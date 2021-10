Taco Bell distribue des tacos gratuits avec la promotion des World Series

Les World Series 2021 approchent à grands pas, tout comme le retour de la promotion « Steal a Base, Steal a Taco » de Taco Bell. Pour la 10e année consécutive, la chaîne de restauration rapide de style mexicain bien-aimée se prépare à célébrer les « Taco Heroes » du pays en offrant des tacos gratuits si un joueur vole une base pendant les World Series 2021.

L’essentiel de la promo est assez simple. Lorsque les World Series débuteront le mardi 26 octobre, les tacos gratuits ne seront déclenchés qu’une fois le premier but volé. La base volée déclenche la promotion « Voler une base, voler un taco », qui verra Taco Bell offrir un Nacho Cheese Doritos Locos Tacos gratuit pour tout le monde en Amérique, jusqu’à épuisement des stocks. La date des tacos gratuits sera dévoilée ultérieurement, ce qui signifie qu’il est important de se tenir au courant des réseaux sociaux de Taco Bell.

« ‘Steal a Base, Steal a Taco’ ajoute toujours une dimension amusante aux World Series et le voir se dérouler en temps réel pendant l’apogée de notre sport le rend d’autant plus agréable », Noah Garden, directeur des revenus de la MLB, mentionné. « Alors que nous approchons de cette 10e édition de la promotion avec Taco Bell, cela montre la grande valeur qu’un partenariat amusant et créatif peut générer pour nos fans et nous sommes ravis de poursuivre cette tradition. »

La promo « Steal a Base, Steal a Taco » de cette année n’est pas un retour ordinaire, car la promotion 2021 marque la 10e saison de la promo. Pour marquer l’occasion spéciale, Taco Bell s’associe au National Baseball Hall of Fame and Museum, situé à Cooperstown, New York, qui présentera la première base volée lors de la Classique d’automne 2021. Tracee Larocca, responsable de la création de marque chez Taco Bell, a déclaré que cette modification de la promotion annuelle permet « aux fans de faire partie de l’histoire ».

« À Cooperstown, nous racontons les histoires du jeu sur le terrain et l’impact du baseball sur les fans », a déclaré Josh Rawitch, président du National Baseball Hall of Fame and Museum. « agissez sur les fans », a déclaré Josh Rawitch, président du National Baseball Hall of Fame and Museum. « Ce programme a gagné en popularité, et alors qu’il entame sa dixième année, nous sommes ravis que les centaines de milliers de fans qui visiteront le Musée au cours de la prochaine année pourront revivre le moment passionnant des World Series que cette base représente. »