Taco Bell fait face à un procès majeur

La Cour suprême des États-Unis a accepté le 15 novembre de se saisir d’une affaire majeure impliquant le franchisé Taco Bell, Sundance Inc., qui possède plus de 150 franchises de la chaîne de restauration rapide à l’échelle nationale. L’affaire est Morgan v. Sundance Inc., qui a commencé comme une action en justice de Robyn Morgan, qui travaillait dans une Iowa Taco Bell, et elle est devenue plus tard un recours collectif contre l’entreprise. Elle a accusé Sundance de ne pas lui avoir payé, ainsi qu’à ses collègues, tout ce qui leur était dû.

Sundance voulait demander à Morgan de régler les réclamations par arbitrage, mais un tribunal de district a statué que Sundance avait renoncé à ce droit parce qu’il avait attendu trop longtemps, explique SCOTUS Blog. Le tribunal de district a statué que Morgan avait subi un préjudice en attendant et en passant du temps dans un litige avant que cette demande d’arbitrage ne soit présentée. Si Sundance avait demandé un arbitrage plus tôt, elle aurait pu passer ce temps à s’y préparer à la place. La Cour d’appel des États-Unis pour le 8e circuit a ensuite annulé cette décision, statuant que Morgan n’avait pas été lésé et a déclaré que l’affaire pouvait être soumise à l’arbitrage. Elle a ensuite porté l’affaire devant la Cour suprême en août, dans l’espoir qu’elle puisse décider si elle devait faire preuve de préjudice pour prouver que Sundance avait renoncé au droit d’arbitrer plus tôt.

Morgan ne pense pas que Sundance puisse porter les réclamations en arbitrage maintenant, car il lui a fallu huit mois après le dépôt de la plainte pour le faire, explique .. La cour d’appel n’était pas d’accord en mars, jugeant que la décision de Sundance de recourir à la médiation avant d’imposer l’arbitrage ne portait pas préjudice à l’affaire. Pour rendre les choses plus confuses, sept cours d’appel ont imposé une norme de préjudice similaire dans d’autres cas, mais trois autres ont déclaré que le préjudice n’est qu’un facteur pour décider si une partie a renoncé au droit d’exiger l’arbitrage.

Le procès de Morgan a commencé en 2018, lorsqu’elle a accusé Sundance d’avoir enfreint les lois fédérales sur les salaires en trouvant un moyen d’éviter de payer des heures supplémentaires. Sundance a d’abord voulu rejeter les allégations, affirmant que le procès avait été exclu par un procès très similaire devant un tribunal fédéral du Michigan. Les efforts de médiation ont échoué lorsque cette requête en irrecevabilité était en instance. Quatre mois après le dépôt de la requête, un juge fédéral de l’Iowa l’a rejetée. En mai 2019, le juge fédéral de l’Iowa a rejeté la tentative de Sundance de contraindre à l’arbitrage, arguant que Sundance avait renoncé « implicitement » à ce droit avec la requête en rejet. Le tribunal du 8e circuit a infirmé cette décision car ils pensaient que Morgan n’avait pas montré qu’elle avait été considérablement blessée par le retard de Sundance à demander un arbitrage.

Dans son dossier d’août auprès de la Cour suprême, Morgan a déclaré que l’exigence que les plaignants montrent un préjudice était une violation de la loi fédérale sur l’arbitrage, qui place les contrats d’arbitrage sur un « pied d’égalité » avec les autres contrats. Selon Morgan, les tribunaux devraient utiliser les principes contractuels de l’État au lieu d’en proposer de nouveaux au niveau fédéral. Sundance a fait valoir que tous les tribunaux utilisent les préjugés comme facteur, de sorte qu’il n’y avait aucune division entre les tribunaux qui devait être décidée par la Cour suprême.