Taco Bell pourrait être sur le point de ramener sa populaire pizza mexicaine

Si les rumeurs sont vraies, Taco Bell est sur le point de ressusciter un élément populaire de son menu que la chaîne de restauration rapide a tué à l’automne. Via Instagram, un blogueur culinaire populaire rapporte que la pizza mexicaine Taco Bell est de retour en avril ou en mai 2022. Une nouvelle qui a suscité une cavalcade d’histoires et de messages faisant tous suite à la pointe, annonçant le retour de ce qui avait été l’un des les éléments de menu les plus populaires de la chaîne.

Si c’est vrai? Cela augmentera sans aucun doute le trafic piétonnier de la chaîne une fois que cela se produira. Un peu comme l’introduction par Starbucks d’articles d’épices à la citrouille à l’automne attire toujours un flot de clients. De même, tuer un article préféré des fans juste pour le ramener est une pratique éprouvée de l’industrie de la restauration rapide, que ce soit ou non ce qui se passe vraiment ici. Et en parlant de favoris des fans – hoo, mon garçon, n’ose pas essayer de prétendre que Taco Bell n’a pas de fans intenses.

Le retour de la pizza mexicaine Taco Bell

Le moulin à rumeurs a en fait été truffé de spéculations dans ce sens, depuis que Taco Bell a remanié le menu. Les gens pensaient que nous finirions par en arriver là, de voir la chaîne ramener la pizza mexicaine, finalement.

Voici la partie intéressante, cependant.

Selon le site Web d’information sur l’alimentation Mashed, Taco Bell n’est pas seulement en train de ramener l’ancienne version. La chaîne envisage également apparemment de lui insuffler une nouvelle vie. « La rumeur veut qu’une gamme de versions nouvelles et améliorées soit au menu », rapporte le site. « Y compris une version ‘double fromage’, une qui comprend du chorizo ​​épicé et une autre avec des influences bacon/ranch. Une option dessert peut également faire son apparition.

Pourquoi la chaîne l’a tué

Voici ce que Taco Bell a dit en septembre, en tandem avec la refonte du menu qui l’a amené à dire au revoir à la pizza mexicaine. Avec un adieu à d’autres éléments du menu, comme le pico de gallo et le poulet râpé.

« Nous savons que certains fans peuvent être tristes de voir celui-ci partir, nous le sommes aussi », a déclaré Taco Bell à propos de ses « pizzas » spéciales. « Un bon côté de dire au revoir à la pizza mexicaine qui pourrait vous aider à dormir tranquille est que la retirer de nos menus nous aide à travailler vers notre engagement à laisser une empreinte plus légère sur notre planète. Actuellement, les emballages de pizza mexicaine représentent plus de 7 millions de livres de carton par an aux États-Unis.

Rappelles toi? Ils sont entrés dans des plateaux à clapet avec un couvercle que vous avez soulevé.

« Pour les végétariens qui ont peut-être personnalisé la pizza mexicaine dans le cadre de leur commande à emporter », a poursuivi l’annonce de l’année dernière, « n’oubliez pas que Taco Bell est toujours adapté aux végétariens. Notre menu reste hautement personnalisable et nous encourageons tous ceux qui recherchent une alternative végétarienne à remplacer n’importe quelle viande par nos protéines végétales originales – haricots noirs et pinto. Et qui sait, vous verrez peut-être d’autres alternatives à base de plantes chez Taco Bell dans un avenir proche.