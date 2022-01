Taco Bell lance le service d’abonnement Taco

Taco Bell s’assure que 2022 soit l’année où toutes vos sculptures de tacos sont satisfaites. La chaîne de restauration rapide de style mexicain bien-aimée a officiellement lancé le Taco Lover’s Pass, un service d’abonnement de 10 $ qui permettra aux fans de marquer un taco par jour pendant 30 jours. Le lancement à l’échelle nationale intervient après que la chaîne a testé le service d’abonnement à Tucson, en Arizona, en septembre 2021.

Le Taco Lover’s Pass « permet d’aider les consommateurs à atteindre de nouveaux sommets de leur fandom et ouvre une multitude d’options qui correspondent à tous les styles de vie », selon la chaîne. Pour le petit prix de 10 $, les détenteurs d’un pass pourront commander gratuitement un taco par jour. Le pass comprend une variété de tacos les plus emblématiques de Taco Bell, notamment le Crunchy Taco, le Spicy Potato Soft Taco, le Crunchy Supreme Taco, le Soft Supreme Taco, le Doritos Locos Tacos et le Doritos Locos Tacos Supreme.

(Photo: Taco Bell)

« Il n’y a pas de meilleure façon de lancer 2022, en particulier l’année du 60e anniversaire de Taco Bell, qu’en invitant nos fans à profiter de nos tacos les plus emblématiques chaque jour pendant 30 jours, tout en soulignant notre engagement envers l’innovation et la valeur numériques », Zipporah Allen, chef Digital Officer chez Taco Bell, a déclaré dans un communiqué de presse. « Les tacos font partie de notre ADN et nous sommes ravis d’offrir notre élément de menu le plus commandé via le Taco Lover’s Pass. C’est une façon amusante de continuer à offrir des moyens uniques de récompenser nos fans les plus fidèles grâce à nos points d’accès numériques. »

Il est facile de marquer le Taco Lover’s Pass. Les amateurs de tacos doivent simplement acheter le pass via l’application Taco Bell. Une fois acheté, une « catégorie secrète » sera déverrouillée dans le menu de l’application, permettant aux détenteurs du Taco Lover’s Pass de choisir un taco et de l’échanger au restaurant. Le pass est désormais disponible dans tout le pays sur l’application Taco Bell, qui permet également aux fans d’accéder à d’autres offres à durée limitée. Rien qu’en 2021, par exemple, les utilisateurs de l’application ont eu accès à la boîte numérique uniquement Build Your Own Cravings, un accès anticipé à Quesalupa et Naked Chicken Chalupa, l’accès au Friendsgiving Party Pack, aux offres Cyber ​​Monday, et plus encore.

En ce qui concerne le test de Taco Lover’s Pass, Taco Bell a déclaré qu’il s’agissait d’un énorme succès. Initialement disponible dans 17 emplacements en Arizona – 16 à Tucson et un à Oro Valley – le Taco Lover’s Pass a apporté de nouveaux visages au programme Taco Bell Rewards. La chaîne a révélé que les acheteurs du Taco Lover’s Pass, 20% étaient nouveaux dans le programme de récompenses Taco Bell. Taco Bell n’a pas révélé combien de personnes ont participé au test.