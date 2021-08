Tadataka Yamada, 1945-2021 : Pionnier dans le développement de médicaments dirigé par la santé mondiale à la Fondation Gates

Tadataka « Tachi » Yamada. (Photo Twitter via @TachiYamada)

Tadataka Yamada, un pionnier du développement de médicaments et de vaccins qui a aidé à créer de nombreuses sociétés de biotechnologie et a passé cinq ans à la Fondation Bill et Melinda Gates en tant que responsable de la santé mondiale, est décédé mercredi matin de causes naturelles à son domicile de Seattle. Il avait 76 ans.

Endpoints News a confirmé la mort de Yamada avec la société de capital-risque de Seattle Frazier Healthcare Partners, où Yamada, connu sous le nom de «Tachi», était un partenaire.

Yamada est né au Japon et a fréquenté un pensionnat à Andover, dans le Massachusetts, avant d’étudier à Stanford et d’obtenir un doctorat en médecine à NYU. Alors qu’il était président de médecine à l’Université du Michigan, il a été recruté dans la société qui allait devenir GlaxoSmithKline, devenant responsable de la R&D. Il était connu là-bas pour rationaliser le développement de médicaments et doubler le nombre de composés dans le pipeline de GSK.

En 2000, GSK a poursuivi Nelson Mandela et le gouvernement sud-africain pour le prix des médicaments contre le VIH, ce qui a « choqué et embarrassé » Yamada, l’incitant à créer une branche de GSK axée sur les maladies négligées.

« J’ai proposé de créer un laboratoire axé sur le paludisme et la tuberculose, pour fabriquer des médicaments sans se soucier de savoir si nous gagnons de l’argent ou non », a-t-il déclaré au Journal of Clinical Investigation dans une interview en 2012. La Fondation Gates a financé une grande partie de ce travail.

Yamada a dirigé le programme de santé mondiale de la Fondation Gates basée à Seattle de 2005 à 2011, supervisant 9 milliards de dollars destinés à relever les défis de santé du monde en développement.

Le PDG de la Fondation Gates, Mark Suzman, a déclaré jeudi dans un tweet que “l’héritage d’impact de Yamada perdure à la fondation”.

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de mon ancien collègue Dr Tachi Yamada. Notre @gatesfoundation leader de Global Health 2005-2011 a gagné le respect en faisant preuve de respect. Son héritage d’impact se perpétue dans la fondation qu’il a aidé à construire et dans les nombreuses personnes qu’il a encadrées au cours d’une carrière de 50 ans pic.twitter.com/FjtEmDZujM – Mark Suzman (@MSuzman) 5 août 2021

Yamada a quitté Gates pour devenir directeur médical et scientifique et vice-président exécutif de Takeda Pharmaceuticals, basé à Tokyo.

« Quand j’ai quitté le Japon à l’âge de 15 ans pour venir aux États-Unis, j’ai promis à mon père qu’un jour je reviendrais au Japon », a déclaré Yamada à JCI. « Je sentais que ce que j’avais appris à la fondation – sur l’urgence, l’innovation, la mesure et le partenariat – ces choses aideraient l’industrie pharmaceutique. Je crois en fait que l’industrie pharmaceutique est la plus importante industrie au monde.

Plus récemment, en tant que partenaire chez Frazier, Yamada a cofondé une série d’entreprises, dont Phathom Pharmaceuticals, Passage Bio, Scout Bio et Outpost Medicine.

Son implication dans des entreprises de Seattle incluait le poste de président du conseil d’administration d’Athira Pharma, la société basée à Bothell, dans l’État de Washington, qui a été impliquée dans une récente controverse sur la manipulation d’images dans des articles scientifiques rédigés par son PDG. Yamada a également été président du conseil d’administration de la société de vaccins Icosavax, une entreprise dérivée de l’Université de Washington qu’il a cofondée et qui est devenue publique la semaine dernière. Yamada a également été président du conseil d’administration de la Clinton Health Access Initiative.

Les souvenirs et les hommages ont afflué jeudi matin.

“Tachi était un homme brillant, un médecin-scientifique et profondément engagé dans la cause de la santé publique”, a déclaré le PDG d’Icosavax, Adam Simpson, dans un communiqué. « Son amitié, son optimisme et son dévouement me manqueront, des pertes que je sais atténuées en partie par l’énorme héritage qu’il laisse derrière lui. » “Dr. Tachi Yamada était un scientifique et un leader extraordinaire qui a utilisé son esprit brillant et son bon cœur pour améliorer la vie de millions de personnes… Il nous manquera tellement », a déclaré l’ancien président Bill Clinton dans un tweet. « Tachi a bien compris les nombreux défis auxquels les entreprises de biotechnologie en phase de démarrage sont souvent confrontées lors du développement de technologies perturbatrices, et nous a toujours rappelé de considérer comment les traitements que nous développions affecteraient les patients et (plus largement) la santé mondiale », a déclaré Thong Q. Le, PDG et directeur général principal d’Accelerator Life Science Partners, une société d’investissement basée à Seattle, où Yamada était conseiller principal et membre du conseil d’administration.

Nous sommes tristes d’apprendre le décès de Tachi Yamada, qui était une grande partie de notre histoire, photographié ici pendant son mandat de président de la R&D. Il a eu un impact immense sur GSK et la santé mondiale. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses collègues. pic.twitter.com/p4y20V8Wpv – GSK (@GSK) 5 août 2021

« Un homme merveilleux et un géant de la recherche biomédicale et de la santé mondiale. Dans les années 1980, nous étions dans des laboratoires adjacents à l’Université du Michigan », a déclaré Francis Collins, directeur des National Institutes of Health des États-Unis. “Mon ami va beaucoup me manquer.” « Une personne extraordinaire qui a apporté une immense contribution à la santé mondiale et à la vie de tant de personnes dans le monde. Vous nous manquerez énormément, mon ami », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. « C’était une personne spéciale qui faisait des choses pour aider les gens. C’était son étoile polaire », a déclaré son fils Takao au Timmerman Report.

Le PDG de la Fondation Gates, Mark Suzman, a développé ce qu’il a tweeté, ci-dessus, dans un communiqué :

“[Yamada] a dirigé le Programme de santé mondiale pendant une période critique dans le développement de la fondation et a porté le travail à de nouveaux niveaux de sophistication. Il était particulièrement dévoué à la mesure de l’impact, citant son entraîneur de tennis comme “Si vous ne comptez pas les points, vous vous entraînez simplement”. En tant que leader, il a gagné le respect de ses collègues et partenaires en leur témoignant du respect. Il a refusé de porter un téléphone parce qu’il voulait prêter toute son attention à tous ceux qu’il rencontrait. Il était profondément engagé dans la mission de la fondation. L’un de ses moments les plus fiers a été lorsqu’il a administré l’une des premières doses d’un nouveau vaccin contre la méningite que son équipe avait aidé à développer à un prix que les pays africains pouvaient se permettre. Nous sommes dévastés de perdre Tachi, mais son héritage vivra dans les réalisations futures de la fondation qu’il a aidé à construire et des nombreuses personnes talentueuses qu’il a encadrées au cours de ses 50 ans de carrière.

Frazier Healthcare Partners a rendu son souvenir dans la déclaration suivante à . :

« Certains de nos souvenirs préférés de Tachi voyagent avec lui au Japon. Il se levait toujours à 5 heures du matin, malgré le décalage horaire de 8 heures, pour monter sur le tapis roulant avant de nous rejoindre au petit-déjeuner. Il a insisté pour nous emmener sur les marchés locaux pour la nourriture de rue japonaise et pour construire en quelques heures pour faire du shopping à Uniqlo pour des T-shirts et des boxers. Il était implacable dans son énergie, et nous avons tous fait de notre mieux pour le suivre. … “C’était un plaisir de réfléchir à des idées, de nous mettre au défi de faire mieux et d’explorer de nouveaux domaines tels que le développement de vaccins”, a déclaré le fondateur et président de la société, Alan Frazier, dans un e-mail. … « Tachi était avant tout un homme gentil, réfléchi et brillant qui avait un véritable objectif », a ajouté Nader Naini, associé directeur chez Frazier. « En plus de toutes ses formidables réalisations professionnelles, qui sont trop nombreuses pour être mentionnées, il a élevé de beaux enfants et a laissé derrière lui une femme incroyablement solidaire qui lui a permis d’accomplir tant de choses. Personnellement et professionnellement, il va me manquer.