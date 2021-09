Taco Bell veut vos sachets de sauce usagés

Taco Bell s’efforce généralement de proposer des éléments de menu uniques, mais la chaîne de restauration rapide a annoncé jeudi un autre type de plan unique. L’entreprise lance un plan national avec l’entreprise de recyclage TerraCycle pour donner une “nouvelle vie” aux sachets de sauce usagés. Taco Bell a essayé le programme plus tôt cette année et prévoit de le lancer dans tout le pays.

Le partenariat TerraCycle est une réponse au problème des déchets d’emballage de l’industrie de la restauration rapide. Les sachets de sauce sont fabriqués avec des films souples mais ne sont utilisés qu’une seule fois. Plus de 8,2 milliards de paquets usagés sont mis en décharge chaque année, a noté la société. “Aussi simple que cela puisse paraître, il est important de se rappeler de réduire d’abord nos habitudes de consommation, puis de réutiliser les produits dans la mesure du possible, puis de recycler”, a déclaré Missy Schaaphok, directrice de la nutrition mondiale et du développement durable chez Taco Bell, dans un communiqué. “Nous sommes ravis que TerraCycle nous ait fourni un moyen de prolonger le cycle de vie de nos sachets de sauce emblématiques alors que nous réévaluons le reste de notre gamme d’emballages.”

TerraCycle prend des articles non recyclables et les nettoie avant de les fusionner et de les remodeler en plastique dur qui peut ensuite être utilisé pour des produits recyclés. Cela pourrait signifier que les sachets de sauce Taco Bell pourraient trouver une deuxième utilisation. Cependant, la plupart des clients de Taco Bell ne prennent pas leurs repas dans les restaurants aujourd’hui en raison de la pandémie, ils devraient donc envoyer leurs paquets à TerraCycle afin qu’ils puissent être recyclés. Les clients devront créer un compte TerrcaCycle, puis envoyer par la poste une boîte de sachets de sauce usagés. TerraCycle fournit une étiquette d’expédition gratuite une fois que les clients créent un compte. Des codes QR avec un lien vers les instructions de TerraCycle seront affichés dans les services au volant, près des stations de condiments et des poubelles dans les restaurants.

Taco Bell n’est pas la première marque de restauration rapide à s’attaquer au problème des déchets d’emballage. En octobre 2020, Burger King a annoncé son intention de travailler avec TerraCycle et d’utiliser son service d’emballage circulaire Loop pour tester un « système en boucle fermée avec un emballage zéro déchet qui peut être nettoyé et rempli en toute sécurité pour être réutilisé, encore et encore ». Les premiers marchés où Burger King prévoyait de tester le programme étaient New York, Portland et Tokyo, a rapporté Food & Wine à l’époque.

En mai, Burger King a annoncé que 51 de ses restaurants appartenant à l’entreprise à Miami commenceraient à tester un « programme pilote d’emballage vert axé sur la recherche de solutions évolutives pour huit de nos articles les plus utilisés et destinés aux clients, notamment des fourchettes, des cuillères, des couteaux, des pailles. , des couvercles de boissons, des Frypods, des emballages Whopper et des serviettes.” La société prévoit également d’utiliser différentes alternatives aux pailles en plastique, ainsi que deux types différents d’emballage Whopper. Un emballage a une réduction de 13% de l’utilisation de papier, tandis que l’autre offre une réduction de 34%. “Cela pourrait se traduire par 500 à 1 500 tonnes métriques supplémentaires de déchets de papier éliminés chaque année aux États-Unis”, a déclaré Burger King.