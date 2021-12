Taco Bell présente une nouvelle variante de l’élément de menu favori classique

Si vous pensiez qu’il n’y avait pas assez de fromage dans le dernier Taco Bell Chalupa que vous avez mangé, vous voudrez peut-être essayer la dernière variante de Chalupa ajoutée au menu de la chaîne de restauration rapide. Le 23 décembre, Taco Bell a lancé le Chipotle Cheddar Chalupa, qui est lui-même disponible en différentes variantes. Le nouvel élément de menu a été annoncé parallèlement à l’ajout d’ailes de poulet croustillantes dans les magasins Taco Bell.

Le Chipotle Cheddar Chalupa comprend une sauce crémeuse au chipotle, en plus du fromage râpé supplémentaire, note Thrillist. Vous pouvez l’obtenir avec du bœuf assaisonné et des haricots noirs pour 3,59 $ ou avec du poulet pour 3,99 $. Il y a aussi une option steak pour 4,19 $. Les ingrédients sont ensuite entassés dans la coquille de chalupa croustillante frite que les fans adorent. Taco Bell propose également le Chipotle Cheddar Chalupa dans le cadre d’un repas comprenant deux chalupas, un taco croustillant et une grande boisson en fontaine pour 7,59 $. Les nouveaux chalupas seront disponibles dans tout le pays pour une durée limitée.

Tendance actuelle: Tacos au pain plat épicé – Le nouveau Chipotle Cheddar Chalupa de Taco Bell est une collation parfaite https://t.co/4BUosS2Vwo #Lifestyle pic.twitter.com/1CPYc8idNU – Chasseur de tendances (@trendhunter) 23 décembre 2021

Plus tôt cette semaine, Taco Bell a également annoncé l’ajout d’ailes de poulet croustillantes au menu. Cependant, il ne s’agira que d’un test très limité. Ils ne seront disponibles que pendant une semaine à partir du jeudi 6 janvier et ne seront vendus qu’après 14 heures chaque jour, rapporte Food & Wine.

« Cette offre spéciale comprend cinq ailes de poulet croustillantes avec os, enrobées d’un savoureux assaisonnement mexicain Queso, croustillantes à la perfection et servies avec notre sauce ranch épicée signature », a déclaré un représentant de Taco Bell dans un communiqué. « Les ailes sont la dernière création des cerveaux de la cuisine d’essai. » La boîte de cinq ailes coûtera 5,99 $.

Alors que Taco Bell continue d’expérimenter de nouveaux articles, les fans de longue date sont toujours ennuyés que l’article Mexican Pizza soit toujours introuvable. Il a disparu des menus en novembre 2020, Taco Bell affirmant que sa suppression aide l’entreprise à être plus respectueuse de l’environnement car elle n’a plus à utiliser l’emballage de la pizza mexicaine.

Le mois dernier, la chanteuse Doja Cat s’est plainte de la disparition de Mexican Pizza après avoir remarqué qu’une de ses chansons avait été utilisée dans une publicité Taco Bell. « Euh, cela ne faisait pas partie de l’accord », a déclaré la société. Bien qu’il y ait eu une rumeur récente selon laquelle la pizza mexicaine ferait un retour en avril 2022, Taco Bell n’a fait aucune annonce officielle. Plus l’entreprise le gardera en dehors du menu, plus l’enthousiasme pour son retour sera grand, et Taco Bell pourrait avoir son propre McRib.