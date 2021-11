Taco Bell plaisante sur le retour d’un élément de menu perdu populaire après que Doja Cat appelle la chaîne sur les réseaux sociaux

Les rumeurs et les rumeurs concernant le retour de l’élément de menu très populaire de Taco Bell n’ont pas encore été confirmées. Mais il y en a qui font du travail pour allumer un feu sous la franchise de tacos de restauration rapide.

Avec un récent tweet reconnaissant une publicité virale utilisant sa chanson, Doja Cat a précisé qu’elle faisait partie du chœur qui voulait que la pizza mexicaine revienne au menu. Selon des rapports récents, malgré leur insistance sur le fait que la pizza mexicaine a affecté leurs efforts écologiques en raison de l’emballage, Taco Bell prépare secrètement un retour.

Hé @tacobell, je viens d’entendre ma chanson dans ta publicité… Je suis maintenant un #TacoBellPartner. Alors où est ma pizza mexicaine ? – peepoop (@DojaCat) 22 novembre 2021

Utilisant sa nouvelle connexion avec la chaîne de restaurants, Doja Cat les exhorte à ramener la pizza mexicaine. Le rappeur a parlé de l’élément de menu perdu pendant un certain temps, demandant « gentiment » il y a un an à Taco Bell de ramener la pizza mexicaine aux côtés du Spicy Potato Soft Taco.

Les médias sociaux de Taco Bell ne semblaient pas à l’aise de faire une déclaration ferme au nom de la chaîne de restaurants. En réponse à Doja Cat, la chaîne a plaisanté en disant que ramener la pizza mexicaine ne faisait pas « partie de l’accord ». Ils ont suivi ce tweet avec une paire d’yeux et de lèvres après qu’un fan ait évoqué leur « Chief Impact Officer ».

C’est Lil Nas X, bien sûr, qui n’a probablement pas de véritable pouvoir dans le royaume de Taco Bell avec le titre honorifique, mais il pourrait essayer. Il y a un an, la pizza mexicaine a été retirée du menu, laissant de nombreux fans se plaindre de la décision.

Comme indiqué ci-dessus, le restaurant a défendu la décision et a offert une doublure argentée en utilisant le problème climatique croissant. « Un bon côté de dire au revoir à la pizza mexicaine qui pourrait vous aider à dormir tranquille est que la retirer de nos menus nous aide à travailler vers notre engagement à laisser une empreinte plus légère sur notre planète », indique le communiqué. « Actuellement, les emballages de pizza mexicaine représentent plus de 7 millions de livres de carton par an aux États-Unis. » C’est beaucoup de papier manquant, mais peut-être égalé par la perte d’argent entrant pour en équilibrer une grande partie.

Il sera intéressant de voir comment la pizza mexicaine reviendra à l’avenir et les changements que le restaurant apportera pour vérifier toutes ces cases pour l’environnement. Cela arrive pourtant. C’est juste une question de quand sur le calendrier serait le meilleur.