Taco Bell Sandwich Au Poulet Taco

Photo : Kotaku

Taco Bell a un nouveau sandwich au poulet qui est aussi un taco, mais n’est pas non plus un taco ni même vraiment un sandwich. C’est étrange. Pourtant, encore plus étrange que tout ça, c’est que j’aime ça ?

Dans le monde de la restauration rapide, la guerre des sandwichs au poulet fait rage. Tout a commencé en 2019, lorsque Popeyes a introduit un nouveau sandwich au poulet frit à son menu. Les gens ont perdu leur merde collective à cause de ça. Là où je vis, le Popeyes local était plein à craquer dans les semaines et les mois qui ont suivi le lancement des nouveaux éléments de menu. Je me souviens être passé devant le joint alors qu’une file de 40 voitures dans le service au volant s’étendait devant le parking et dans la route. En réponse, d’autres endroits comme McDonald’s et Burger King ont ajouté de nouveaux sandwichs au poulet (soi-disant) améliorés.

Et maintenant, étonnamment, Taco Bell a décidé de se joindre à la guerre en cours avec son nouveau sandwich taco au poulet. Et les amis, je me déteste d’avoir tapé cette phrase suivante mais : je l’aime.

Alors, qu’est-ce que le sandwich taco au poulet ? Eh bien, il s’agit essentiellement d’un gros poulet croustillant et frit placé dans une «coquille de taco» de pain pita doux avec de la sauce chipotle Taco Bell. Vous pouvez également obtenir une variante épicée qui est la même chose, mais avec quelques jalapenos ajoutés au mélange. Est-ce vraiment un sandwich ? Je ne pense pas. Est-ce un taco ? C’est probablement une meilleure façon de le décrire, mais je ne suis toujours pas si sûr. Je comprends pourquoi Taco Bell a décidé d’utiliser le nom de taco sandwich au poulet, car même si ce nom n’a vraiment aucun sens, il finirait par être ce que la plupart des gens appelaient cette chose de toute façon. Très probablement, en prononçant le nom d’une voix aiguë et d’un ton interrogateur.

G/O Media peut toucher une commission

Le fait est que du poulet croustillant et du pain pita plus une sauce décente ne sont pas un concept extrêmement unique, mais toujours une création savoureuse. J’en ai commandé deux car je n’étais pas sûr de leur taille et j’ai fini par les manger tous les deux sans en détester une minute. Le poulet est très croustillant et contient juste assez d’épices pour ne pas être fade, mais pas trop pour que votre oncle ennuyeux ou quoi que ce soit puisse encore en profiter. La variante épicée est plus épicée, mais tout est plus épicé si vous ajoutez des jalapenos à la recette.

Photo : Kotaku

La coquille semblable à du pain pita est molle, mais pas aussi molle qu’une tortilla standard que vous trouverez chez Taco Bell. Cependant, il n’est pas non plus aussi désordonné ou croustillant qu’un taco à coque dure. Il se trouve quelque part au milieu.

Taco Bell a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un article temporaire, ce qui est triste. Je serais heureux de l’avoir au menu dans un avenir prévisible. Contrairement à certaines expériences passées de Taco Bell (le taco à la gaufre … * frissons *), ce taco sandwich au poulet croustillant est un gagnant dans mon livre. Et après avoir essayé tous les autres prétendants au sandwich au poulet de restauration rapide, c’est de loin la version la plus unique d’un article qui devient rapidement exagéré et terne.

Je suppose que vous pourriez dire que Taco Bell a vraiment pensé en dehors du chignon sur celui-ci.

Non attends. Arrêter. Je ne peux pas terminer ce blog comme ça. Oh, je n’ai plus de temps.

Merde…