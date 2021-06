Tactiques de qualification ciblées dans une nouvelle répression contre la conduite lente · .

Les pilotes de Formule 1 ont été avertis de ne pas conduire trop lentement sur la piste dans une nouvelle répression des tactiques de qualification.

Les pilotes peuvent améliorer considérablement leurs temps au tour sur le circuit de la ville de Bakou en courant dans le sillage d’une autre voiture. Cela a incité les pilotes et les équipes à expérimenter différentes tactiques visant soit à s’assurer qu’ils obtiennent un « remorquage », soit à s’assurer que leurs rivaux ne le fassent pas.

“Si vous obtenez un remorquage, vous gagnez certainement beaucoup de temps pour le premier virage et le même pour le dernier à la fin du tour”, a déclaré Esteban Ocon d’Alpine aujourd’hui. “C’est un gros avantage d’en avoir un.”

Sur certaines pistes, les pilotes ont ralenti à la fin d’un tour de piste pour se positionner pour gagner un remorquage d’un rival. Mais en raison des limites particulièrement étroites de Bakou et des vitesses particulièrement élevées, cela est considéré comme une pratique potentiellement risquée.

Lors de la Q3 lors de la dernière visite de la F1 sur le circuit en 2019, Mercedes a dupé ses rivaux Ferrari en envoyant leur seule voiture restante pour sa course de qualification sans bénéficier d’un remorquage. Ils l’ont fait en libérant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas des stands, incitant Ferrari à envoyer Sebastian Vettel derrière eux, seulement pour que leurs deux pilotes s’arrêtent à la sortie de la voie des stands, apparemment pour effectuer des départs d’essais.

Analyse: Comment Mercedes a dupé Vettel pour qu’il se présente seul en qualificationsDans une note aux équipes et aux pilotes jeudi, le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a décrit de nouvelles mesures pour ce week-end afin de faire appliquer l’article 27.4 du Règlement Sportif, qui interdit aux voitures d’être “conduites inutilement lentement, de manière erratique ou d’une manière qui pourrait être considéré comme potentiellement dangereux ».

Les pilotes peuvent faire face à une sanction des commissaires sportifs s’ils sont observés “se faufiler à travers la piste pour gêner une autre voiture”. Le temps maximum entre les deux lignes de Safety Car, qui est défini après les deuxièmes essais, sera utilisé lors des séances suivantes comme référence pour déterminer si un pilote a ralenti excessivement.

En attirant l’attention sur des zones spécifiques de la piste où les pilotes devraient éviter de ralentir excessivement, Masi a spécifiquement fait référence à la sortie de la voie des stands et aux virages menant au dernier point de freinage du tour au virage 20.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

24.1 Généralités

a) Il est rappelé à chaque Concurrent et Pilote les dispositions de l’Article 27.4* du Règlement Sportif de Formule 1.

b) Pour des raisons de sécurité, lors de chaque séance d’essais, des actes tels que traverser la piste pour

entraver une autre voiture peut être renvoyé aux commissaires sportifs.

c) Au cours de la troisième séance d’essais libres et des essais qualificatifs, le temps publié conformément au point huit des Notes d’épreuve des directeurs de course sera utilisé comme guide par les commissaires sportifs pour déterminer si un Pilote est considéré comme conduisant inutilement lentement lors d’une sortie. tour ou tout autre tour qui n’est pas un tour rapide ou en tour.

d) Pour éviter toute ambiguïté, la sortie des stands, telle que définie à l’article 28.2** du Règlement Sportif F1 est considérée comme faisant partie de la piste et les dispositions de l’article 27.4 s’appliquent dans cette zone.

24.2 Tours 17-20

a) Lors de toute séance d’essais, tout pilote ayant l’intention de créer un écart devant lui afin d’obtenir un tour clair ne doit pas tenter de le faire entre l’entrée du virage 17 et la sortie du virage 20. cela sera signalé aux commissaires sportifs comme étant en infraction avec l’article 27.4 du Règlement Sportif.