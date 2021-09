« Tactiquement Guardiola est un génie »

26/09/2021 à 11h11 CEST

.

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, est “un génie” au niveau tactique, a déclaré dimanche Samir Nasri, qui était d’accord avec lui sur cette équipe et assure qu’il a été surpris par la qualité de l’entraîneur espagnol.

“He trabajado con muchos grandes entrenadores, pero él tiene algo más. Va hasta la obsesión. Conoce y sabe todo. Ve los huecos y consigue mostrártelos”, indicó en el dominical Le Journal du Dimanche el antiguo centrocampista y actual comentarista de Canal+ para la Ligue des Champions.

Nasri, 34 ans, se souvient que lorsqu’il était à Arsenal (2008-2011) on les appelait “le Barça d’Angleterre”. “Mais quand on a joué contre le vrai Barça on n’y est pas arrivé. Impossible de leur faire pression. (…) Et puis j’ai travaillé un peu avec Dynamisme et je l’ai eu.”

“Avec votre organisation, vous savez où sont vos coéquipiers, presque au centimètre près”, confie-t-il avant le match qui affrontera ce mardi Manchester City à Paris contre le Paris Saint-Germain (PSG) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.

L’ancien joueur français dit qu’il opte pour Manchester, même s’il admet que le PSG a créé “un truc de fou” avec leurs récentes signatures.

« En France, vous n’êtes pas très au courant. Messi: On ne pensait pas qu’il quitterait Barcelone, et quand il le fait, où va-t-il ? À Paris. Sergio Ramos de même. Ils ont prolongé Neymar, ont réussi à garder Mbappé. C’est fou”, dit-il.

Nasri a estimé que le propriétaire de Manchester City, Cheikh Mansour, fait pleinement confiance à la direction sportive de son équipe et leur propose un soutien qui va au-delà des questions financières, tandis que les Qataris “court-circuitent quelque peu le pouvoir des entraîneurs” du PSG, qui possède actuellement l’Argentin. Mauricio Pochettino sur le banc.

La Ligue des champions est le grand rêve et l’obsession du Paris Saint Germain et de Manchester City, qui mettent toutes les ressources à leur disposition saison après saison pour développer le potentiel de leurs équipes.