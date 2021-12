Taco Bell pourrait apporter des changements majeurs au menu Dollar

Le menu Taco Bell Dollar pourrait faire l’objet d’une refonte majeure. Introduit pour la première fois en 2018 sous le nom de menu des fringales d’une valeur de 1 $, et existant au fil des ans sous diverses formes avant la refonte, le menu Dollar de la chaîne de restauration rapide de style mexicain bien-aimé est devenu un aliment de base pour les amateurs de restauration rapide, offrant tout d’un épicé Taco mou de pommes de terre à un burrito aux haricots au fromage et au riz pour seulement 1 $. Mais les jours de ces prix de valeur pourraient bientôt appartenir au passé, du moins selon certains amateurs de restauration rapide qui pensent que Taco Bell supprime complètement le menu Dollar.

Les spéculations concernant l’avenir du menu de valeur ont été suscitées pour la première fois le mercredi 1er décembre lorsqu’un Redditor s’est rendu sur le site d’actualités sociales affirmant que le « menu en dollars de Taco Bell est sous assistance respiratoire » alors qu’ils partageaient des captures d’écran des prétendus plans Taco Bell du premier trimestre 2022 partagés pour la première fois par Site des passionnés de Taco Bell Living Más. Selon les plans, qui auraient été « confirmés (100 %) », le menu de valeur devrait diminuer en 2022 alors que Taco Bell supprime des éléments de la section menu et augmente les prix des autres, plusieurs éléments atteignant un prix de 2 $. point. Le Burrito aux haricots et au riz au fromage, les torsades à la cannelle, le taco moelleux aux pommes de terre épicées et le roulé au fromage devraient rester sur le menu d’une valeur de 1 $. Aucun de ces articles ne contient de viande, et il semble que la sauce au fromage Chips and Nacho, Beef Burrito et Chicken Chipotle, qui sont actuellement à 1 $ et sur le menu de valeur, soient abandonnées. Pendant ce temps, les éléments de menu qui auraient été ajoutés au menu Value avec une étiquette de prix de 2 $ incluent le Burrito à la fonte de boeuf, le Burrito au poulet Chipotle Ranch et le Fiesta Veggie Burrito.

Le message, sans surprise, a mis en colère de nombreux fans de Taco Bell, une personne déclarant que « l’âge d’or des choses étant à 1 $ chacun est terminé ». Quelqu’un d’autre a commenté : « ils ne sont pas seulement à 1 $, ils ne figurent même pas du tout dans le menu de la valeur. S’il s’agissait d’un véritable retrait de 1 $ à cause de l’inflation, ils seraient de 1,50 $ TOPS pour conserver cette proposition de valeur. .. mais au lieu de cela, ils continuent à être avides de profits pour satisfaire les investisseurs. » Cependant, plusieurs personnes n’ont pas semblé très surprises, partageant que les hausses de prix affectaient le menu de valeur de leur Taco Bells local depuis un certain temps déjà. Une personne a expliqué: « mon magasin local a ajouté environ 50 cents à chaque article, donc le menu en dollars a disparu depuis longtemps pour moi », avec une autre personne partageant, « pour moi, ce n’était pas un menu en dollars depuis un moment. Tout c’est comme 1,30 $ ou 1,50 $. »

La légitimité des captures d’écran reste incertaine pour le moment, et Taco Bell n’a pas commenté la spéculation ou le sort du menu Dollar. Plus tôt cette année, il a été signalé que Taco Bell testait de nouveaux éléments de menu à 1 $, tels que les empileurs de fromages grillés, les bols empilés et les Primo Burritos, dans certains endroits du pays avec des plans possibles pour les déployer à l’échelle nationale. En 2020, la chaîne a élargi son menu de 1 $ Cravings Value de 21 articles.