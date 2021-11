Taco Bell crée une surcharge de fromage avec le lancement de la dernière offre à l’échelle nationale

Les amateurs de fromage ont une nouvelle raison de s’arrêter chez Taco Bell la prochaine fois qu’ils font une grève de la faim. Les burritos les plus au fromage de la chaîne de restauration rapide sont maintenant disponibles dans des endroits du pays, à partir de jeudi. Les deux nouveautés sont le Double Steak Grilled Cheese Burrito et le Grilled Cheese Burrito, aucun d’eux n’étant pour ceux qui ont l’estomac fragile.

Le Double Steak Grilled Cheese Burrito comprend deux portions de riz assaisonné et une raie, accompagnées de lanières rouges croquantes, d’une sauce chipotle, d’une sauce au fromage nacho, de crème sure et d’un mélange de trois fromages enveloppés dans une tortilla à la farine, note Thrillist. Bien qu’avec autant de choses dedans, il est difficile d’imaginer que la tortilla survit très longtemps avant de s’effondrer. Les clients peuvent également ajouter des jalapenos au mélange. Le Grilled Cheese Burrito pourrait avoir une meilleure chance de rester ensemble. Cet article contient un mélange grillé et mélangé de fromages cheddar, mozzarella et pepper jack fondus, ainsi que vos ingrédients préférés.

Ce nouveau burrito au fromage grillé à double steak à taco bell est énorme. Je ne savais pas que c’était aussi gros. @WrecklessEating Je ne peux pas mettre tout ça dans mon corps. pic.twitter.com/xjHs3eQR7e – Jeze3D.exe v2.0.2 (@RealJezebelley) 12 novembre 2021

Le Burrito au fromage grillé Double Steak n’était disponible que dans certains magasins Taco Bell de la région de Houston, mais est désormais disponible dans tout le pays, note Chew Boom. Avant le lancement officiel jeudi, les membres Taco Bell Rewards avaient un accès anticipé exclusif pour commander le nouveau burrito les 9 et 10 novembre via l’application Taco Bell.

Les fans de Taco Bell font déjà l’éloge du nouveau burrito géant. « Taco Bell l’a encore fait. Le burrito au double steak grillé au fromage est une lueur d’espoir en 2020″, a tweeté un fan. « J’ai sous-estimé [Taco Bell] Burrito double steak au fromage grillé, cette chose a la taille de mon avant-bras », a tweeté un autre.

Après avoir mangé le Double Steak Grilled Cheese Burrito, vous n’aurez peut-être pas faim pour le reste de la journée. Le burrito contient 910 calories, 44 grammes de matières grasses totales (dont 17 grammes de graisses saturées), 2 410 mg de sodium et 40 grammes de protéines, selon le site Web de Taco Bell. Le Double Steak Grilled Cheese Burrito et le Grilled Cheese Burrito ne devraient être disponibles que pour une durée limitée.