec ses fuites dans le passé. Cela signifie-t-il que les gens seront à nouveau heureux avec une délicieuse pizza mexicaine dans leurs gosiers ? Tout à fait possible. Mais ne l’attendez pas sous le pôle Festivus cette année.