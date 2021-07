Tadej Pogacar : « J’ai sauvé les meubles »

07/07/2021 à 18:50 CEST

slovène Tadej pogacar a reconnu que l’attaque du Danois Jonas Vingegaard dans la montée du Mont Ventoux l’avait fait “exploser” et avait perdu sa roue, mais il a assuré qu’il est resté calme et a pu “sauver les meubles”.

“J’ai pas pu le suivre, il a été super fort, il a attaqué avec tout, trop pour moi, il m’a fait fondre. J’ai essayé d’atteindre le sommet le plus tôt possible et de descendre. Au final, j’ai sauvé les meubles, mais ça a été une journée très dure », a déclaré le leader général et défenseur du titre.

Le Danois a réalisé un revenu d’une demi-minute au sommet, mais dans la descente Pogacar, accompagné du Colombien Rigoberto Urán et de l’Equatorien Richard Carapaz, a réussi à le rattraper.

“Je n’ai pas paniqué, je savais que le sommet n’était pas très loin et que je pouvais récupérer en descendant. J’ai gardé ma cadence puis j’ai repris de la puissance et j’ai pu le traquer”, a confié le Slovène.

“Au final c’était une bonne journée pour moi, il faisait très chaud, c’était très dur, Ineos cherchait la victoire d’étape ou autre chose et a durci la course. Mais j’ai pu contrôler la situation », a-t-il déclaré.

“Vingegaard a montré de quoi il est capable (…) Maintenant, j’attends avec impatience les Pyrénées pour montrer que je suis en forme”, a-t-il prévenu.